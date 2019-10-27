«Филадельфия» обыграла «Коламбус» в матче НХЛ. Проворов отдал две голевые передачи

В составе победителей шайбы забросили Якуб Ворачек (15-я минута), Джеймс ван Римсдайк (38, 53), Шейн Гостисбиер (51), Кевин Хэйс (55), Микаэль Раффль (59) и Трэвис Конекны (60). У «Коламбуса» отличились Бун Дженнер (18, 39), Пьер-Люк Дюбуа (23) и Джош Андерсон (43). Лучшим игроком матча был признан Ван Римсдайк, второй звездой стал Хэйс, третьей — Ворачек.
Проворов сыграл в матче 21 минуту 50 секунд, успев отдать две голевые передачи, нанести три броска по воротам соперника, совершить два силовых приема и заработать показатель полезности +3. Впервые в текущем сезоне 22-летний защитник отдал две голевые передачи в одной встрече, всего на его счету теперь семь очков (2 шайбы + 5 передач) в девяти встречах.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отдал голевую передачу, которая стала для него первой в текущем сезоне. Он провел на площадке 13 минут 47 секунд, нанес один бросок и заработал показатель полезности +1.
«Филадельфия» идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков в девяти матчах. «Коламбус» располагается на 11-й строчке, имея в активе 12 очков после 11 встреч. В следующем матче в ночь на понедельник «Филадельфия» в гостях сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс», а «Коламбус» следующий матч проведет 30 октября на своей площадке против «Эдмонтона».
В параллельном матче «Бостон» благодаря шайбам Давида Пастрняка, Андерса Бьорка и Брендона Карло на своей площадке победил «Сент-Луис» (3:0), голкипер «Бостона» Туукка Раск отразил все 26 бросков. Клубы встретились впервые после финала Кубка Стэнли 2019 года, в котором «Сент-Луис» победил со счетом 4−3 в серии. Пастрняк забросил 11-ю шайбу в 10 матчах текущего сезона и упрочил лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропускал матч из-за травмы, полученной 24 октября в домашней игре с «Лос-Анджелесом» (5:2).
«Нэшвилл» в овертайме победил «Тампу» в гостевом матче (3:2). Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей, набрав 10-е очко за результативность (3+7) в 10 матчах.