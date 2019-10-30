Овечкин заткнул 20 тысяч канадских фанатов! 4 очка за матч и исторический гол
Капитан «Вашингтона» проехался по «Торонто» и обошёл ещё одну легенду НХЛ на пути к рекорду Гретцки.
Капитан «Вашингтона» проехался по «Торонто» и обошёл ещё одну легенду НХЛ на пути к рекорду Гретцки.
Капитан «Вашингтона» проехался по «Торонто» и обошёл ещё одну легенду НХЛ на пути к рекорду Гретцки.
«Они всё ещё молодая группа парней. Надеюсь, они собираются учиться, но… Они сами решают, как они хотят это делать. Если они хотят выиграть Кубок Стэнли, им придётся действовать
Овечкин хорошо знает, о чём говорит, — до триумфа «столичных» в 2018 году, его самого и «Кэпиталз» считали полными неудачниками. «Торонто», где в последние годы собралась целая группа талантливых игроков, пока не может реализовать свой потенциал. В трёх последних сезонах «кленовые листья» неизменно выбывали в первом раунде
Игра началась для гостей с серьёзных неприятностей. Евгений Кузнецов, борясь за шайбу с форвардом «Мэйпл Лифс» Алексом Керфутом, жёстко врезался в борт и был вынужден уйти в раздевалку для оказания медицинской помощи. Россиянин очень неудачно упал, и первоначально казалось, что Кузнецов получил серьёзную травму, но затем челябинец смог вернуться в строй.
Ещё одним неприятным моментом для «Вашингтона» стал гол, пропущенный от Андреаса Юнссона уже на 40-й секунде матча, но уйти на первый перерыв лидерами «кленовым» не помогло даже полуминутное большинство в формате «пять на три». В середине периода свой фантастический «забег» за «Норрис Трофи» продолжил Джон Карлсон, сравнявший счёт, и он же чуть позже вывел «Кэпиталз» вперёд.
«Торонто» смог отыграться усилиями Остона Мэттьюса, который оформил дубль и ненадолго вывел хозяев вперёд, но затем настало время Овечкина. Сначала Александр удачно завершил сольный проход, организованный Ти Джеем Оши, который в одиночку прошёл половину площадки и стянул на себя нескольких соперников.
В овертайме «Торонто» дважды оставался в меньшинстве, и в эти минуты впору было вспомнить наставление Овечкина для «кленовых листьев». Подобные действия в самые решающие моменты встречи просто недопустимы, и сам Александр это с успехом доказал, реализовав численный перевес. После этого гола все 20 тысяч канадских болельщиков, пришедших на стадион, разочарованно замолчали и постепенно стали покидать трибуны.
Голевой дубль сохранил за Овечкиным второе место в списке лучших снайперов сезона, но возвысил российскую звезду в историческом
«Привет, Алекс! Мои поздравления с тем, что ты побил мой рекорд. Это абсолютно заслуженно. Много лет ты показываешь удивительный хоккей, и я желаю тебе ещё много лет играть так же здорово и забивать так же много голов», — отметил Робитайл в своём поздравлении.
Следующую ступеньку в этом
Стоит добавить, что перед матчем Овечкин и весь «Вашингтон» встретились с Алексом Луи — молодым болельщиком «столичных», который болен раком. Луи уже встречался с Овечкиным в 2017 году, и тогда парню поставили положительный диагноз, объявив, что онкологическое заболевание отступило. Увы, затем рак вернулся, и лечению он не поддаётся. По словам отца мальчика, Алекс Луи специально получил дневной отгул в госпитале, чтобы посетить матч в Торонто.
«Это был эмоциональный момент и для меня, и для всей команды. Мы играли для него. Хотели поддержать его и семью. Он принёс нам удачу, он всегда приносит нам удачу на этом стадионе. Он знает, что если я забиваю здесь, в Торонто, то это только для него. Хочется увидеть его улыбку, чтобы он порадовался в этот момент, особенно сейчас, в такое трудное для него время», — сказал Овечкин после матча.
Максим Замятин
|Майк Бэбкок
|Тодд Рирден
|Фредерик Андерсен
|Брэйден Холтби
|00:40
|Андреас Юнссон(Остон Мэттьюс)
|03:10
|Морган Райлли
|05:15
|Александр Овечкин
|10:47
|Джон Карлсон(Александр Овечкин, Никлас II Бэкстрем)
|14:55
|Джастин Холл
|16:47
|Якуб Врана
|18:04
|Ларс Эллер
|23:34
|Ти. Джей. Оши
|26:31
|Александр Керфут
|27:53
|Коди Сиси
|27:59
|Джон Карлсон(Александр Овечкин, Никлас II Бэкстрем)
|30:57
|Михал Кемпны
|35:20
|Йонас Зигенталер
|39:27
|Остон Мэттьюс(Морган Райлли, Тайсон Бэрри)
|41:27
|Фредерик Готье
|41:27
|Том Уилсон
|41:27
|Том Уилсон
|41:46
|Остон Мэттьюс(Вильям Нюландер, Митчелл Марнер)
|44:10
|Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Никлас II Бэкстрем)
|47:40
|Джастин Холл
|56:46
|Радко Гудас
|60:21
|Вильям Нюландер
|62:20
|Митчелл Марнер
|64:00
|Александр Овечкин(Дмитрий Орлов, Якуб Врана)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
|16
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0