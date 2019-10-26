СМИ: хоккеист «Рейнджерс» Кравцов проведет остаток сезона в «Тракторе»

В мае 19-летний россиянин подписал трехлетний контракт новичка с американским клубом, одним из условием соглашения является возможность для Кравцова в первый сезон вернуться в КХЛ при условии, если он не пробьется в состав основной команды. В текущем сезоне он провел пять игр и сделал одну голевую передачу в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая в фарм-клубе нью-йоркской команды «Хартфорде».
«Виталий Кравцов подписывает контракт с Челябинском ["Трактором"]. Соглашение будет рассчитано только на этот год», — сообщил Брукс.
Кравцов на драфте 2018 года был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером. До перехода в американский клуб россиянин выступал за «Трактор». Он признавался лучшим новичком КХЛ сезона-2017/18, а также принял участие в матче всех звезд КХЛ 2019 года.