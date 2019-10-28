У Малкина нашли паспорт США. Документ всплыл из-за скандала с криптовалютой
Два года назад россиянин вложил в стартап $ 4 млн. Но деньги не главное, он может потерять уважение в России.
Два года назад россиянин вложил в стартап $ 4 млн. Но деньги не главное, он может потерять уважение в России.
Коллеги из «Спортс.ру» рассказали занимательную историю про то, как российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вложился в
Сам Евгений, доверившись знакомым, понёс серьёзные убытки, а вся эта
В своё время в похожие неприятные истории попадали форвард Сергей Фёдоров (он потерял едва ли не все свои накопления, доверившись мошеннику), а также Сергей Березин, которого обвиняли в махинациях с медицинскими страховками.
Малкин, в отличие от Березина, ничего не нарушал, но явно прогадал с бизнесом. Вы спросите, а что вообще такое блокчейн? Это новейшая технология, интерес к которой вырос вместе с популярностью криптовалют. Подробно и досконально изучить этот новый вид бизнеса вы сможете на любом соответствующем форуме или профильном сайте.
Профильный
Часть 1. Выясняется, почему спортсмены очень хотят казаться бизнесменами, и почему «казаться» здесь ключевое слово.
Часть 2. Из неё вы узнаете, что реально стоит за «успешным успехом»
Часть 3. Про то, как хорошо «типичным стартаперам» жить, как содержанкам за счёт инвесторов. Особенно если твои юрлица сплошь приносят одни расходы и долги.
Часть 4. В которой после ICO вместо «тезумуна» Mark.Space закономерно роет ил.
Часть 5. В которой наивные инвесторы начинают наконец
Часть 6. В которой сотрудники Mark.Space сдают с потрохами конечных бенефициаров
Часть 7. В которой накопилась масса вопросов к Антону Тихонову, чете Строкатовых и к Евгению Малкину. Например: куда делось бабло? Что с налогами у Малкина? И правда ли что Малкин — гражданин США, будучи в Putin Team?
Обо всём этом подробно читайте в вышеуказанном
Сам Евгений рассказал, как и почему решил вкладывать свои средства в новейшие технологии. Итак, стартап называется Mark.space. «Основатели так горели проектом, что я поверил в команду раньше, чем в идею, а когда увидел прототип, все сомнения отпали», — передал изданию РБК через своего
То есть тогда, почти год назад, россиянин не сомневался во вложениях и верил людям, которые подтолкнули его к этому начинанию. Скажем честно: выглядело оно изначально сомнительным. Вот вы бы стали вкладывать личные средства в подобный стартап? Вряд ли. Но у Малкина, с его огромной зарплатой, никаких сомнений не было.
Для того чтобы открыть этот непривычный для рядового россиянина бизнес, Евгению Малкину нужно было собрать целый пакет различных документов, в числе которых оказался и паспорт гражданина США. Американский паспорт зачастую воспринимается нашими гражданами как нечто особенное, но для хоккеиста, много лет отыгравшего в НХЛ, ничего особенного в нём нет. Скажем прямо: у многих игроков и тренеров есть американские и канадские паспорта, а
Юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся юридической поддержкой
«Имя Малкина всплыло, когда мы готовили пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах и их гражданстве. Эти вопросы вызвали у Тихонова и Полуляхова (партнёров Малкина по кампании. — Прим. “Чемпионата”) напряжение: стали шептаться, а потом сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, только когда пришёл загранпаспорт Малкина. Сам он вообще ни разу не появлялся в нашем офисе. Только Денис и Антон — все решения принимались ими и от его имени», — цитирует Мачихина Sports.ru.
Евгению же хочется пожелать поскорее выбраться из всей этой передряги. Эта история станет для российского нападающего уроком.
Павел Панышев