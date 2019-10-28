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09:02 (мск), источник: ТАСС

«Детройт» проиграл «Сент-Луису» в матче НХЛ, потерпев восьмое поражение подряд

ТАСС, 28 октября. «Детройт» на своей площадке уступил «Сент-Луису» в овертайме со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Брэйден Шенн (3-я минута), Зак Сэнфорд (8), Райан О'Райлли (32, 56) и Давид Перрон (62). У «Детройта» отличились Филип Гронек (31), Дилан Ларкин (42), Валттери Филпула (46) и Тайлер Бертуцци (52).

Лучшим игроком встречи был признан О'Райлли, на счету которого четыре очка за результативность (2 шайбы + 2 голевые передачи). Второй звездой стал Ларкин (гол + результативная передача), третьей — Перрон (гол + три передачи).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на площадке 13 минут 43 секунд, успев нанести один бросок по воротам соперника. Форвард Владимир Тарасенко пропустил второй матч подряд из-за травмы, полученной 24 октября.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Детройт» потерпел восьмое поражение подряд. В последний раз клуб побеждал 10 октября в гостевом матче с «Монреалем» (4:2). Команда занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 7 очков после 12 матчей. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» идет четвертым на Западе, набрав 15 очков в 12 встречах.

В следующем матче «Детройт» в ночь на среду примет «Эдмонтон», а «Сент-Луис» 30 октября на своей площадке сыграет с «Миннесотой».

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Детройт Ред Уингз
4:5ОТ
0:2, 1:1, 3:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 427.10.2019, 23:59 (МСК UTC+3)Little Caesars Arena, 18331 зритель
Главные тренеры
Джефф БлэшиллКрэйг Беруби
Вратари
Джонатан БерньеДжордан Биннингтон
1-й период
01:20Патрик Немет
02:07Брэйден Шенн(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
04:33Тревор Дэйли
07:26Закари Сэнфорд(Райан О`Райлли, Александр Стин)
12:22Командный штраф
2-й период
26:29Майк Грин
29:33Роберт Бортуццо
30:04Филип Гронек(Майк Грин, Таро Хирозе)
31:39Райан О`Райлли(Дэвид Перрон, Джей Боумистер)
35:10Закари Сэнфорд
3-й период
41:44Дилан Ларкин(Даррен Хелм, Тайлер Бертуцци)
46:00Валттери Филппула(Энтони Манта, Андреас Атанасиу)
51:51Тайлер Бертуцци(Дилан Ларкин)
55:19Командный штраф
55:42Райан О`Райлли(Джейден Шворц, Дэвид Перрон)
Овертайм
61:28Дэвид Перрон(Алекс Пьетранджело, Брэйден Шенн)
Лучшие игроки матча
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Дилан Ларкин (Детройт Ред Уингз), Дэвид Перрон (Сент-Луис Блюз)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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