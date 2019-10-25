Овечкин выстрелил дублем и отобрал рекорд у великого американца. Но «Вашингтон» упустил победу

Снайпер

Есть в мире неизменные явления. Например, солнце каждый день всходит и садится. А нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает из года в год в НХЛ забрасывать шайбы в ворота соперников. Остановить его легальными способами на льду почти невозможно.

Не следует торопиться, утверждая, что НХЛ стала лигой Коннора Макдэвида, обращая внимание только на его сумасшедшую результативность. В очном противостоянии форвард «Эдмонтона» точно не выглядел сильнее Овечкина, местами даже разочаровал и только в третьем периоде смог прервать свою трехматчевую серию без набранных очков.

Капитан «Кэпиталз» на старте нынешнего чемпионата невероятен и при этом очень стабилен. Видимо, сказываются изменения в его предсезонной подготовке. Визуально он стал легче, окончательно ушел от бессмысленных силовых единоборств и без оговорок сейчас является однозначно лучшим в своей команде. Матч с «Эдмонтоном» стал для капитана «Кэпиталз» девятым подряд с набранными очками — всего 13 (8+5) в данном отрезке. Привычным способом из собственного «офиса» в левом круге вбрасывания Овечкин поначалу забить не удалось. Нет проблем. Он приехал на чужой пятачок и подправил полет шайбы едва уловимым движением клюшки.

Большинство

Первый гол в матче оказался 666-м в энхаэловской карьере Овечкина. Останавливаться надолго, как верующий человек, на зловещей отметке он не стал, забив еще раз до второго перерыва. Признаться, давно не приходилось видеть, чтобы Александру было настолько одинок в левом круге вбрасывания в большинстве. Он успел сблизиться с вратарем соперника Микко Коскиненом, как следует прицелиться и совершенным по исполнению кистевым броском отправить шайбу в верхний угол. Знающие все до последней мелочи североамериканские статистики оперативно подогнали занятную информацию о новом рекорде Овечкина. Он забил 125-й гол в большинстве в гостевых матчах, оторвавшись от его предыдущего владельца, знаменитого американца Бретта Халла на одну шайбу.

Автогол

Нынешний «Эдмонтон» как прямо сейчас, так и в ближайшие годы обречен ассоциироваться исключительно с двумя фамилиями суперзвездных нападающих Макдэвида и Леона Драйзайтль. Однако с этого сезона к ним добавился новый претендент — главный тренер Дэйв Типпетт. Удачный старт «Ойлерз» в чемпионате и невероятная результативность его лидеров породила иллюзию о том, что команда способна приятно удивлять. Вот только Типпетт, работая ранее в «Далласе» и «Финиксе"/"Аризоне», запомнился тем, что внедрял строго структурированную модель игры, где во главу угла ставились действия без шайбы в нейтральной и своей зонах. Праздник, веселье и множество заброшенных шайб встречались не часто. В большей степени эти радующие глаз и сердце болельщика составляющие зависели от состояния ведущих хоккеистов.



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Суровая проза жизни настигла «Эдмонтон» очень быстро. Команды у Типпетта получаются работящими, системными, цепляются зубами за результат, но зачастую бывают откровенно скучными для просмотра. Два подряд сухих матча при наличии таких мастеров воспринимать как недоразумение нельзя. Это уже тревожный звонок. Унылую серию «Ойлерз» без забитых голов, достигшую отметки без малого в 167 минут, помог прервать защитник гостей Дмитрий Орлов. Шайба после неопасного броска Дарнелла Нерса задела клюшку россиянина и рикошетом влетела в сетку мимо Брэйдена Холтби.

Взрыв

В Эдмонтоне установилась очень теплая для региона и этого времени погода. Днем температура доходила до +13. Почти аномалия! Вероятно, это и сказалось на качестве льда. Быстрое нападение «Ойлерз», включая Макдэвида, никак не могло разогнаться. Дело не только в состоянии площадки. Игроки «Вашингтона» знают как закрыть лидеров соперника в равных составах и умеют это делать. На днях они придушили ведущую тройку «Калгари» Годро-Монахэн-Линдхольм. Ту же самую операцию два периода «Кэпиталз» искусно проводили против Макдэвида и Драйзайтля. Тем удалось взорваться только в тот момент, когда дальше отступать было некуда. Контратака ударного звена «Эдмонтона» вышла как по учебнику.

Что тут началось! Болельщики завелись. Типпетт гнал своих лидеров на лед через смену. Макдэвид, наконец, смог включить космические скорости. Игра раскрылась и моменты начали с приятной для глаза регулярностью возникать у обоих ворот. Холтби держался из последних сил. За него дважды сыграли перекладина и штанга, приняв на себя шайбу после бросков Макдэвида и Джеймса Нила.

Развязка

Уже не в первый раз в чемпионате «Кэпиталз» проваливают концовку, когда соперник внезапно достает из себя что-то новое, не предусмотренное заранее. Нельзя выезжать на одном Овечкине. Он и так делает больше в свои 34 года, чем можно было представить до начала сезона. Совершенно потерялся Евгений Кузнецов. Он очень далек от своих лучших кондиций. Это начинает напрягать.