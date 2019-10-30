Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
29.10
Динамо Р
Куньлунь
13
Хоккей. КХЛ
29.10
ХК Динамо
Авангард
10
Хоккей. КХЛ
29.10
Спартак
Йокерит
42
Хоккей. КХЛ
29.10
Сочи
Салават Юлаев
31
Хоккей. КХЛ
29.10
Торпедо
Локомотив
21
Хоккей. КХЛ
29.10
Барыс
Металлург Мг
12
Хоккей. КХЛ
29.10
Сибирь
Автомобилист
30
Все события
Фоторепортажи
39За «Спартак» в матче с «Йокеритом» болели даже бабушки
11ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ
29 октября, источник: Чемпионат.com

Овечкин: У меня старое тело. Нужно всё время отдыхать

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отвечая на вопросы перед матчем с «Торонто Мэйпл Лифс», пошутил над своей физической формой.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Начав общаться с журналистами Овечкин спросил, можно ли ему сесть на стул. Получив утвердительный ответ, россиянин ответил: «Спасибо, ребята, спасибо. Старое тело, знаете ли. Нужно все время отдыхать».

Также Овечкин поделился мнением, что необходимо «Торонто» для победы в Кубке Стэнли: «У них есть группа молодых игроков. Надеюсь, они будут учиться. Все зависит от них: хотят они играть на себя или хотят выиграть Кубок Стэнли, и тогда им нужно играть по-другому. Очень полезно, когда группа игроков и тренер долго сохраняется вместе, как это было у “Вашингтона” и Барри Тротца».

Читайте также
Овечкин продолжает забивать без остановки
Во время загрузки произошла ошибка.
25 октября© Ньюстюб
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торонто Мэйпл Ливз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Восхитительная подруга звезды мирового футбола!
Тушинский спор: сможет ли «Спартак» победить команду Карпина
Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс»
Через левое плечо: Владимир Тарасенко снова пропустит 5 месяцев
«Витесс» Слуцкого вышел во второй раунд Кубка Нидерландов
Американский боец UFC сравнил Хабиба с «мертвой собакой»
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь