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26 октября, источник: Спорт-Экспресс

Свечников молчал пять матчей, а затем выстрелил дублем! И завалил юного канадца крутым хитом

«Каролина» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Неудача

От «Чикаго» Джереми Коллитона после веселой второй половины прошлого сезона сложно было ждать именно таких неудач, как в последнюю неделю — практически безголевых. После яркой в плане шайб и моментов игры с «Вашингтоном» «Блэкхокс» обрубило: за три матча они забили всего две гола, а с «Каролиной», несмотря на относительно равный хоккей, — вообще ни одного.

Лучше всего смотрелся новичок «Чикаго» Кирби Дак, более менее на уровне держался Патрик Кейн, но этого было мало, чтобы справиться с «Харрикейнз». Заваливает старт сезона Джонатан Тэйвз (1+1 в 9 матчах), не очень хорош подписавший новый контракт Алекс Дебринкат (2+2 в 9 играх). Их связка провела встречу с «Каролиной» особенно неудачно. Так «Чикаго» вернуться в кубковую восьмерку по итогам регулярки будет нереально.


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Победитель

«Каролина» же, начав сезон очень круто, чуть притормозила, проиграв на выезде три матча подряд, причем не самым топовым соперникам — «Анахайму», «Сан-Хосе» и «Коламбусу». С «Чикаго» же все прошло как нельзя удачно, пусть и без изысков. Хозяева здорово реализовали большинство (а точнее идеально — два из двух), дважды забили благодаря классным броскам, еще дважды — благодаря хорошей игре под воротам. В огне была связка Ахо-Терявяйнен — пусть сами финны сегодня и не забили.

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Свечников

Про Андрея можно сказать то же, что про «Каролину»: здорово начал сезон, но чуть не справился со своим темпом результативности и затих — причем сразу на пять матчей. Против «Чикаго» Свечников тоже не смотрелся как-то особо монструозно, да еще и сыграл довольно мало (13 минут), но зато россиянин увеличил свой снайперский счет сразу в три раза — с одного до трех голов.

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Андрей забил крутым броском в большинстве (причем это его первый гол в НХЛ при реализации лишнего — в прошлом сезоне их не было), а в концовке оформил дубль благодаря рикошету. И еще показал молодому Даку, как хитуют в НХЛ.

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Каролина Харрикейнз
4:0
1:0, 1:0, 2:0
Чикаго Блэкхокс
Хоккей, НХЛ, Неделя 426.10.2019, 20:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморДжереми Коллитон
Вратари
Петр МразекКори Кроуфорд
1-й период
04:12Данкан Кит
04:17Андрей Свечников(Дуги Хэмилтон, Эрик Хаула)
04:59Джейк Гардинер
2-й период
30:54Мартин Нечас
39:14Нино Нидеррайтер(Джейкоб Славин)
3-й период
41:36Кирби Дак
43:19Джордан Стаал(Себастьян Ахо, Нино Нидеррайтер)
53:58Джоэль Эдмундсон
58:49Андрей Свечников(Себастьян Ахо)
Лучшие игроки матча
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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