21 сейв Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Аризону»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на стадионе «Нассау Колизеум» принимал «Аризону Койотс».
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на стадионе «Нассау Колизеум» принимал «Аризону Койотс».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Дерик Брассар, Джош Бейли, Андерс Ли и Скотт Мейфилд. У гостей шайбы на счету Михаэля Грабнера и Конора Гарленда.
Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов провёл на льду весь матч, отразив 21 бросок из 23. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 13 минут 44 секунды, совершил 1 силовой приём и закончил матч с показателем полезности «-1».
В другом матче игрового дня «Коламбус Блю Джекетс» переиграл «Каролину Харрикейнз» в овертайме — 4:3. Победная шайба на счету Кэма Аткинсона. Игрок «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 31 секунду и закончил матч с «-3». У защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова 16 минут 55 секунд игрового времени, его показатель полезности составил «-2».
Ещё в одном матче игрового дня «Монреаль Канадиенс» уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2:4.
|Барри Тротц
|Рик Токкет
|Семен Варламов
|Дарси Кюмпер(Дарси Кюмпер, Дарси Кюмпер, Дарси Кюмпер)
|01:25
|Дерик Брассар(Брок Нельсон, Райан Пулок)
|07:51
|Оливер Вальстрем
|10:20
|Михаэль Грабнер(Джейкоб Чикран)
|28:59
|Адам Пелеч
|34:03
|Джош Бэйли(Брок Нельсон, Ник Ледди)
|35:06
|Фил Кессел
|35:47
|Мэтью Барзал
|48:00
|Андерс Ли(Девон Тэйвз, Джош Бэйли)
|58:55
|Конор Гарлэнд(Фил Кессел, Джейкоб Чикран)
|59:48
|Скотт Мэйфилд(Джонни Бойчак)
Джош Бэйли (Нью-Йорк Айлендерс), Андерс Ли (Нью-Йорк Айлендерс), Брок Нельсон (Нью-Йорк Айлендерс)
|6
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0