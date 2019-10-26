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10:55 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 26 октября. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

В ночь на субботу «Вашингтон» в гостях одержал победу по буллитам над «Ванкувером» (6:5 Б), при этом столичный клуб проигрывал по ходу встречи со счетом 1:5. Кузнецов забросил две шайбы.

Первой звездой дня стал шведский голкипер «Баффало» Линус Ульмарк, который отстоял «на ноль» в гостевом матче с «Детройтом» (2:0), отразив 41 бросок.

Третьей звездой дня стал канадский форвард «Колорадо» Натан Маккинон, на его счету две результативные передачи в домашнем матче с «Вегасом» (6:1).

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