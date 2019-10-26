Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:30
Локомотив
СКА
Хоккей. НХЛ
20:00
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Вашингтон Кэпиталз
Б
56
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
24
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
02
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Сан-Хосе Шаркс
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Аризона Койотс
35
Хоккей. НХЛ
01:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
16
Все события
Фоторепортажи
11Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
17Последний матч Карреры в «Спартаке». Он был год назад
10:24 (мск), источник: ТАСС

Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» одержать волевую победу над «Ванкувером» в матче НХЛ

ТАСС, 26 октября. «Вашингтон» одержал победу над «Ванкувером» в серии буллитов со счетом 6:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По ходу игры столичный клуб уступал со счетом 1:5.

Наверх
Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Евгений Кузнецов (4-я и 40-я минуты), Ларс Эллер (42) и Михал Кемпни (45, 48), победный буллит реализовал Никлас Бэкстрём. У проигравших отличились Брок Бесер (6), Тим Шаллер (8, 34), Элиас Петтерссон (26) и Джейк Виртанен (35).

«Вашингтон» впервые за 11 лет одержал победу, уступая по ходу встречи с разницей в четыре шайбы. В последний раз столичный клуб добился такого результата в декабре 2008 года в матче против «Рейнджерс» (5:4 ОТ).

Кузнецов забросил четвертую и пятую шайбы в нынешнем сезоне, всего на счету 27-летнего нападающего 9 очков (5 шайб + 4 результативные передачи). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 20 минут 50 секунд, совершив один бросок по воротам и не сумев отметиться результативными действиями. Овечкин прервал результативную серию из девяти матчей, всего на счету 34-летнего форварда 14 (9+5) очков в текущем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на площадке 22 минуты 36 секунд, совершив два броска и три силовых приема. Ворота столичного клуба защищал россиянин Илья Самсонов, он провел четвертую встречу в стартовом составе в нынешнем сезоне и одержал четвертую победу. 22-летний голкипер отразил 29 бросков из 34.

«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков после 13 матчей. «Ванкувер» идет седьмым на Западе, имея в активе 13 очков после 10 встреч. В следующем матче 30 октября столичный клуб на выезде сыграет против «Торонто», «Ванкувер» днем ранее на домашней площадке примет «Флориду».

Читайте также
Ванкувер Кэнакс
5:6Б
2:1, 3:1, 0:3, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 426.10.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис ГринТодд Рирден
Вратари
Якоб МаркстремИлья Самсонов
1-й период
03:18Евгений Кузнецов(Якуб Врана)
04:42Михал Кемпны
05:33Брок Бозер(Куинн Хьюз, Бо Хорват)
07:21Тэннер Пирсон
07:29Тим Шаллер(Джей Бигл)
11:16Джей.Ти. Миллер
19:48Александр Овечкин
2-й период
25:59Элиас Петтерссон(Джей.Ти. Миллер, Брок Бозер)
30:23Михал Кемпны
33:59Тим Шаллер
34:54Джейк Виртанен(Майкл Ферланд, Бо Хорват)
35:35Ларс Эллер
39:59Евгений Кузнецов(Ларс Эллер, Радко Гудас)
3-й период
41:08Якуб Врана
41:57Ларс Эллер(Гарнет Хэтэуэй)
44:57Михал Кемпны(Карл Хагелин)
47:41Михал Кемпны(Брендан Лейпсик, Трэвис Бойд)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никлас II Бэкстрем(Вашингтон Кэпиталз)
Лучшие игроки матча
Тим Шаллер (Ванкувер Кэнакс), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Михал Кемпны (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ванкувер Кэнакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Падение Медведевой и жалобы Трусовой: что увидела Канада
Три матча продолжат в субботу программу 14-го тура РПЛ
Российский нападающий признан второй звездой дня в НХЛ
Американский боец UFC назвал Макгрегора трусом, бросив ему вызов
Макгрегор: Овечкин является настоящим русским мужиком
Магомед Адиев: Между мной и Шалимовым вбивали клин
Слуцкий впервые высказался после скандала с оскорбившим игроком
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь