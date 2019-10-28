«Детройт» проиграл «Сент-Луису» в матче НХЛ, потерпев восьмое поражение подряд

Источник: AP 2019

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Брэйден Шенн (3-я минута), Зак Сэнфорд (8), Райан О'Райлли (32, 56) и Давид Перрон (62). У «Детройта» отличились Филип Гронек (31), Дилан Ларкин (42), Валттери Филпула (46) и Тайлер Бертуцци (52).

Лучшим игроком встречи был признан О'Райлли, на счету которого четыре очка за результативность (2 шайбы + 2 голевые передачи). Второй звездой стал Ларкин (гол + результативная передача), третьей — Перрон (гол + три передачи).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на площадке 13 минут 43 секунд, успев нанести один бросок по воротам соперника. Форвард Владимир Тарасенко пропустил второй матч подряд из-за травмы, полученной 24 октября.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-stl-5-det-4-fot/t-277753022/c-69975903?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Детройт» потерпел восьмое поражение подряд. В последний раз клуб побеждал 10 октября в гостевом матче с «Монреалем» (4:2). Команда занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 7 очков после 12 матчей. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» идет четвертым на Западе, набрав 15 очков в 12 встречах.