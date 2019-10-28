Плющев раскритиковал Малкина, у которого обнаружили гражданство США: «Родина там, где растут бананы»

«Я человек старой закваски и не понимаю, что такое двойное гражданство. Человек принадлежит той стране, в которой он родился, живет. Мне сложно это комментировать, нужно спросить самого Малкина, тем более там много чего есть. Это и Putin team, и бойня себя в грудь.

У мужчины родина должна быть одна, или там или тут, и не надо лицемерить. Двойные стандарты? Получается так, и мне это непонятно, это ханжество и лицемерие, понимаете… Если ты уж принял решение, то не нужно выступать в прессе и флагами размахивать, не американскими, кстати. Конечно, тут присутствует момент, где человек просто лукавит, говорит одно, а делает другое. Не знаю, как это может быть. У многих родина там, где светло и тепло, и бананы растут, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.