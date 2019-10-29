Хоккеист «Сент-Луиса» О’Райлли назвал потерю Тарасенко тяжелой для команды

Российский форвард пропустит пять месяцев из-за травмы плеча, полученной в пятницу в домашнем матче против «Лос-Анджелеса» (5:2).
«Непростая ситуация, — отметил О'Райли. — Он является важной частью команды. Это тяжелая потеря, которая на нас скажется. В его отсутствие всем нам надо быть лучше».
«Мы точно не знаем, что произошло, но нам нужно, чтобы все ребята сделали шаг вперед, — сказал канадский форвард “Сент-Луиса” Давид Перрон. — Конечно, у молодых ребят будет хорошая возможность себя проявить, у них будет больше игрового времени, они смогут играть с более сильными хоккеистами. Посмотрим, что будет происходить. Тарасенко — один из лучших наших игроков, так что у многих других ребят будет шанс себя проявить».
Тарасенко в составе «Сент-Луиса» в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли. В нынешнем чемпионате россиянин в 10 матчах набрал 10 очков (3 гола +7 передач).