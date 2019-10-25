Овечкин снова переписал историю и побил крутой рекорд НХЛ. Он продержался 15 лет

В матче против «Эдмонтона» (3:4 ОТ) Александр Овечкин в 250-й раз в заокеанской карьере наказал соперника за удаление и укрепился на четвертой позиции по числу голов в большинстве. От замыкающего тройку лидеров Теему Селянне капитан «Вашингтона» отстает на пять точных бросков, от рекордсмена лиги — Дэйва Андрейчака — на 24.

Источник: Спорт-Экспресс

Ровно половину голов в большинстве Овечкин забросил в гостевых матчах. До него никому из игроков НХЛ не удавалось 125 раз реализовать лишнего на чужой площадке. Бретт Халл забил в гостях 124 раза (последний раз — в сезоне-2013/14), Дэйв Андрейчак — 123.

Источник: Спорт-Экспресс

Следующий точный бросок позволит Овечкину догнать в списке снайперов лиги Люка Робитайла, занимающего пока 12-е место с 668 голами. Следующей целью российской суперзвезды станет Теему Селянне, отличившийся 684 раза, замыкающий десятку главных голеадоров в истории Марио Лемье имеет в активе 690 голов.

Источник: Спорт-Экспресс

В Эдмонтоне Овечкин оформил 134-й дубль в регулярных чемпионатах и вплотную приблизился к Майку Гартнеру, занимающему седьмое место в истории по их числу. Чтобы вытеснить из пятерки Фила Эспозито Овечкину, нужно оформить еще 10 дублей, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки — 56.