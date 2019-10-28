У Малкина нашли паспорт США. Документ всплыл из-за скандала с криптовалютой

Источник: AP 2019

Малкин пошёл по пути Фёдорова?

Коллеги из «Спортс.ру» рассказали занимательную историю про то, как российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вложился в блокчейн-бизнес. Около четырёх лет назад форвард инвестировал около $ 4 млн в столь необычный для российского менталитета проект. В результате деньги, похоже, пропали, а к проекту уже готовят коллективные иски.

Сам Евгений, доверившись знакомым, понёс серьёзные убытки, а вся эта бизнес-история, по всей видимости, в ближайшем времени канет в Лету. Разумеется, что при таких обстоятельствах пострадает не только карман Малкина, но и его репутация. Думается, что для Малкина, давно обеспечившего себя и свою семью, уважение и имиджевая составляющая сейчас стоит выше финансов.

В своё время в похожие неприятные истории попадали форвард Сергей Фёдоров (он потерял едва ли не все свои накопления, доверившись мошеннику), а также Сергей Березин, которого обвиняли в махинациях с медицинскими страховками.

Малкин, в отличие от Березина, ничего не нарушал, но явно прогадал с бизнесом. Вы спросите, а что вообще такое блокчейн? Это новейшая технология, интерес к которой вырос вместе с популярностью криптовалют. Подробно и досконально изучить этот новый вид бизнеса вы сможете на любом соответствующем форуме или профильном сайте.

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Что случилось с бизнесом Малкина?

Профильный телеграм-канал Криптокритика / Cryptocritique провёл целое расследование в семи частях. Вот как оно выглядит по пунктам на бумаге.



Часть 1. Выясняется, почему спортсмены очень хотят казаться бизнесменами, и почему «казаться» здесь ключевое слово.



Часть 2. Из неё вы узнаете, что реально стоит за «успешным успехом» как-бы-бизнесмена Малкина и его друзей.



Часть 3. Про то, как хорошо «типичным стартаперам» жить, как содержанкам за счёт инвесторов. Особенно если твои юрлица сплошь приносят одни расходы и долги.



Часть 4. В которой после ICO вместо «тезумуна» Mark.Space закономерно роет ил.



Часть 5. В которой наивные инвесторы начинают наконец что-то подозревать, а Тихонов и Конторович как будто готовятся к бегству из России.

Источник: AP



Часть 6. В которой сотрудники Mark.Space сдают с потрохами конечных бенефициаров скам-ICO Mark.Space.



Часть 7. В которой накопилась масса вопросов к Антону Тихонову, чете Строкатовых и к Евгению Малкину. Например: куда делось бабло? Что с налогами у Малкина? И правда ли что Малкин — гражданин США, будучи в Putin Team?



Обо всём этом подробно читайте в вышеуказанном телеграм-канале.

Зачем Малкин вкладывал свои деньги?

Источник: AP

Сам Евгений рассказал, как и почему решил вкладывать свои средства в новейшие технологии. Итак, стартап называется Mark.space. «Основатели так горели проектом, что я поверил в команду раньше, чем в идею, а когда увидел прототип, все сомнения отпали», — передал изданию РБК через своего пресс-атташе Евгений Малкин. Цитата датирована 6 февраля 2018 года.



То есть тогда, почти год назад, россиянин не сомневался во вложениях и верил людям, которые подтолкнули его к этому начинанию. Скажем честно: выглядело оно изначально сомнительным. Вот вы бы стали вкладывать личные средства в подобный стартап? Вряд ли. Но у Малкина, с его огромной зарплатой, никаких сомнений не было.

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Откуда у Малкина американский паспорт?

Для того чтобы открыть этот непривычный для рядового россиянина бизнес, Евгению Малкину нужно было собрать целый пакет различных документов, в числе которых оказался и паспорт гражданина США. Американский паспорт зачастую воспринимается нашими гражданами как нечто особенное, но для хоккеиста, много лет отыгравшего в НХЛ, ничего особенного в нём нет. Скажем прямо: у многих игроков и тренеров есть американские и канадские паспорта, а кто-то, как Андрей Назаров, от них отказывался. Отказался от американского паспорта и Павел Буре.



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Юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой бизнес-проекта нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, прокомментировал наличие американского гражданства у российского хоккеиста. Напомним, Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное Александром Овечкиным.

Источник: РИА "Новости"

«Имя Малкина всплыло, когда мы готовили пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах и их гражданстве. Эти вопросы вызвали у Тихонова и Полуляхова (партнёров Малкина по кампании. — Прим. “Чемпионата”) напряжение: стали шептаться, а потом сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, только когда пришёл загранпаспорт Малкина. Сам он вообще ни разу не появлялся в нашем офисе. Только Денис и Антон — все решения принимались ими и от его имени», — цитирует Мачихина Sports.ru.

Так что не удивляйтесь, если со временем появится информация о том, что у Овечкина, Ковальчука или Бобровского тоже есть американские паспорта. Главное не попадать в истории, в которые попадали Фёдоров и вот теперь — Малкин.

Евгению же хочется пожелать поскорее выбраться из всей этой передряги. Эта история станет для российского нападающего уроком.