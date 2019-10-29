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10:16 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» крупно проиграла «Ванкуверу» в матче НХЛ. Дадонов отметился передачей

ТАСС, 29 октября. «Ванкувер» обыграл «Флориду» со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Саттер (2-я минута), Тим Шаллер (5), Джейк Виртанен (7), Джей Ти Миллер (10, 40), Джош Ливо (20) и Брок Бесер (53). У «Флориды» отличились Брайан Бойл (9) и Майк Хоффман (33).

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей, всего на его счету 10 очков (6 шайб + 4 передачи) в нынешнем сезоне. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский заменил в первом периоде Сэма Монтембо, который пропустил три шайбы после девяти бросков. Бобровский доиграл первый игровой отрезок до конца, отразив четыре броска из шести, а с начала второго периода место в воротах вновь занял Монтембо.

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В турнирной таблице «Ванкувер» идет на шестом месте в Западной конференции, набрав 15 очков в 11 матчах. «Флорида» занимает седьмую строчку на Востоке, набрав 14 очков за 12 матчей. В следующем матче «Ванкувер» сыграет в гостях против «Лос-Анджелеса» 31 октября, «Флорида» в этот же день на выезде встретится с «Колорадо».

В другом матче игрового дня «Аризона» в гостях в серии буллитов обыграла «Баффало» со счетом 3:2.

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