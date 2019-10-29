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08:58 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Сент-Луиса» О’Райлли назвал потерю Тарасенко тяжелой для команды

ТАСС, 29 октября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Райан О'Райлли считает, что команде будет сильно не хватать российского форварда Владимира Тарасенко, который выбыл из строя из-за травмы. Слова канадца приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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Российский форвард пропустит пять месяцев из-за травмы плеча, полученной в пятницу в домашнем матче против «Лос-Анджелеса» (5:2).

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«Непростая ситуация, — отметил О'Райли. — Он является важной частью команды. Это тяжелая потеря, которая на нас скажется. В его отсутствие всем нам надо быть лучше».

«Мы точно не знаем, что произошло, но нам нужно, чтобы все ребята сделали шаг вперед, — сказал канадский форвард “Сент-Луиса” Давид Перрон. — Конечно, у молодых ребят будет хорошая возможность себя проявить, у них будет больше игрового времени, они смогут играть с более сильными хоккеистами. Посмотрим, что будет происходить. Тарасенко — один из лучших наших игроков, так что у многих других ребят будет шанс себя проявить».

Тарасенко в составе «Сент-Луиса» в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли. В нынешнем чемпионате россиянин в 10 матчах набрал 10 очков (3 гола +7 передач).

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