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19:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин снова переписал историю и побил крутой рекорд НХЛ. Он продержался 15 лет

Российский форвард «Вашингтона» стал лучшим по голам в большинстве в гостевых матчах.

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В матче против «Эдмонтона» (3:4 ОТ) Александр Овечкин в 250-й раз в заокеанской карьере наказал соперника за удаление и укрепился на четвертой позиции по числу голов в большинстве. От замыкающего тройку лидеров Теему Селянне капитан «Вашингтона» отстает на пять точных бросков, от рекордсмена лиги — Дэйва Андрейчака — на 24.

Источник: Спорт-Экспресс

Ровно половину голов в большинстве Овечкин забросил в гостевых матчах. До него никому из игроков НХЛ не удавалось 125 раз реализовать лишнего на чужой площадке. Бретт Халл забил в гостях 124 раза (последний раз — в сезоне-2013/14), Дэйв Андрейчак — 123.

Источник: Спорт-Экспресс

Следующий точный бросок позволит Овечкину догнать в списке снайперов лиги Люка Робитайла, занимающего пока 12-е место с 668 голами. Следующей целью российской суперзвезды станет Теему Селянне, отличившийся 684 раза, замыкающий десятку главных голеадоров в истории Марио Лемье имеет в активе 690 голов.

Источник: Спорт-Экспресс

В Эдмонтоне Овечкин оформил 134-й дубль в регулярных чемпионатах и вплотную приблизился к Майку Гартнеру, занимающему седьмое место в истории по их числу. Чтобы вытеснить из пятерки Фила Эспозито Овечкину, нужно оформить еще 10 дублей, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки — 56.

Источник: Спорт-Экспресс
Эдмонтон Ойлерз
4:3ОТ
1:0, 0:3, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 425.10.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Rogers Place, 17144 зрителя
Главные тренеры
Дэйв ТиппеттТодд Рирден
Вратари
Микко Коскинен(Микко Коскинен)Брэйден Холтби
1-й период
04:08Евгений Кузнецов
13:20Дарнелл Нерс(Леон Драйзайтль, Зак Кассиан)
17:55Маркус Гранлунд
2-й период
20:26Александр Овечкин
25:40Якуб Врана
26:27Александр Овечкин(Джон Карлсон, Йонас Зигенталер)
31:59Мэттью Беннинг
33:40Александр Овечкин(Якуб Врана, Том Уилсон)
37:58Зак Кассиан
37:58Том Уилсон
3-й период
44:25Леон Драйзайтль(Зак Кассиан, Коннор Макдэвид)
58:22Коннор Макдэвид(Джеймс Нил, Алекс Чейссон)
Овертайм
61:18Леон Драйзайтль(Коннор Макдэвид)
Лучшие игроки матча
Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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