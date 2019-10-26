Кузнецов: Победа над «Ванкувером» много значит для хоккеистов «Вашингтона»

В субботу «Вашингтон» в гостях по буллитам победил «Ванкувер» со счетом 6:5. Кузнецов был признан второй звездой матча, став автором дубля. «Вашингтон» по ходу встречи сумел отыграться со счета 1:5.

«Мы хорошо начали встречу и открыли счет. Неважно, как идет игра, важно в каждом новом периоде играть лучше, чем в предыдущем. Такие победы помогают команде сплачиваться, это воспитывает командный дух, отыграться со счета 1:5 и выиграть — много значит для парней. Да, мы много пропустили в первой половине, но старались выполнять план на игру и добились результата», — сказал Кузнецов.