Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе «Флориды» отличились Аарон Экблад (21-я минута), Брайн Бойл (22), Ноэль Аккьяри (24), Дадонов (41), Фрэнк Ватрано (59) и Джейс Гаврилюк (60). У «Эдмонтона» голы на счету Джеймса Нила (44) и Леона Драйзайтля (54). В составе «Флориды» лишь трое нападающих не смогли набрать очки за результативность: Колтон Сивиур, Дрейден Хант и Майк Хоффман, причем Хоффман нанес больше всего бросков в матче в составе своей команды — 4. Лучшим игроком встречи был назван защитник «Флориды» Маккензи Уигар, отдавший две голевые передачи, второй звездой стал Драйзайтль, третьей — капитан «Флориды» Александр Барков (1 голевая передача).

Дадонов сыграл в матче 17 минут, нанес два броска, один из которых стал голевым. Нападающий забросил шестую шайбу в текущем чемпионате, всего на его счету теперь девять очков за результативность (6 шайб + 3 голевые передачи) в 11 играх.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-fla-6-edm-2/t-277753022/c-69973103?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков по воротам. Хоккеисты «Флориды» забросили первые три шайбы в матче за 2 минуты и 30 секунд на старте второго периода, после чего голкипер «Эдмонтона» Майк Смит (10 отраженных бросков из 13) был заменен на Микко Коскинена (13 из 15).