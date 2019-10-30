От Могильного до Малкина: как россияне становились американцами

Источник: Reuters

Александр Могильный

Источник: РИА "Новости"

Александр Могильный, он же Александр Великий, не стал первым российским хоккеистом, уехавшим в Национальную хоккейную лигу, однако его отъезд за океан был сенсационным.

В 1988 году «Баффало Сэйбрз» выбрал Могильного в пятом раунде драфта под общим 89-м номером, но подписать контракт с советским хоккеистом сразу же «клинки» не сумели. Переход же состоялся только через год: во время чемпионата мира в Швеции Могильный через своего менеджера связался с главой скаутского департамента «Баффало» Доном Люсом, после чего тот сразу же явился в Швецию, предварительно отправив в посольство США просьбу об оформлении документов для перелета отечественного форварда. В отличие от своих соотечественников — Виктора Нечаева и Сергея Пряхина, первым улетевшими за океан, — Могильному покинуть территорию СССР в тот момент не представлялось возможным: Александр был игроком ЦСКА, что тогда приравнивалось к действующему военнослужащему, а им по закону уезжать за границу было запрещено.

Скауты «Баффало», осознавая это, подготовили план побега хоккеиста и осуществили его прямо в отеле, где базировалась советская сборная во время чемпионата мира. Впоследствии Могильный в СССР был признан предателем и дезертиром, а сам игрок запросил в США политическое убежище.

«Я видел, какое отношение к старшим товарищам, понимал, что со мной будет, когда дойду до этого возраста. Заканчивая карьеру, они оставались ни с чем. Побег никакого мужества не требовал. Смешно, когда говорят, что я сжигал мосты.

Потому что уезжал из Москвы нищим человеком. Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужны эти грамоты с медалями? — признавался он спустя несколько десятков лет в интервью «СЭ».

Тогда же Могильному был сделан новый паспорт: собственного загранпаспорта у хоккеиста на руках не было, его он в обязательном порядке сдал начальнику национальной сборной во время пребывания в Швеции. Американское же гражданство Александр принял спустя более чем десять лет, после 13-го сезона в НХЛ.

Сергей Федоров

Источник: РИА "Новости"

Похожая судьба оказалась и у Сергея Федорова. Как и Могильный, он являлся игроком ЦСКА, потому выезд за границу ему также был запрещен. Однако Федоров вызвался выступить вместе со сборной СССР на Играх доброй воли в США. Там же он в итоге и остался.

После одного из матчей на него тайно вышли представители «Детройт Ред Уингз», которым советский хоккеист и рассказал о своем намерении совершить побег. К этому момент Федоров уже был задрафтован «Детройтом», но под низким номером — 74. Руководство американского клуба боялось, что подписать контракт с хоккеистом из-за «железного занавеса» не удастся.

Удалось. Встретившись с вице-президентом красно-белых Джимом Лайтсом, он сразу же уехал из отеля в аэропорт и на частном самолете владельца клуба Майка Илича улетел в Детройт.

Паспорт гражданина США Федоров получил уже в 2000 году, когда сдал экзамен на знание английского языка, истории Америки и конституции Соединенных Штатов. Комментируя свои намерения о получении американского гражданства, отечественный хоккеист утверждал, что намерен в будущем стать полноправным избирателем, чтобы голосовать за демократов.



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Андрей Марков

Источник: РИА "Новости"

Впоследствии переход российских хоккеистов в лучшую лигу мира осуществлялся гораздо проще и без каких-либо побегов, предательств и всего подобного. Что касается получения второго гражданства, то третьим представителем России в хоккее стал Андрей Марков.

В 1998 году «Монреаль Канадиенс» выбрал отечественного защитника в шестом раунде драфта под общим 162-м номером, а через два года Андрей, будучи одним из лучших игроков московского «Динамо», переехал в Монреаль. Впоследствии он уверенно закрепился в составе «Монреаля» и также котировался как один из топовых защитников команды.

19 июля 2010 Марков принял канадское гражданство. Во время церемонии вручения паспорта гражданина Канады российский хоккеист, сжимая в руке маленький кленовый лист, признался в своей любви к стране, но при этом не стал отказываться от российского гражданства.

Я счастлив быть здесь и горд быть канадцем. Мне нравятся Монреаль и эта страна. Для меня важно стать канадским подданным, но, так или иначе, я все еще русский. За Канаду я играть не собираюсь, уж простите. Андрей Марков российский хоккеист

Максим Афиногенов

Источник: РИА "Новости"

Еще один представитель столичного «Динамо» в конце 90-х — начале 2000-х уехал покорять НХЛ. Максим Афиногенов в 1999-м подписал контракт с «Баффало Сэйбрз», за который выступал почти десять лет с перерывом на локаут в 2004 году. После окончания контракта с «клинками» российский форвард также подписал однолетний контракт с «Атлантой Трэшерз», за которую в тот момент уже заканчивал играть Илья Ковальчук. Однако на этом карьера Афиногенова в НХЛ завершилась: Максим вернулся в КХЛ, где поиграл за СКА, «Витязь», а сейчас вновь представляет цвета «Динамо».

Впрочем, до своего возвращения в Россию, в ноябре 2008 года, российский нападающий успел стать гражданином США.

Хоккеисту также пришлось сдать обязательные экзамены, как и Федорову. После собеседования Афиногенов отшутился, что американцы во время этих тестов «должны удостовериться, что требующий паспорт США — не шпион».

Евгений Набоков

Источник: РИА "Новости"

Весьма богатая карьера вышла у российского голкипера Евгения Набокова. Не столько из-за результатов — а он является рекордсменом клуба «Сан-Хосе Шаркс» среди вратарей по целому ряду статистических показателей, — сколько по количеству клубов. Так, Евгений выступал за «акул», а также «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

О том, чем занимается Набоков сейчас, точно неизвестно, однако ряд источников утверждают, что россиянин до сих пор проживает на территории США вместе со своей семьей, а также занимается тренерской деятельностью. Для этого ему, к слову, нужна американская рабочая виза, и бытует мнение, что паспорт гражданина США у Евгения также имеется.

В 2007 году Набоков информацию о принятии американского гражданства опроверг, однако спустя более чем десять лет данных о том, что чемпион мира в составе сборной России сейчас также является гражданином США, становится все больше.

Сергей Гончар

Источник: РИА "Новости"

У российского защитника карьера в НХЛ также выдалась богатой. Причем большинство времени он провел именно за океаном: и в США, и в Канаде. Так, Сергей Гончар, поиграв за «Трактор» и «Динамо», в 1994 году подписал контракт с «Портленд Пайретс», а затем, чередуя НХЛ с КХЛ, выступал за «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз», «Питтсбург Пингвинз», «Оттаву Сенаторз», «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс».

Свою игровую карьеру он завершил в 2015 году, выиграв к этому времени один Кубок Стэнли.

По сей день он продолжает свою работу в системе НХЛ. Равно как и Набоков, он также имеет американскую рабочую визу и паспорт. Отказываться от них он не собирается по рабочим причинам, в отличие, например, от «Русской ракеты» Павла Буре, у которого паспорт гражданина США имелся, но год назад он от него отказался, аргументировав это тем, что в последние годы живет в России и в американском гражданстве ввиду отсутствия работы за океаном не нуждается.

Евгений Малкин

Источник: РИА "Новости"

Ну, и, конечно, Евгений Малкин, который как раз и подорвал все хоккейное медиапространство в последние несколько дней. О наличии американского паспорта у 33-летнего нападающего «Питтсбурга» стало известно случайно: после расследования о вложениях хоккеиста в один бизнес-проект, связанный с виртуальной реальностью. Для заключения сделки Малкину потребовалось собрать несколько документов, среди которых числился и паспорт США. О том, что россиянин, оказывается, имеет второе гражданство, сообщил юрист Дмитрий Мачихин, который был агентом спортсмена в ходе переговоров.

«О Малкине стало известно, когда мы собирали пакет документов. В ходе сделки возник вопрос в том числе и про гражданства всех ее участников. Оказалось, что в проекте числится один гражданин США. Им оказался Малкин. Я узнал об этом, когда мне пришел загранпаспорт Евгения, хотя сам он в офис ни разу не приезжал. Все решения за него принимали другие люди от его же имени», — цитирует юриста Sports.ru.

Данную информацию сначала никто из официальных лиц ни опровергал, ни подтверждал. Например, Геннадий Ушаков, отвечая на вопрос о достоверности этих сведений, резко заявил, что «никому не должно быть дела до гражданства Малкина».

Впрочем, позднее Евгений все слухи развеял одним лишь сообщением.

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий Рекорд Гиннесса Евгения Малкина

«У моего ребенка есть американский паспорт. США — это мой второй дом. Я живу здесь уже 13 лет. Возможно, мой ребенок пойдет здесь в школу. Моя жена живет здесь. Да, у меня есть американское гражданство. В России у нас есть правила: у тебя может быть два паспорта, в этом нет ничего плохого. Мне комфортно с этим», — цитирует Малкина Tribuna Live.