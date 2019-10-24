«Вашингтон» и Ови — по-прежнему наше все

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Этой осенью мне очень хотелось лично присутствовать на дебюте наших суперзвезд в новых клубах НХЛ. Октябрьский визит оказался успешнее мартовского.

Овечкину до снайперского знака качества НХЛ оставалось два гола, когда в середине марта я прибыл в США. У меня была аккредитация на пять матчей «Кэпиталз», и я нисколько не сомневался, что Александр Великий эту пару шайб под моим присмотром точно положит. Куда там! Не верьте тем, кто утверждает, что не следит за своей статистикой. Следят все — да еще как следят! Тем более что в предыдущем сезоне король голеадоров тормознул на самой жуткой отметке, какую только можно представить — 49. Теперь у него было 48 — и вдруг как отрезало!

«Нью-Джерси» — 4:1. 0 голов + 1 передача.

«Тампа» — 4:5 ОТ. 0+1.

«Миннесота» — 1:2.

«Филадельфия» — 3:1. 0+1.

«Каролина» — 4:1. 1+1.

Да, исторический момент, когда Ови в восьмой раз в карьере покорил пик 50, я так и не застал, хотя «Вашингтон» в этих пяти встречах забил 16 голов. Повезло болельщикам «Тампы». В их городе капитан гостей разразился дублем: закрыв пятый десяток шайб, сразу открыл шестой.

НА БРОДВЕЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

Сейчас мне мог помешать разве что несчастный случай. Читай, травмы. Но все обошлось, и я увидел первые шаги на новом месте Артемия Панарина, Никиты Гусева, Сергея Бобровского, а также возвращение после дисквалификации Евгения Кузнецова.

Странные впечатления сложились.

Думал, «Вашингтон» утратит титул самой русской команды НХЛ. Ибо он по факту перейдет к «Нью-Йорк Рейнджерс», где в межсезонье образовалась целая наша колония из семи человек — Панарин, Бучневич, Георгиев, Наместников, Кравцов, Шестеркин, Рыков. Но я ошибся. Последние трое прочно осели в фарм-клубе. Наместников уже пару недель, как в «Оттаве». Георгиев не смог составить конкуренцию Лундквисту, слабо начав чемпионат. Хотя после ударной второй половины прошлой регулярки мне казалось, что Александр убрал Короля Хенрика на роль дублера навсегда.

В основе «Рейнджерс» закрепились лишь двое, в то время как у «Кэпиталз» в заявку порой попадали сразу четверо россиянин — Ови, Кузи, защитник Дмитрий Орлов и голкипер-дебютант Илья Самсонов.

Панарина роскошно приняли на Манхэттене. Хотя при представлении составов перед матчем открытия сезона в «Медисон Сквер Гарден» самой громкой овации зала по старой памяти удостоились Лундквист и Зибанежад. Однако сразу после премьеры и Хлебушек стал любимцем публики.

Его прибытие на Бродвей настолько вдохновило Зибанежада, что швед иранского происхождения с ходу побил клубный рекорд, набрав в двух стартовых турах 8 (4+4) очков!

Но счастье длилось недолго. После двух уверенных и красивых побед над «Виннипегом» (6:4) и «Оттавой» (4:1) ньюйоркцы потерпели пять поражений кряду. Панарин на этом отрезке набрал 2 (2+0) очка, Зибанежад — 3 (0+3). Выходит, я оказался невольным пророком, когда после оплеухи в третьем матче чемпионата от «Эдмонтона» (1:4) в раздевалке спросил в лоб Артемия: «Бродвейская сказка закончилась?». Он, разумеется, бодро ответил, что ни в коем случае! Но вот как все обернулось…



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В итоге сперва вывели из ударного звена Бучневича, а затем и Панарина: перед поединком с «Баффало» уралец тренировался во второй тройке.

ГУСЕВА В «НЬЮ-ДЖЕРСИ» МУЧАЮТ КАК ФЕТИСОВА

С серьезными проблемами столкнулся во «Флориде» и экс-одноклубник Панарина по «Коламбусу» Бобровский. В активе южан после пяти стартовых туров числилась лишь одна победа при 20 пропущенных шайбах. Естественно, косо смотреть сразу стали на россиянина — не просто вратаря, а самого высокооплачиваемого в «Пантерз».

Переломной стала игра в Ньюарке. К 22-й минуте гости летели 1:4. Но больше Боб не пропускал, а поймавшие кураж партнеры укатали «Нью-Джерси» — 6:4. После волевой виктории пресса набросилась именно на Сергея, пребывавшего в прекрасном настроении. Хотя когда я задал первый вопрос, он впал в легкий ступор. «Не возникла ли мысль попросить замену при счете 1:4? О чем вы? Чтобы я со скамейки смотрел, как команда выиграла? Нет! Игра длится 60 минут, из любой ситуации можно выбраться».

И вот «Флорида» в шестом матче подряд набирает очки и уже в зоне плей-офф, а сам Бобровский выдал несколько сейвов ультра-си в своей пока самой удачной игре в новом клубе, остановив «Питтсбург» Сидни Кросби — 4:2.

Хуже всех дела у Гусева. Никита в «Нью-Джерси» стал заложником Хьюза, первого номера драфта-2019. Американский 18-летний юноша совершенно не готов к НХЛ физически, но кто будет задвигать своего?! В первом звене левый край забронирован за Холлом. Во втором с центром Хьюзом для россиянина тоже места нет, ибо двоих малышей соперник элементарно сомнет.

А если ты выпал из топ-6 форвардов, твоя роль сводится к банальному «Кушать подано!» с минимальным ледовым временем. Совсем не зачахнуть Гусеву помогает разве что игра в большинстве. Но если так пойдет и дальше, москвич лишится и этой привилегии.

Вживую я видел три встречи «Нью-Джерси». Как же на моих глазах изменился Никита! Нет, он не сломался. Такое впечатление, что герой Пхенчхана просто не понимает, что происходит. Почему ему уменьшают игровое время? Почему катапультировали в четвертую смену? Почему постоянно меняют партнеров по звену? Почему выделяют крохи времени при численном преимуществе?

С одной стороны, и мне это непонятно — зачем подписывать возрастного игрока с определенными навыками на 9 млн долларов и мариновать его в узкоспециализированных разрушающих бригадах? С другой — таковы в НХЛ правила игры, под которые хочешь не хочешь придется подстраиваться. Гусев тут далеко не первый. Через похожие пертурбации-потрясения проходили и Ларионов, и Федоров, и Яшин, и даже Фетисов в том же «Нью-Джерси».

АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОКА НЕТ

Приуныл в «Тампе» и другой «белый медведь» Никита Кучеров. Только набирает обороты в «Сент-Луисе» Владимир Тарасенко. И в новом сезоне лихорадит в «Лос-Анджелесе» Илью Ковальчука. Замолчал в «Далласе» Александр Радулов. Взяли длинные больничные Евгений Малкин в «Питтсбурге» и Артем Анисимов в «Оттаве».

Так и получается, что при всем богатстве выбора другой альтернативы, увы, нет. Завершаю тем, с чего начал. «Вашингтон». Вот команда, за которой по-прежнему хочется следить всегда, смотреть каждый ее матч, истово болеть за наших ребят, зная при этом, что они никогда не подведут.

У Ови как капитана всегда будет карт-бланш. То же можно сказать про Кузнецова. За три матча дисквалификации все поняли, что без Жени у «Кэпиталз» не просто перестает функционировать большинство. Напрочь пропадают шарм, изящность, тонкость ходов и маневров. Все это вносит в палитру «Столичных» челябинец, в какой бы форме ни находился. Ну, а Орлов вовсе незаменимая фигура — единственный в «Вашингтоне», кто уже — не поверите! — пятый чемпионат не пропускает ни одного матча. Теперь еще и Илья Самсонов в основе прописался.

Доверие — вот что надо россиянам в других клубах. Но и сами они должны не плошать. Пахать в каждой игре, как это 15 сезонов изо дня в день делает Овечкин.

В ТЕМУ

РОССИЯН УЖЕ 38!

В нынешнем чемпионате НХЛ отметились 38 россиян, в том числе 9 новичков. Расклад по амплуа такой — 6 вратарей, 8 защитников, 24 нападающих.

Это почти столько же, сколько сыграло в двух предыдущих сезонах — по 39, в том числе по 5 голкиперов. Но еще не прошло и месяца турнира. Так что можно не сомневаться — пятый десяток на сей раз мы разменяем точно.

Из 31 команды НХЛ только в девяти — «Баффало», «Эдмонтон», «Бостон», «Ванкувер», «Анахайм», «Калгари», «Монреаль», «Чикаго», «Миннесота» нет наших полпредов. Пока нет.