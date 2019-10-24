От них ждут большего. Кто проваливает старт сезона НХЛ на Западе

Источник: AP 2019

Сезон НХЛ начался почти месяц назад, но не все игроки выступают на своём уровне. Кто-то ещё «не проснулся», кто-то стареет, а кто-то является горьким напоминанием провальной работы менеджмента. Эти хоккеисты команд Западной конференции проваливают старт чемпионата.

н. Александр Радулов («Даллас»)

11 матчей, 1+3 очка, «+2»

Источник: AP

Лишь в двух из 11 матчей сезона Радулов смог набрать очки. Не такой игры в «Далласе» ждут от россиянина, который после возвращения в НХЛ каждый сезон проводил ярче предыдущего. Дошло до того, что Александра даже понизили до третьего звена, но, кажется, в последнем матче с «Оттавой» он начал раскачиваться и был активен и заряжен. Будем надеяться, поздний старт не помешает Радулову выдавать яркую игру в следующих месяцах. Но ему теперь придётся находить взаимопонимание с новыми партнёрами — место в первом звене уже занято Кори Перри, который неожиданно раскрылся в сочетании с Джейми Бенном и Роопе Хинтцем.

н. Эрик Стаал («Миннесота»)

9 матчей, 2+3 очков, «-7»

Когда лучший бомбардир команды 31-летний защитник, который ещё пару лет назад практически не вылезал из АХЛ, это повод забеспокоиться. В первую очередь тем, кто должен вести за собой всю атаку, например Заку Паризе и Эрику Стаалу.

Если Паризе всё-таки забивает, то Стаал впервые в карьере не мог отличиться на протяжении восьми первых матчей сезона и подтянул статистику лишь в последней игре. Да, он мощно сыграл с «Эдмонтоном», который лидирует на Западе, сделал дубль и передачу в первом периоде, но 20 минут мало, чтобы полностью реабилитироваться.

н. Джо Торнтон («Сан-Хосе»)

9 матчей, 0+3 очка, «-6»

Источник: AP

Джамбо Джо долго не подписывал новое соглашение, и это понятно — летом нападающему исполнилось 40 лет. Торнтон — душа и сердце «Сан-Хосе», легенда клуба, один из лучших его бомбардиров, но возраст берёт своё. Даже учитывая, что сейчас Торнтон играет в третьем звене, три очка за девять матчей всё равно очень мало. Пока он для «Сан-Хосе» разве что лидер раздевалки, но точно не помощник на льду.

н. Валерий Ничушкин («Колорадо»)



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5 матчей, 0+1 очко, «+3»

Источник: AP

Ничушкин в «Колорадо» выполняет минимум — бегает-борется в четвёртом звене и выходит на меньшинство. И всё бы ничего, «Колорадо» это худо-бедно устраивает, но Валерий остаётся одним из двух нападающих «лавин», кто ещё не забил ни одного гола. Пусть Ничушкин играет полезно в своей зоне, но его безголевая серия длится уже 78 матчей! В последних матчах Валерий и вовсе не проходил в состав, но в связи с травмой Микко Рантанена может получить новый шанс. Надо его использовать.

н. Милан Лучич («Калгари»)

11 матчей, 0+2 очка, «-2»

Нет, конечно, никто не ждал от Лучича свершений, и в «Калгари» наверняка скажут, что Милан делает то, что от него просят — жёстко встречает соперников и защищает партнёров. Но когда тебя меняют на другого сбитого лётчика и он начинает забивать чуть ли не в каждом матче, а ты болтаешься в команде, как чемодан без ручки, это должно напрягать.

Хотя бы болельщиков «Калгари», которым остаётся только сожалеть, что Джеймс Нил так здорово играет в команде принципиального соперника, а их новичок только съедает место под потолком зарплат.

з. Марк-Эдуар Власич («Сан-Хосе»)

9 матчей, 1+0 очков, «-10»

Проблемы Власича начались ещё в прошлом сезоне, сейчас его игра тоже далека от совершенства. У него худший показатель полезности в команде, и при нём «акулы» пропустили почти половину всех голов (15).

Самое печальное, что Власич считается в «Сан-Хосе» защитником, который должен сдерживать лидеров соперника, а его массивный контракт с зарплатой $ 7 млн за сезон будет действовать до 2026 года, и обменять его пока нет никакой возможности.

н. Джонатан Тэйвз («Чикаго»)

7 матчей, 1+1, «-3»

Патрик Кейн в прошлом году в одиночку едва не вытащил «Чикаго» в плей-офф и в этом году, кажется, остаётся единственным из лидеров атаки «Чикаго», кто продолжает штамповать очки как заведённый. Капитану команды Джонатану Тэйвзу за ним пока точно не угнаться. Особенно провальным вышел матч с «Вашингтоном», в котором форвард заработал «-3» по показателю полезности. Тэйвз не отрицает, что должен играть лучше, и что пока ему не хватает скорости и энергии. Неудивительно, что «Блэкхоукс» сейчас идут на последнем месте в Центральном дивизионе.

в. Мартин Джонс («Сан-Хосе»)

2 победы в 7 матчах, КН 3,46, %ОБ 89,4\

В «Сан-Хосе» остро стоит вратарский вопрос. Мартин Джонс был призван решить все проблемы, но явно не справляется с этой ролью.

Кроме выхода в финал Кубка Стэнли-2016 Джонсу особо нечем похвастать (да, в том плей-офф он играл фантастически, но сейчас это не имеет никакого значения). Что в прошлом году, что сейчас он продолжает подводить команду. Из семи матчей лишь в двух он пропустил меньше четырёх голов, и пока не видно, что он способен выйти на высокий уровень.

в. Джонатан Куик («Лос-Анджелес»)

2 победы в 5 матчах, КН 4,44, %ОБ 84,7

У Куика худшие показатели в лиге по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности среди вратарей, которые сыграли как минимум пять матчей. Уже после трёх игр сезона (в них Куик пропустил 19 шайб!) снова зазвучали слова о том, что бывшего MVP Кубка Стэнли пора менять. Всё это происходило на фоне двух побед сменщика Куика над сильными соперниками. Следует отметить, что в последних двух играх голкипер начал понемногу выправлять ситуацию, не пропускал больше двух шайб и одержал две победы.