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11:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Безголевая серия Ничушкина в НХЛ достигла 80 матчей

«Анахайм Дакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

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Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился, проведя на льду семь минут 27 секунд. Безголевая серия Валерия в регулярных первенствах НХЛ достигла 80 матчей — 16 матчей в остатке сезона-2015/16, 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и семь в нынешнем.

В последний раз в официальном матче Валерий забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия форварда в официальных матчах составляет уже полтора года.

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Колорадо Эвеланш
2:5
0:2, 1:1, 1:2
Анахайм Дакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 427.10.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
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18:47Габриэль Ландескуг
2-й период
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24:06Кэм Фаулер
25:22Йоонас Донской(Андре Бураковски)
26:51Габриэль Ландескуг
28:28Райан Гецлаф(Райан Миллер, Хампус Линдхольм)
34:58Хампус Линдхольм
3-й период
40:28Эрик Гудбрэнсон
41:38Натан Маккиннон(Кейл Макар, Джей Ти Комфер)
41:38Командный штраф
46:42Максим Комтуа(Ник Ритчи, Брендан Гюле)
57:47Якоб Сильверберг
Лучшие игроки матча
Райан Миллер (Анахайм Дакс), Хампус Линдхольм (Анахайм Дакс), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
Статистика
6Штрафное время12
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
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  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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