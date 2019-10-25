Панарина убрали из первого звена и это сработало. «Рейнджерс» уничтожили лучшую команду НХЛ

Что ни день в НХЛ, то встряска для российских звезд. Началось все с Никиты Гусева, которого беспощадно швыряют по звеньям в «Нью-Джерси». Но он для сильнейшей лиги мира хотя бы новичок, на его временное (или не очень?) пребывание в четвертом сочетании можно закрыть глаза. А вот когда двигают Никиту Кучерова или Артемия Панарина, которые для своих команд вроде как неприкосновенны, это как минимум вызывает резонанс.

Решение Джона Купера перевести Кучерова в третье звено принесло «Тампе» победу над «Питтсбургом». Не сказать, чтобы Никита феерил с новыми партнерами, но дежурное очко набрал, а главное — есть командный результат. Такие тренерские решения, как показывает практика, заразительны. Наставник «Рейнджерс», чье турнирное положение куда более более плачевное, чем у «молний», решился на весьма кардинальные перемены.

На предсезонке Панарин — Зибанежад — Бучневич впечатляли настолько, что обещали стать одним из самых грозных звеньев в НХЛ. На деле же они стали сильно увлекаться эстетскими передачами, порой из игры выпадал Бучневич, а главное — в составе не было баланса.

«Рейнджерс» оказались командой одного звена, которая потерпела пять поражений подряд.

Что делает Дэвид Куинн? Убирает Панарина во второе звено. Их связка с Зибанежадом — лучшее, что есть у «Рейнджерс», и главный тренер от этого оружия добровольно отказывается. Этот ход можно толковать по разному. И как наказание Хлебушка, который в матче с «Аризоной» не просто выглядел невнятно, но и роковой гол в овертайме во многом на его совести. И как-то, что Куинн пошел на поводу у Каапо Какко.

«Сейчас хоккей не доставляет мне большого удовольствия. Ничего не получается. Иногда я чувствую, что мог бы проводить немного больше времени на льду. Было бы здорово в какой-то момент получить шанс в первом звене. Но я понимаю, что сейчас это маловероятно, ведь я пока не проявил себя. Моя цель — играть ведущую роль. Я не хочу слышать никаких разговоров о том, что я самый молодой парень в команде, что мне нужно время, чтобы привыкнуть к стилю игры. Я хочу быть парнем, который забивает голы и выигрывает матчи», — дал столь самонадеянное интервью финский новичок и тут же попал в первое звено к Крайдеру и Зибанежаду.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Проверку новые сочетания Куинна проходили, ни много ни мало, лучшей командой НХЛ. На момент визита в «Мэдисор Сквер Гарден» именно «Баффало» занимало первое место в таблице. И судя по тому как хозяева провели первый период, статус соперника сыграл для них роль красной тряпки. 3:0 уже после первых 20 минут! Началось же все с гола Панарина. Издевательски обокрав на синей линии Расмуса Далина, он четко дал понять, что может создавать моменты и без помощи партнеров. Так ли важно, кто выходит рядом с Хлебушком, если он вытворяет такое?

Спустя всего три минуты гол организовало третье звено «Рейнджерс», но нас то с вами интересуют последствия экспериментов Куинна, не так ли? Новыми партнерами Панарина стали Райан Строум и Павел Бучневич. В случае с россиянином «новый» очень условно. Скорее к паре Панарин-Бучневич добавили чуть менее мастеровитого, но более жесткого и оборонительного центра, чем Зибанежад. И уже на последней минуте первого периода Строум показал, какова его роль в этой тройке, подправив шайбу на пятаке.

До поры до времени в новом звене Панарина оставался без очков только Бучневич, но во втором периоде эта несправедливость была устранена. Клуб из Нью-Йорка проводил затяжную позиционную атаку, в ходе которой Хлебушек угодил в штангу, а уже второй волной Павел шикарным пасом вывел на бросок Тони Дианджело. Защитник забивал по уже практически пустым воротам. А что же там Какко?

Финн, чье выступление в прессе иначе как нытьем не назовешь, за два периода не нанес ни одного броска. Не впечатлял рядом с ним и звездный швед. А в обороне они делали все, чтобы свести на нет подвиги звена Панарина. Ни Какко, ни Зибанежад не выкатились под бросок, когда с ползоны забивал Марко Сканделла. Находились они на льду и в моменте с голом Владимира Соботки.