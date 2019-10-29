Звезду сборной России сослали в запас. Гусева спасет только отставка тренера

Источник: AFP 2019

Что сейчас нельзя делать Никите Гусеву — разуверяться в себе и вдруг поверить, что он не подходит НХЛ. То, что российский вингер — не идеальный хоккеист, а его слабые качества (катание, скорость, силовая борьба) могут помешать ему играть в заокеанской лиге так же круто, как в КХЛ и сборной, было известно и летом. Но то, что именно Гусев оказался заложником проблем «Нью-Джерси» и примитивности тренерского мышления главного тренера Джона Хайнса, — это его беда, которую надо пережить.

На тренировке перед матчем с «Тампой» Никита оказался вне четырех троек нападения — формально запасным. По ходу занятия его меняли местами с форвардом Майлзом Вудом из четвертой тройки — но экс-нападающий СКА точно останется в резерве, более того посмотрит игру с легендой «Девилз» Патриком Элиашем, который по задумке штаба должен помочь россиянину разобраться с его игровыми проблемами.

Совершенно непонятно, как Гусеву из этой ситуации выходить. Хайнс не видит в Никите хоккеиста, который способен решать здесь и сейчас и совсем не пытается обеспечить ему комфортные условия для адаптации. То отправляет на правый фланг, то в четвертое звено, то дает всего восемь минут игрового времени. Теперь и вовсе ссылает в запас.



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Отвечать на вопрос «кто виноват — игрок или тренер?» уже бессмысленно. Для Хайнса Гусев не станет ключевым игроком, а Никита магическим образом не превратится в универсала. Лишь какая-то череда случайностей может исправить ситуацию так, что россиянин заиграет, как от него ожидали, при нынешнем тренере.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/6b4eee4b-abc3-4332-931f-74980cd5774b" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1361901" target="_blank">«День с Алексеем Шевченко»: Никита Гусев и другие россияне ярко дебютировали в НХЛ</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Идеальный и, к сожалению, чуть ли не единственный вариант «спасения» для Гусева — увольнение Хайнса. Всегда есть опасность нарваться на еще более консервативного и твердолобого тренера, но у него в любом случае будет одно серьезное преимущество. Над новичком не будет висеть меч неминуемой отставки, который заставляет отказываться от тех, кто умеет творить, в пользу даже непрошибаемых ролевиков вроде того же Вуда или его партнеров по четвертой тройке Кевина Руни или Джона Хейдена.

Дело же не только в Гусеве. В запасе все сидит молодой швед Йеспер Боквист, вместо Никиты во вторую тройку подняли другого скандинава Йеспера Брата, который также раньше смотрел за матчами с трибуны, чуть ли не лучший форвард «Девилз» на старте сезона Павел Заха пока получает немного времени.

Чтобы Хайнс начал доверять им всем сразу, его должен отпустить страх увольнения. Но как он пропадет, если команда проигрывает и проигрывает, причем теряет очки даже в ситуациях, когда растерять преимущество практически нереально?

Так что Гусеву придется невольно болеть против своих. Если «Нью-Джерси» победит «Тампу» (в чем, правда, есть большие сомнения), то Никита может задержаться в скрэтче надолго. Если же проиграет, то Хайнсу придется вносить новые изменения. Или эти изменения коснутся самого Хайнса.