Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
Металлург Мг
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
23:00
Эдмонтон Ойлерз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Детройт Ред Уингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:00
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
28.10
Чикаго Блэкхокс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
28.10
Оттава Сенаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
25
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Питтсбург Пингвинз
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
74
Все события
Фоторепортажи
37Как менялась форма сборной России
1990 лет со дня рождения Льва Яшина
10:10 (мск), источник: ТАСС

«Виннипег» обыграл «Калгари» в матче НХЛ на открытом воздухе

ТАСС, 27 октября. «Виннипег» победил «Калгари» со счетом 2:1 в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), встреча прошла на футбольной арене Mosaic Stadium в канадской Реджайне (провинция Саскачеван).

Наверх
Источник: Reuters

Игру на открытом воздухе посетили 33 518 человек, во время игры температура воздуха опускалась до шести градусов ниже нуля. В составе «Калгари» шайбу забросил Элиас Линдхольм на 35-й минуте. У «Виннипега» отличились Джош Моррисси (56) и Брайн Литтл (63).

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов сыграл в матче 22 минуты 8 секунд, совершил пять силовых приемов и дважды заблокировал броски соперника.

«Виннипег» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков в 12 матчах. «Калгари» идет на шестом месте, имея в активе 14 очков после 13 игр. В следующем матче «Виннипег» в гостях встретится с «Анахаймом», а «Калгари» на выезде сыграет против «Каролины». Обе встречи пройдут в ночь на 30 октября.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче игрового дня «Миннесота» на своей площадке победила «Лос-Анджелес» со счетом 5:1. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился голевой передачей, сыграв в матче 16 минут 8 секунд, также на его счету три броска по воротам соперника. В 11 матчах текущего чемпионата Ковальчук набрал 8 очков (3 шайбы + 5 голевых передач).

Во время загрузки произошла ошибка.

Остальные результаты матчей:

«Даллас» — «Питтсбург» — 0:3;.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Монреаль» — «Торонто» — 5:2;.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Колорадо» — «Анахайм» — 2:5.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Виннипег Джетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Калгари Флэймз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
У Медведевой не было шансов: как устрашает Трусова
Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский — чемпионы Гран-при
Безголевая серия россиянина в НХЛ достигла 80 матчей
Великую победу Трусовой пытаются обесценить. С какой целью
«Канело просто убьет его». Прогнозы на бой Ковалев — Альварес
«Зенит» играет с «Крыльями Советов» в РПЛ (трансляция)
Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь