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25 октября, источник: ТАСС

СМИ: хоккеист «Рейнджерс» Кравцов проведет остаток сезона в «Тракторе»

ТАСС, 25 октября. Российский нападающий клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов остаток сезона проведет в челябинской команде Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор». Об этом сообщил журналист американской газеты New York Post Ларри Брукс в своем Twitter.

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Источник: AP 2019

В мае 19-летний россиянин подписал трехлетний контракт новичка с американским клубом, одним из условием соглашения является возможность для Кравцова в первый сезон вернуться в КХЛ при условии, если он не пробьется в состав основной команды. В текущем сезоне он провел пять игр и сделал одну голевую передачу в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая в фарм-клубе нью-йоркской команды «Хартфорде».

«Виталий Кравцов подписывает контракт с Челябинском ["Трактором"]. Соглашение будет рассчитано только на этот год», — сообщил Брукс.

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Кравцов на драфте 2018 года был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером. До перехода в американский клуб россиянин выступал за «Трактор». Он признавался лучшим новичком КХЛ сезона-2017/18, а также принял участие в матче всех звезд КХЛ 2019 года.

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