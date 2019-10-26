Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» одержать волевую победу над «Ванкувером» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Евгений Кузнецов (4-я и 40-я минуты), Ларс Эллер (42) и Михал Кемпни (45, 48), победный буллит реализовал Никлас Бэкстрём. У проигравших отличились Брок Бесер (6), Тим Шаллер (8, 34), Элиас Петтерссон (26) и Джейк Виртанен (35).

«Вашингтон» впервые за 11 лет одержал победу, уступая по ходу встречи с разницей в четыре шайбы. В последний раз столичный клуб добился такого результата в декабре 2008 года в матче против «Рейнджерс» (5:4 ОТ).

Кузнецов забросил четвертую и пятую шайбы в нынешнем сезоне, всего на счету 27-летнего нападающего 9 очков (5 шайб + 4 результативные передачи). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 20 минут 50 секунд, совершив один бросок по воротам и не сумев отметиться результативными действиями. Овечкин прервал результативную серию из девяти матчей, всего на счету 34-летнего форварда 14 (9+5) очков в текущем сезоне.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-wsh-6-van-5-fso/t-277753022/c-69898403?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на площадке 22 минуты 36 секунд, совершив два броска и три силовых приема. Ворота столичного клуба защищал россиянин Илья Самсонов, он провел четвертую встречу в стартовом составе в нынешнем сезоне и одержал четвертую победу. 22-летний голкипер отразил 29 бросков из 34.