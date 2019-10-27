Безголевая серия Ничушкина в НХЛ достигла 80 матчей
«Анахайм Дакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».
«Анахайм Дакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».
Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился, проведя на льду семь минут 27 секунд. Безголевая серия Валерия в регулярных первенствах НХЛ достигла 80 матчей — 16 матчей в остатке сезона-2015/16, 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и семь в нынешнем.
В последний раз в официальном матче Валерий забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия форварда в официальных матчах составляет уже полтора года.
|Джаред Беднар
|Даллас Икинс
|Павел Францоуз(Павел Францоуз)
|Райан Миллер
|00:50
|Адам Хенрик(Рикард Ракелль, Хампус Линдхольм)
|12:51
|Картер Рауни(Дерек Грант, Хампус Линдхольм)
|13:44
|Сэм Стил
|15:29
|Назем Кадри
|18:47
|Габриэль Ландескуг
|21:16
|Ник Ритчи
|24:06
|Кэм Фаулер
|25:22
|Йоонас Донской(Андре Бураковски)
|26:51
|Габриэль Ландескуг
|28:28
|Райан Гецлаф(Райан Миллер, Хампус Линдхольм)
|34:58
|Хампус Линдхольм
|40:28
|Эрик Гудбрэнсон
|41:38
|Натан Маккиннон(Кейл Макар, Джей Ти Комфер)
|41:38
|Командный штраф
|46:42
|Максим Комтуа(Ник Ритчи, Брендан Гюле)
|57:47
|Якоб Сильверберг
Райан Миллер (Анахайм Дакс), Хампус Линдхольм (Анахайм Дакс), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0