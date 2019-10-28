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08:57 (мск), источник: ТАСС

Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

ТАСС, 28 октября. «Флорида» победила «Эдмонтон» со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забросил шестую шайбу в текущем сезоне.

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Источник: AP 2019

В составе «Флориды» отличились Аарон Экблад (21-я минута), Брайн Бойл (22), Ноэль Аккьяри (24), Дадонов (41), Фрэнк Ватрано (59) и Джейс Гаврилюк (60). У «Эдмонтона» голы на счету Джеймса Нила (44) и Леона Драйзайтля (54). В составе «Флориды» лишь трое нападающих не смогли набрать очки за результативность: Колтон Сивиур, Дрейден Хант и Майк Хоффман, причем Хоффман нанес больше всего бросков в матче в составе своей команды — 4. Лучшим игроком встречи был назван защитник «Флориды» Маккензи Уигар, отдавший две голевые передачи, второй звездой стал Драйзайтль, третьей — капитан «Флориды» Александр Барков (1 голевая передача).

Дадонов сыграл в матче 17 минут, нанес два броска, один из которых стал голевым. Нападающий забросил шестую шайбу в текущем чемпионате, всего на его счету теперь девять очков за результативность (6 шайб + 3 голевые передачи) в 11 играх.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков по воротам. Хоккеисты «Флориды» забросили первые три шайбы в матче за 2 минуты и 30 секунд на старте второго периода, после чего голкипер «Эдмонтона» Майк Смит (10 отраженных бросков из 13) был заменен на Микко Коскинена (13 из 15).

«Флорида» поднялась на шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 11 матчах. «Эдмонтон» идет вторым на Западе, имея в активе 17 очков после 12 игр. В следующем матче «Флорида» в понедельник встретится в гостях с «Ванкувером», «Эдмонтон» в ночь на среду на выезде сыграет против «Детройта».

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Эдмонтон Ойлерз
2:6
0:0, 0:3, 2:3
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 427.10.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Rogers Place, 17278 зрителей
Главные тренеры
Дэйв ТиппеттДжоэль Кенневилль
Вратари
Майк Смит(Микко Коскинен, Микко Коскинен)Сергей Бобровский
1-й период
13:05Джейс Гаврилюк
16:37Сэм Ганье
2-й период
20:31Аарон Экблад(Александр Барков, Маккензи Уигар)
21:58Брайан Бойл(Джейс Гаврилюк, Бретт Коннолли)
22:36Ноэль Аккьяри
26:49Драйден Хант
3-й период
40:49Евгений Дадонов(Маккензи Уигар, Джонатан Юбердо)
42:16Марк Пайсик
43:37Джеймс Нил(Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс)
53:18Леон Драйзайтль(Итан Бир, Коннор Макдэвид)
58:36Фрэнк Ватрано(Денис Мальгин, Марк Пайсик)
59:40Джейс Гаврилюк(Бретт Коннолли, Брайан Бойл)
Лучшие игроки матча
Маккензи Уигар (Флорида Пантерз), Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Александр Барков (Флорида Пантерз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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