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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

21 сейв Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Аризону»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на стадионе «Нассау Колизеум» принимал «Аризону Койотс».

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Источник: AP 2019

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Дерик Брассар, Джош Бейли, Андерс Ли и Скотт Мейфилд. У гостей шайбы на счету Михаэля Грабнера и Конора Гарленда.

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов провёл на льду весь матч, отразив 21 бросок из 23. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 13 минут 44 секунды, совершил 1 силовой приём и закончил матч с показателем полезности «-1».

В другом матче игрового дня «Коламбус Блю Джекетс» переиграл «Каролину Харрикейнз» в овертайме — 4:3. Победная шайба на счету Кэма Аткинсона. Игрок «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 31 секунду и закончил матч с «-3». У защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова 16 минут 55 секунд игрового времени, его показатель полезности составил «-2».

Ещё в одном матче игрового дня «Монреаль Канадиенс» уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2:4.

Нью-Йорк Айлендерс
4:2
1:1, 1:0, 2:1
Аризона Койотс
Хоккей, НХЛ, Неделя 425.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Nassau Coliseum
Главные тренеры
Барри ТротцРик Токкет
Вратари
Семен ВарламовДарси Кюмпер(Дарси Кюмпер, Дарси Кюмпер, Дарси Кюмпер)
1-й период
01:25Дерик Брассар(Брок Нельсон, Райан Пулок)
07:51Оливер Вальстрем
10:20Михаэль Грабнер(Джейкоб Чикран)
2-й период
28:59Адам Пелеч
34:03Джош Бэйли(Брок Нельсон, Ник Ледди)
35:06Фил Кессел
35:47Мэтью Барзал
3-й период
48:00Андерс Ли(Девон Тэйвз, Джош Бэйли)
58:55Конор Гарлэнд(Фил Кессел, Джейкоб Чикран)
59:48Скотт Мэйфилд(Джонни Бойчак)
Лучшие игроки матча
Джош Бэйли (Нью-Йорк Айлендерс), Андерс Ли (Нью-Йорк Айлендерс), Брок Нельсон (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
6Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Айлендерс
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