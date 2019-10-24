Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Голкипер «Тампы Бэй Лайтнинг» россиянин Андрей Василевский стал первой звездой дня по итогам матчей среды в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Голкипер «Тампы Бэй Лайтнинг» россиянин Андрей Василевский стал первой звездой дня по итогам матчей среды в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
«Тампа» в среду дома победила «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:2. Василевский отразил 37 из 39 бросков и был признан третьей звездой игры.
Второй звездой дня стал защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, забросивший победную шайбу в ворота «Питтсбурга».
Третьей звездой дня признан форвард «Оттавы Сенаторз» Энтони Дюклер, оформивший дубль в победном матче с «Детройт Ред Уингз» (5:2).