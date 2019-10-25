Дмитрий Орлов вошёл в тройку худших игроков сезона НХЛ по показателю полезности

Источник: AP 2019

Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев — 4:3 ОТ. «Столичная» команда не смогла продлить победную серию до пяти матчей.

Провально сложился матч для защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова. Российский защитник завершил матч с показателем полезности «-3». После матча с «Ойлерз» Орлов вошёл тройку худших игроков сезона НХЛ по показателю полезности. В 12 матчах чемпионата Дмитрий заработал «-10».