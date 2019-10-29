Хоккеист Малкин заявил, что не видит ничего плохого в наличии у него паспорта США

«Да, конечно, — сказал Малкин, отвечая на вопрос о втором гражданстве. — У моего ребенка есть американский паспорт, это мой второй дом, я живу здесь много лет. Мне не нравится борьба США против России. У нас есть правила в России, можно иметь два паспорта. В этом нет ничего плохого, я не беспокоюсь об этом, у моего ребенка тоже два паспорта».