Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
ТАСС, 26 октября. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 26 октября. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В ночь на субботу «Вашингтон» в гостях одержал победу по буллитам над «Ванкувером» (6:5 Б), при этом столичный клуб проигрывал по ходу встречи со счетом 1:5. Кузнецов забросил две шайбы.
Первой звездой дня стал шведский голкипер «Баффало» Линус Ульмарк, который отстоял «на ноль» в гостевом матче с «Детройтом» (2:0), отразив 41 бросок.
Третьей звездой дня стал канадский форвард «Колорадо» Натан Маккинон, на его счету две результативные передачи в домашнем матче с «Вегасом» (6:1).