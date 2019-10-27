Свечников молчал пять матчей, а затем выстрелил дублем! И завалил юного канадца крутым хитом

Неудача

От «Чикаго» Джереми Коллитона после веселой второй половины прошлого сезона сложно было ждать именно таких неудач, как в последнюю неделю — практически безголевых. После яркой в плане шайб и моментов игры с «Вашингтоном» «Блэкхокс» обрубило: за три матча они забили всего две гола, а с «Каролиной», несмотря на относительно равный хоккей, — вообще ни одного.

Лучше всего смотрелся новичок «Чикаго» Кирби Дак, более менее на уровне держался Патрик Кейн, но этого было мало, чтобы справиться с «Харрикейнз». Заваливает старт сезона Джонатан Тэйвз (1+1 в 9 матчах), не очень хорош подписавший новый контракт Алекс Дебринкат (2+2 в 9 играх). Их связка провела встречу с «Каролиной» особенно неудачно. Так «Чикаго» вернуться в кубковую восьмерку по итогам регулярки будет нереально.



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Победитель

«Каролина» же, начав сезон очень круто, чуть притормозила, проиграв на выезде три матча подряд, причем не самым топовым соперникам — «Анахайму», «Сан-Хосе» и «Коламбусу». С «Чикаго» же все прошло как нельзя удачно, пусть и без изысков. Хозяева здорово реализовали большинство (а точнее идеально — два из двух), дважды забили благодаря классным броскам, еще дважды — благодаря хорошей игре под воротам. В огне была связка Ахо-Терявяйнен — пусть сами финны сегодня и не забили.

Свечников

Про Андрея можно сказать то же, что про «Каролину»: здорово начал сезон, но чуть не справился со своим темпом результативности и затих — причем сразу на пять матчей. Против «Чикаго» Свечников тоже не смотрелся как-то особо монструозно, да еще и сыграл довольно мало (13 минут), но зато россиянин увеличил свой снайперский счет сразу в три раза — с одного до трех голов.