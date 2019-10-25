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09:24 (мск), источник: Sport24

Панарина убрали из первого звена и это сработало. «Рейнджерс» уничтожили лучшую команду НХЛ

У нового звена Хлебушка 4 шайбы из 6.

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Что ни день в НХЛ, то встряска для российских звезд. Началось все с Никиты Гусева, которого беспощадно швыряют по звеньям в «Нью-Джерси». Но он для сильнейшей лиги мира хотя бы новичок, на его временное (или не очень?) пребывание в четвертом сочетании можно закрыть глаза. А вот когда двигают Никиту Кучерова или Артемия Панарина, которые для своих команд вроде как неприкосновенны, это как минимум вызывает резонанс.

Решение Джона Купера перевести Кучерова в третье звено принесло «Тампе» победу над «Питтсбургом». Не сказать, чтобы Никита феерил с новыми партнерами, но дежурное очко набрал, а главное — есть командный результат. Такие тренерские решения, как показывает практика, заразительны. Наставник «Рейнджерс», чье турнирное положение куда более более плачевное, чем у «молний», решился на весьма кардинальные перемены.

На предсезонке Панарин — Зибанежад — Бучневич впечатляли настолько, что обещали стать одним из самых грозных звеньев в НХЛ. На деле же они стали сильно увлекаться эстетскими передачами, порой из игры выпадал Бучневич, а главное — в составе не было баланса.

«Рейнджерс» оказались командой одного звена, которая потерпела пять поражений подряд.

Что делает Дэвид Куинн? Убирает Панарина во второе звено. Их связка с Зибанежадом — лучшее, что есть у «Рейнджерс», и главный тренер от этого оружия добровольно отказывается. Этот ход можно толковать по разному. И как наказание Хлебушка, который в матче с «Аризоной» не просто выглядел невнятно, но и роковой гол в овертайме во многом на его совести. И как-то, что Куинн пошел на поводу у Каапо Какко.

«Сейчас хоккей не доставляет мне большого удовольствия. Ничего не получается. Иногда я чувствую, что мог бы проводить немного больше времени на льду. Было бы здорово в какой-то момент получить шанс в первом звене. Но я понимаю, что сейчас это маловероятно, ведь я пока не проявил себя. Моя цель — играть ведущую роль. Я не хочу слышать никаких разговоров о том, что я самый молодой парень в команде, что мне нужно время, чтобы привыкнуть к стилю игры. Я хочу быть парнем, который забивает голы и выигрывает матчи», — дал столь самонадеянное интервью финский новичок и тут же попал в первое звено к Крайдеру и Зибанежаду.


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Проверку новые сочетания Куинна проходили, ни много ни мало, лучшей командой НХЛ. На момент визита в «Мэдисор Сквер Гарден» именно «Баффало» занимало первое место в таблице. И судя по тому как хозяева провели первый период, статус соперника сыграл для них роль красной тряпки. 3:0 уже после первых 20 минут! Началось же все с гола Панарина. Издевательски обокрав на синей линии Расмуса Далина, он четко дал понять, что может создавать моменты и без помощи партнеров. Так ли важно, кто выходит рядом с Хлебушком, если он вытворяет такое?

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Спустя всего три минуты гол организовало третье звено «Рейнджерс», но нас то с вами интересуют последствия экспериментов Куинна, не так ли? Новыми партнерами Панарина стали Райан Строум и Павел Бучневич. В случае с россиянином «новый» очень условно. Скорее к паре Панарин-Бучневич добавили чуть менее мастеровитого, но более жесткого и оборонительного центра, чем Зибанежад. И уже на последней минуте первого периода Строум показал, какова его роль в этой тройке, подправив шайбу на пятаке.

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До поры до времени в новом звене Панарина оставался без очков только Бучневич, но во втором периоде эта несправедливость была устранена. Клуб из Нью-Йорка проводил затяжную позиционную атаку, в ходе которой Хлебушек угодил в штангу, а уже второй волной Павел шикарным пасом вывел на бросок Тони Дианджело. Защитник забивал по уже практически пустым воротам. А что же там Какко?

Финн, чье выступление в прессе иначе как нытьем не назовешь, за два периода не нанес ни одного броска. Не впечатлял рядом с ним и звездный швед. А в обороне они делали все, чтобы свести на нет подвиги звена Панарина. Ни Какко, ни Зибанежад не выкатились под бросок, когда с ползоны забивал Марко Сканделла. Находились они на льду и в моменте с голом Владимира Соботки.

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«Рейнджерс» в итоге добились долгожданной победы, да еще и такой убедительной — 6:2 над лидером чемпионата. Да только перестановки Куинна сыграли только в одну сторону. Звено, где есть Панарин, по-прежнему лучшее в Нью-Йорке. Каким бы оно ни было по составу и порядку выхода на лед. Остальными игрокам «Рейнджерс» нужно тянуться за Артемием. В том числе и Какко.

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Нью-Йорк Рейнджерс
6:2
3:0, 1:2, 2:0
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 425.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннРальф Крюгер
Вратари
Хенрик ЛундквистКартер Хаттон
1-й период
01:54Командный штраф
11:41Артемий Панарин
14:32Бретт Хауден(Йеспер Фаст, Брендан Лемье)
15:33Крис Крайдер
19:22Райан Стром(Брэди Шей, Энтони Дианджело)
2-й период
24:17Марко Сканделла
33:20Энтони Дианджело(Брэди Шей, Павел Бучневич)
34:42Лиас Андерссон
39:11Владимир Соботка(Кайл Окпосо, Маркус Юханссон)
3-й период
41:06Джефф Скиннер
45:00Джефф Скиннер
45:00Джефф Скиннер
46:08Крис Крайдер
47:57Райан Стром(Бретт Хауден)
55:51Энтони Дианджело
58:44Крис Крайдер(Адам Фокс)
Лучшие игроки матча
Райан Стром (Нью-Йорк Рейнджерс), Бретт Хауден (Нью-Йорк Рейнджерс), Энтони Дианджело (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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НХЛ
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