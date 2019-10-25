Панарина убрали из первого звена и это сработало. «Рейнджерс» уничтожили лучшую команду НХЛ
У нового звена Хлебушка 4 шайбы из 6.
У нового звена Хлебушка 4 шайбы из 6.
Что ни день в НХЛ, то встряска для российских звезд. Началось все с Никиты Гусева, которого беспощадно швыряют по звеньям в «Нью-Джерси». Но он для сильнейшей лиги мира хотя бы новичок, на его временное (или не очень?) пребывание в четвертом сочетании можно закрыть глаза. А вот когда двигают Никиту Кучерова или Артемия Панарина, которые для своих команд вроде как неприкосновенны, это как минимум вызывает резонанс.
Решение Джона Купера перевести Кучерова в третье звено принесло «Тампе» победу над «Питтсбургом». Не сказать, чтобы Никита феерил с новыми партнерами, но дежурное очко набрал, а главное — есть командный результат. Такие тренерские решения, как показывает практика, заразительны. Наставник «Рейнджерс», чье турнирное положение куда более более плачевное, чем у «молний», решился на весьма кардинальные перемены.
«Рейнджерс» оказались командой одного звена, которая потерпела пять поражений подряд.
Что делает Дэвид Куинн? Убирает Панарина во второе звено. Их связка с Зибанежадом — лучшее, что есть у «Рейнджерс», и главный тренер от этого оружия добровольно отказывается. Этот ход можно толковать по разному. И как наказание Хлебушка, который в матче с «Аризоной» не просто выглядел невнятно, но и роковой гол в овертайме во многом на его совести. И
«Сейчас хоккей не доставляет мне большого удовольствия. Ничего не получается. Иногда я чувствую, что мог бы проводить немного больше времени на льду. Было бы здорово в
Проверку новые сочетания Куинна проходили, ни много ни мало, лучшей командой НХЛ. На момент визита в «Мэдисор Сквер Гарден» именно «Баффало» занимало первое место в таблице. И судя по тому как хозяева провели первый период, статус соперника сыграл для них роль красной тряпки. 3:0 уже после первых 20 минут! Началось же все с гола Панарина. Издевательски обокрав на синей линии Расмуса Далина, он четко дал понять, что может создавать моменты и без помощи партнеров. Так ли важно, кто выходит рядом с Хлебушком, если он вытворяет такое?
Спустя всего три минуты гол организовало третье звено «Рейнджерс», но нас то с вами интересуют последствия экспериментов Куинна, не так ли? Новыми партнерами Панарина стали Райан Строум и Павел Бучневич. В случае с россиянином «новый» очень условно. Скорее к паре
До поры до времени в новом звене Панарина оставался без очков только Бучневич, но во втором периоде эта несправедливость была устранена. Клуб из
Финн, чье выступление в прессе иначе как нытьем не назовешь, за два периода не нанес ни одного броска. Не впечатлял рядом с ним и звездный швед. А в обороне они делали все, чтобы свести на нет подвиги звена Панарина. Ни Какко, ни Зибанежад не выкатились под бросок, когда с ползоны забивал Марко Сканделла. Находились они на льду и в моменте с голом Владимира Соботки.
«Рейнджерс» в итоге добились долгожданной победы, да еще и такой убедительной — 6:2 над лидером чемпионата. Да только перестановки Куинна сыграли только в одну сторону. Звено, где есть Панарин,
|Дэвид Куинн
|Ральф Крюгер
|Хенрик Лундквист
|Картер Хаттон
|01:54
|Командный штраф
|11:41
|Артемий Панарин
|14:32
|Бретт Хауден(Йеспер Фаст, Брендан Лемье)
|15:33
|Крис Крайдер
|19:22
|Райан Стром(Брэди Шей, Энтони Дианджело)
|24:17
|Марко Сканделла
|33:20
|Энтони Дианджело(Брэди Шей, Павел Бучневич)
|34:42
|Лиас Андерссон
|39:11
|Владимир Соботка(Кайл Окпосо, Маркус Юханссон)
|41:06
|Джефф Скиннер
|45:00
|Джефф Скиннер
|45:00
|Джефф Скиннер
|46:08
|Крис Крайдер
|47:57
|Райан Стром(Бретт Хауден)
|55:51
|Энтони Дианджело
|58:44
|Крис Крайдер(Адам Фокс)
Райан Стром (Нью-Йорк Рейнджерс), Бретт Хауден (Нью-Йорк Рейнджерс), Энтони Дианджело (Нью-Йорк Рейнджерс)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0