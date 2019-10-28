У Малкина — американский паспорт. Что это значит для сборной России

Источник: Спорт-Экспресс

Сразу о главном. Необходимо понимать разницу между спортивным гражданством и гражданством страны. Наличие в кармане «звездно-полосатого» паспорта не означает, что Малкин насовсем завязывает со сборной России, если только он сам внезапно этого не захочет.

На протяжении десятков лет русские хоккеисты, долгое время выступавшие в НХЛ, обзаводились американским гражданством. Делался этот ход исключительно в прагматических целях для улучшения комфорта собственной жизни. Например, чтобы не заморачиваться с местной системой налогообложения, покупкой собственности и получением виз. Это не мешало нашим звездам выступать за сборную своей родины на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Некоторые, вернувшись в Россию после окончания карьеры, отказывались от американского паспорта. В частности, на ум приходит широко освещавшийся случай с Павлом Буре. Тогда как его младший брат Валерий с семьей остался жить в США, полностью отойдя от хоккея.

До Малкина ни один российский хоккеист со звездным статусом не менял сборную. Евгений совсем не похож на человека, внезапно тронувшегося головой. Ничто не мешает ему пользоваться всеми благами американского гражданина и параллельно с этим обыгрывать сборную этой страны на Олимпиаде или чемпионатах мира. Он в теории может выступать за «звездно-полосатых». Правила Международной федерации хоккея разрешают игроку раз за карьеру поменять спортивное гражданство. Для этого надо отыграть несколько лет в чемпионате страны, за которую ты хочешь выступать.



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Ранее юные ребята, приехавшие из Украины в российские школы, по прошествии двух лет получали право играть за сборную России. Из последних примеров можно назвать форварда «Ак Барса» Владимира Ткачева. Он родился в Днепропетровске, рос в Киеве и переехал в Казань в 12 лет вместе с матерью. Ткачев сыграл за сборную России на взрослом, молодежном и юниорском чемпионатах мира. Если игрок выступал на чемпионате мира или Олимпиаде, то срок выступления продляется до 4 лет.

Сейчас совсем другая история. Это личное дело каждого, тем более что законов никто не нарушает. Однако подобное решение накладывает на публичного человека ответственность за поступки, поведение и заявления. При получении американского паспорта необходимо принести присягу со всеми вытекающими. Своего рода отречение от страны, где ты вырос. Это, правда, не мешает некоторым российским чиновникам, бизнесменам, деятелям культуры и шоу-бизнеса говорить о патриотизме, греясь где-нибудь во Флориде, Калифорнии или на Лазурном берегу. В современном циничном мире сложно чем-то удивить или разочаровать.

Сам Малкин не похож на такого человека и в своих интервью не обходит вниманием острые темы — в том числе и о России. Однако даже самые правильные слова от того, у кого есть американский паспорт и чья семья почти круглый год живет в Майами, согласитесь, звучат уже по-другому. Быть может, именно поэтому нынешняя история Малкина так сильно всколыхнула медийное поле. Хотя ничего из ряда вон выходящего он не совершил. Просто теперь ему в обозримом будущем придется более внимательно следить за своими заявлениями.