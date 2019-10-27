Безголевая серия Ничушкина в НХЛ достигла 80 матчей

Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился, проведя на льду семь минут 27 секунд. Безголевая серия Валерия в регулярных первенствах НХЛ достигла 80 матчей — 16 матчей в остатке сезона-2015/16, 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и семь в нынешнем.