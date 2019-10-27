Свечников молчал пять матчей, а затем выстрелил дублем! И завалил юного канадца крутым хитом
«Каролина» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
От «Чикаго» Джереми Коллитона после веселой второй половины прошлого сезона сложно было ждать именно таких неудач, как в последнюю неделю — практически безголевых. После яркой в плане шайб и моментов игры с «Вашингтоном» «Блэкхокс» обрубило: за три матча они забили всего две гола, а с «Каролиной», несмотря на относительно равный хоккей, — вообще ни одного.
Лучше всего смотрелся новичок «Чикаго» Кирби Дак, более менее на уровне держался Патрик Кейн, но этого было мало, чтобы справиться с «Харрикейнз». Заваливает старт сезона Джонатан Тэйвз (1+1 в 9 матчах), не очень хорош подписавший новый контракт Алекс Дебринкат (2+2 в 9 играх). Их связка провела встречу с «Каролиной» особенно неудачно. Так «Чикаго» вернуться в кубковую восьмерку по итогам регулярки будет нереально.
«Каролина» же, начав сезон очень круто, чуть притормозила, проиграв на выезде три матча подряд, причем не самым топовым соперникам — «Анахайму», «Сан-Хосе» и «Коламбусу». С «Чикаго» же все прошло как нельзя удачно, пусть и без изысков. Хозяева здорово реализовали большинство (а точнее идеально — два из двух), дважды забили благодаря классным броскам, еще дважды — благодаря хорошей игре под воротам. В огне была связка
Про Андрея можно сказать то же, что про «Каролину»: здорово начал сезон, но чуть не справился со своим темпом результативности и затих — причем сразу на пять матчей. Против «Чикаго» Свечников тоже не смотрелся
Андрей забил крутым броском в большинстве (причем это его первый гол в НХЛ при реализации лишнего — в прошлом сезоне их не было), а в концовке оформил дубль благодаря рикошету. И еще показал молодому Даку, как хитуют в НХЛ.
|Род Бриндамор
|Джереми Коллитон
|Петр Мразек
|Кори Кроуфорд
|04:12
|Данкан Кит
|04:17
|Андрей Свечников(Дуги Хэмилтон, Эрик Хаула)
|04:59
|Джейк Гардинер
|30:54
|Мартин Нечас
|39:14
|Нино Нидеррайтер(Джейкоб Славин)
|41:36
|Кирби Дак
|43:19
|Джордан Стаал(Себастьян Ахо, Нино Нидеррайтер)
|53:58
|Джоэль Эдмундсон
|58:49
|Андрей Свечников(Себастьян Ахо)
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0