Хоккеист «Сент-Луиса» О’Райлли назвал потерю Тарасенко тяжелой для команды

«Непростая ситуация, — отметил О'Райли. — Он является важной частью команды. Это тяжелая потеря, которая на нас скажется. В его отсутствие всем нам надо быть лучше».

«Мы точно не знаем, что произошло, но нам нужно, чтобы все ребята сделали шаг вперед, — сказал канадский форвард “Сент-Луиса” Давид Перрон. — Конечно, у молодых ребят будет хорошая возможность себя проявить, у них будет больше игрового времени, они смогут играть с более сильными хоккеистами. Посмотрим, что будет происходить. Тарасенко — один из лучших наших игроков, так что у многих других ребят будет шанс себя проявить».