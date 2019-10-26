«Не стал просить Панарина, чтобы он помог попасть в “Рейнджерс”. Я — за честный спорт»
Эксклюзивное интервью Виталия Кравцова о возвращении в «Трактор».
Эксклюзивное интервью Виталия Кравцова о возвращении в «Трактор».
— Почему вы возвращаетесь из НХЛ?
— Тут много о чем можно рассказать. Те, с кем я близко общаюсь, знают, почему я хочу вернуться. Распространяться для широкой публики не хочу.
— Тогда попытаюсь понять наводящими вопросами. Почему вы оказались в
— Мне сказали, что я не игрок 3−4 звена, проводить на льду по 5−6 минут — бессмысленно и нужно ехать набираться опыта в «Хартфорд». Мне кажется, это стандартные для всех игроков слова тренера в таких случаях. Еще дословно: «Мы доверяем нашим специалистам в
— В первом матче за «Хартфорд» вы провели 5 минут, во втором — сели на лавку в середине игры и уже не выходили. Обычно, когда перспективного хоккеиста отдают в
— После первой игры мне сказали, что игровое время нужно заслужить через работу на тренировках и игры. Еще сказали, что у меня не поднимался пульс.
— Почему же он не поднимался?
— Посмотрели статистику по пульсометру. Мы с ним всегда катаемся на тренировках. Я сказал, что у меня всегда пульс был заниженный. Что многие могут крутить велотренажер на 180 ударах в минуту, а мне очень тяжело подняться до этой отметки, всегда крутил на 160. Это мелочи, на которые жаловаться нет смысла.
Видимо, я не показывал должного рвения, которое тренеры от меня ждали. Оправдываться перед
— Вы приехали в
— Да, мне доверили 5 игр в предсезонных матчах. Я много не знаю. Мне говорили, что я вижу лишь маленькую картинку происходящего, но не вижу большую — плана, по которому я буду выступать в НХЛ 10−15 лет.
— Были ли у вас беседы с главным тренером Дэйвом Куинном?
— Да, были. Он говорил мне, что все хорошо, с каждым днем только лучше.
— Такое впечатление, что все тренеры в НХЛ говорят одно и то же!
— Видимо, у них есть
— Не надо громких заявлений. Действительно ли «Рейнджерс» могут вас вернуть обратно в любой момент?
— Могут, но не станут этого делать. Мне надо поскорее вернуться в Россию и как можно быстрее начать показывать хороший хоккей.
— Нет чувства, что вас обманули?
—
— С тем, что вы могли подписать солидный контракт с клубом КХЛ. Не только с «Трактором», но, допустим, со СКА или с «Авангардом».
— Мне 19 лет, рано думать о
— Вы довольны, как провели пять предсезонных матчей за «Рейнджерс»?
— Я не попал в состав! Если вернуть время назад, я бы сыграл
Я выкладывался, старался, начиная с лагеря новичков. Набирал очки почти во всех встречах. В выставочных играх я мог забивать чаще, но мне сказали, что для этого в команде есть другие игроки: Панарин, Какко, Зибанежад. А я пока не прохожу в ТОП-6, и винить в этом
кого-то,кроме себя, не собираюсь.
— Вы второй раз говорите про ТОП-6, но сейчас почти во всех командах НХЛ уже ТОП-9: три креативных звена. А в некоторых и четвертые звенья могут придумать
— В «Рейнджерс» в третьем звене играет защитник.
— В
— Значит, он играет лучше, чем я.
— Вы серьезно?
— Как я считаю, это никому не важно. Уже досчитался.
— В третьей и четвертой игре за «Хартфорд» вы провели на льду уже больше времени.
— Третью — не сказал бы. Четвертую — да. Да что сейчас говорить! Вернусь в «Трактор» — и там нужно будет все доказывать заново. Еще никто не сказал, что я сейчас вернусь и тут же буду играть по 20 минут.
— Были ли у вас проблемы с адаптацией в
— Не было. Я возвращаюсь не поэтому. Не было смысла сидеть в Хартфорде и ждать, пока
— Вы представляете, в какой «Трактор» сейчас едете? Он идет на последнем месте по потерянным очкам. Хоккеисты пока не понимают, что именно от них просит главный тренер Петерис Скудра. Не боитесь дома столкнуться с новой проблемой?
— Я уже ничего не боюсь. Проблемы только закаляют. Когда все хорошо, развиваться намного труднее.
— Сейчас начался поток комментариев в интернете, что вы зря уехали. Вас это волнует?
— Пусть сходят на передачу «Битва экстрасенсов», если люди могли предсказывать другой исход. Пусть пишут, что хотят. Они же не были в моей шкуре, не знают всех обстоятельств.
— Почему вы не улыбались в «Рейнджерс», когда забивали на предсезонке, пока наконец вас не заставили.
— На многих играх не улыбался. Будешь ездить улыбаться, потом поддадут как следует. Это же хоккей.
— Помните, вы забили гол и отметили его без эмоций? А к вам подъехал партнер и попросил расслабиться и улыбнуться.
— Ну забил и забил на предсезонке. Да, эмоции были внутри,
— Артемий — самый дорогой игрок «Рейнджерс». Мог бы замолвить за вас словечко. Для НХЛ это вполне нормальная практика. Была ли от него
— Да я и не требовал
— Сыграете с «Амуром»?
— Да вы что! Они же завтра играют! А мне еще лететь до Челябинска.
— То есть, можно ждать вас через игру?
— Это же не мое решение. Скажут играть, хоть в самолете выйду и сыграю.
— Что за драка была в игре за «Хартфорд»? Правда после нее вы быстро упали.
— Да как драка — стычка. Нашему вратарю Игорю Шестеркину ударили по ловушке, он начал кричать на игрока, я вступился. Нашел самого ближнего к себе. Растерялся, первый раз такое в Северной Америке. Не стал ругаться на английском, начал закидывать словами на русском. Схватились, а мне
— Форвард «Трактора» Алексей Кручинин уже написал у себя в Twitter, что ждет вас назад. Общались с ним?
— Так же часто, наверное, как и с родителями. Спасибо ему большое. Он меня все время поддерживал, понимал, что мне сложно, да и не только мне, но и еще двоим ребятам — Игорю Шестеркину и Егору Рыкову. Писал, если хочешь, сам куплю тебе билеты домой.
— Надеетесь еще вернуться в НХЛ?
— Так у меня же трехлетний контракт.
— Это другой вопрос.
— Да, конечно, надеюсь. Если захотят меня видеть. Все зависит от моей игры.
Алексей Шевченко