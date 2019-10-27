«Виннипег» обыграл «Калгари» в матче НХЛ на открытом воздухе

Источник: Reuters

Игру на открытом воздухе посетили 33 518 человек, во время игры температура воздуха опускалась до шести градусов ниже нуля. В составе «Калгари» шайбу забросил Элиас Линдхольм на 35-й минуте. У «Виннипега» отличились Джош Моррисси (56) и Брайн Литтл (63).

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов сыграл в матче 22 минуты 8 секунд, совершил пять силовых приемов и дважды заблокировал броски соперника.

«Виннипег» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков в 12 матчах. «Калгари» идет на шестом месте, имея в активе 14 очков после 13 игр. В следующем матче «Виннипег» в гостях встретится с «Анахаймом», а «Калгари» на выезде сыграет против «Каролины». Обе встречи пройдут в ночь на 30 октября.

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В другом матче игрового дня «Миннесота» на своей площадке победила «Лос-Анджелес» со счетом 5:1. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился голевой передачей, сыграв в матче 16 минут 8 секунд, также на его счету три броска по воротам соперника. В 11 матчах текущего чемпионата Ковальчук набрал 8 очков (3 шайбы + 5 голевых передач).

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Остальные результаты матчей:

«Даллас» — «Питтсбург» — 0:3;.

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«Монреаль» — «Торонто» — 5:2;.

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«Колорадо» — «Анахайм» — 2:5.