От них ждут большего. Кто проваливает старт сезона НХЛ на Западе
Радулов, Ничушкин, Тэйвз и другие.
Радулов, Ничушкин, Тэйвз и другие.
Сезон НХЛ начался почти месяц назад, но не все игроки выступают на своём уровне.
н. Александр Радулов («Даллас»)
11 матчей, 1+3 очка, «+2»
Лишь в двух из 11 матчей сезона Радулов смог набрать очки. Не такой игры в «Далласе» ждут от россиянина, который после возвращения в НХЛ каждый сезон проводил ярче предыдущего. Дошло до того, что Александра даже понизили до третьего звена, но, кажется, в последнем матче с «Оттавой» он начал раскачиваться и был активен и заряжен. Будем надеяться, поздний старт не помешает Радулову выдавать яркую игру в следующих месяцах. Но ему теперь придётся находить взаимопонимание с новыми партнёрами — место в первом звене уже занято Кори Перри, который неожиданно раскрылся в сочетании с Джейми Бенном и Роопе Хинтцем.
н. Эрик Стаал («Миннесота»)
9 матчей, 2+3 очков, «-7»
Если Паризе
н. Джо Торнтон («Сан-Хосе»)
9 матчей, 0+3 очка, «-6»
Джамбо Джо долго не подписывал новое соглашение, и это понятно — летом нападающему исполнилось 40 лет. Торнтон — душа и сердце «Сан-Хосе», легенда клуба, один из лучших его бомбардиров, но возраст берёт своё. Даже учитывая, что сейчас Торнтон играет в третьем звене, три очка за девять матчей всё равно очень мало. Пока он для «Сан-Хосе» разве что лидер раздевалки, но точно не помощник на льду.
н. Валерий Ничушкин («Колорадо»)
5 матчей, 0+1 очко, «+3»
Ничушкин в «Колорадо» выполняет минимум —
н. Милан Лучич («Калгари»)
11 матчей, 0+2 очка, «-2»
Хотя бы болельщиков «Калгари», которым остаётся только сожалеть, что Джеймс Нил так здорово играет в команде принципиального соперника, а их новичок только съедает место под потолком зарплат.
з.
9 матчей, 1+0 очков, «-10»
Самое печальное, что Власич считается в «Сан-Хосе» защитником, который должен сдерживать лидеров соперника, а его массивный контракт с зарплатой $ 7 млн за сезон будет действовать до 2026 года, и обменять его пока нет никакой возможности.
н. Джонатан Тэйвз («Чикаго»)
7 матчей, 1+1, «-3»
Патрик Кейн в прошлом году в одиночку едва не вытащил «Чикаго» в
в. Мартин Джонс («Сан-Хосе»)
2 победы в 7 матчах, КН 3,46, %ОБ 89,4\
Кроме выхода в финал Кубка Стэнли-2016 Джонсу особо нечем похвастать (да, в том
в. Джонатан Куик («Лос-Анджелес»)
2 победы в 5 матчах, КН 4,44, %ОБ 84,7
У Куика худшие показатели в лиге по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности среди вратарей, которые сыграли как минимум пять матчей. Уже после трёх игр сезона (в них Куик пропустил 19 шайб!) снова зазвучали слова о том, что бывшего MVP Кубка Стэнли пора менять. Всё это происходило на фоне двух побед сменщика Куика над сильными соперниками. Следует отметить, что в последних двух играх голкипер начал понемногу выправлять ситуацию, не пропускал больше двух шайб и одержал две победы.
Елена Кузнецова