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09:59 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Малкин заявил, что не видит ничего плохого в наличии у него паспорта США

ТАСС, 29 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин подтвердил информацию о том, что у него есть гражданство США и заявил, что не видит в этом ничего плохого. Слова Малкина приводит портал DK Pittsburgh Sports.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее юрист Дмитрий Мачихин рассказал порталу sports.ru, что у Малкина есть гражданство США. Мачихин занимался юридической поддержкой бизнес-проекта российского хоккеиста.

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«Да, конечно, — сказал Малкин, отвечая на вопрос о втором гражданстве. — У моего ребенка есть американский паспорт, это мой второй дом, я живу здесь много лет. Мне не нравится борьба США против России. У нас есть правила в России, можно иметь два паспорта. В этом нет ничего плохого, я не беспокоюсь об этом, у моего ребенка тоже два паспорта».

При этом Малкин отказался обсуждать информацию о том, что он инвестировал $4 млн в запуск блокчейн-стартапа, а проект в итоге закрылся. «Я не хочу говорить об этом, забудьте, для меня это ерунда», — сказал он.

Малкин был выбран «Питтсбургом» под общим вторым номером на драфте НХЛ 2004 года. В составе клуба он трижды стал обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В составе сборной России Малкин дважды выиграл чемпионат мира (2012, 2014), два раза стал серебряным призером турнира (2010, 2015) и три раза — бронзовым (2005, 2007, 2019).

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