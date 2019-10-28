«Детройт» проиграл «Сент-Луису» в матче НХЛ, потерпев восьмое поражение подряд
ТАСС, 28 октября. «Детройт» на своей площадке уступил «Сент-Луису» в овертайме со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 28 октября. «Детройт» на своей площадке уступил «Сент-Луису» в овертайме со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Брэйден Шенн (3-я минута), Зак Сэнфорд (8), Райан О'Райлли (32, 56) и Давид Перрон (62). У «Детройта» отличились Филип Гронек (31), Дилан Ларкин (42), Валттери Филпула (46) и Тайлер Бертуцци (52).
Лучшим игроком встречи был признан О'Райлли, на счету которого четыре очка за результативность (2 шайбы + 2 голевые передачи). Второй звездой стал Ларкин (гол + результативная передача), третьей — Перрон (гол + три передачи).
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на площадке 13 минут 43 секунд, успев нанести один бросок по воротам соперника. Форвард Владимир Тарасенко пропустил второй матч подряд
«Детройт» потерпел восьмое поражение подряд. В последний раз клуб побеждал 10 октября в гостевом матче с «Монреалем» (4:2). Команда занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 7 очков после 12 матчей. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» идет четвертым на Западе, набрав 15 очков в 12 встречах.
В следующем матче «Детройт» в ночь на среду примет «Эдмонтон», а «Сент-Луис» 30 октября на своей площадке сыграет с «Миннесотой».
|Джефф Блэшилл
|Крэйг Беруби
|Джонатан Бернье
|Джордан Биннингтон
|01:20
|Патрик Немет
|02:07
|Брэйден Шенн(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
|04:33
|Тревор Дэйли
|07:26
|Закари Сэнфорд(Райан О`Райлли, Александр Стин)
|12:22
|Командный штраф
|26:29
|Майк Грин
|29:33
|Роберт Бортуццо
|30:04
|Филип Гронек(Майк Грин, Таро Хирозе)
|31:39
|Райан О`Райлли(Дэвид Перрон, Джей Боумистер)
|35:10
|Закари Сэнфорд
|41:44
|Дилан Ларкин(Даррен Хелм, Тайлер Бертуцци)
|46:00
|Валттери Филппула(Энтони Манта, Андреас Атанасиу)
|51:51
|Тайлер Бертуцци(Дилан Ларкин)
|55:19
|Командный штраф
|55:42
|Райан О`Райлли(Джейден Шворц, Дэвид Перрон)
|61:28
|Дэвид Перрон(Алекс Пьетранджело, Брэйден Шенн)
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Дилан Ларкин (Детройт Ред Уингз), Дэвид Перрон (Сент-Луис Блюз)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0