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11:00 (мск), источник: ТАСС

Кузнецов: Победа над «Ванкувером» много значит для хоккеистов «Вашингтона»

ТАСС, 26 октября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов считает, что победа над «Ванкувером» поспособствует воспитанию командного духа команды. Комментарий Кузнецова приводит пресс-служба американского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Вашингтон» в гостях по буллитам победил «Ванкувер» со счетом 6:5. Кузнецов был признан второй звездой матча, став автором дубля. «Вашингтон» по ходу встречи сумел отыграться со счета 1:5.

«Мы хорошо начали встречу и открыли счет. Неважно, как идет игра, важно в каждом новом периоде играть лучше, чем в предыдущем. Такие победы помогают команде сплачиваться, это воспитывает командный дух, отыграться со счета 1:5 и выиграть — много значит для парней. Да, мы много пропустили в первой половине, но старались выполнять план на игру и добились результата», — сказал Кузнецов.

«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков после 13 матчей. В следующем матче 30 октября столичный клуб на выезде сыграет против «Торонто».

Ванкувер Кэнакс
5:6Б
2:1, 3:1, 0:3, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 426.10.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис ГринТодд Рирден
Вратари
Якоб МаркстремИлья Самсонов
1-й период
03:18Евгений Кузнецов(Якуб Врана)
04:42Михал Кемпны
05:33Брок Бозер(Куинн Хьюз, Бо Хорват)
07:21Тэннер Пирсон
07:29Тим Шаллер(Джей Бигл)
11:16Джей.Ти. Миллер
19:48Александр Овечкин
2-й период
25:59Элиас Петтерссон(Джей.Ти. Миллер, Брок Бозер)
30:23Михал Кемпны
33:59Тим Шаллер
34:54Джейк Виртанен(Майкл Ферланд, Бо Хорват)
35:35Ларс Эллер
39:59Евгений Кузнецов(Ларс Эллер, Радко Гудас)
3-й период
41:08Якуб Врана
41:57Ларс Эллер(Гарнет Хэтэуэй)
44:57Михал Кемпны(Карл Хагелин)
47:41Михал Кемпны(Брендан Лейпсик, Трэвис Бойд)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никлас II Бэкстрем(Вашингтон Кэпиталз)
Лучшие игроки матча
Тим Шаллер (Ванкувер Кэнакс), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Михал Кемпны (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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