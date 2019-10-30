Америка кайфует от гола Свечникова! Сотворил шедевр броском из-за ворот
Молодой россиянин обманул вратаря шикарным приёмом, а ещё через три минуты принёс «Каролине» победу.
Молодой россиянин обманул вратаря шикарным приёмом, а ещё через три минуты принёс «Каролине» победу.
Кажется, в этом сезоне НХЛ у российских болельщиков появится новый герой. Андрей Свечников, выбранный «Каролиной» под вторым номером на драфте-2018, не стал затягивать с адаптацией в сильнейшей лиге мира. В своём дебютном сезоне
На следующий домашний матч Андрей снова вышел в привычном сочетании с Ахо и Терявяйненом и дал вторую часть концерта, которая по форме оказалась равной первой (всё тот же дубль), а вот по содержанию превзошла вообще все события дня в НХЛ.
Впрочем, перед выступлением Свечникова у «Каролины» почти ничего не получалось во встрече с «Калгари». На 14-й минуте форвард «огоньков» Элиас Линдхольм пробил Петра Мразека, и в матче наступила голевая засуха вплоть до последней десятиминутки основного времени.
Все страдания зрителей, долгое время ждавших заброшенных шайб (особенно в исполнении «ураганов»), сполна искупил Андрей Свечников. На 50-й минуте игры русский талант сотворил настоящий шедевр. Находясь за воротами, он обманул защитника «Калгари» Чюлингтона, а сам поднял шайбу на крюк и броском из лакросса послал её точно над ухом Давида Риттиха. Просто вау!
Космический гол Свечников поразил всех своей наглостью и чистотой исполнения. Это было примерно как шайба Шумакова в прошлом
Но на этом Свечников и не думал останавливаться. Через три с небольшим минуты россиянин сделал дубль, забросив шайбу в большинстве. Точный бросок из круга вбрасывания уже становится фирменным для Андрея!
От такого двойного удара
Америка в восторге от молодого русского таланта, а у «Каролины» после очередной домашней победы — новое представление для болельщиков. На этот раз с угощениями в честь Хеллоуина.
Кстати, хотя мы уже и успели привыкнуть к голам в стиле лакросса, но вот интересный факт — до Андрея Свечникова в НХЛ так не забрасывал никто! Так что молодой россиянин из «Каролины» не только стал главным творцом победы «ураганов», но и переписал историю сильнейшей лиги мира.
Лев Лукин
|Род Бриндамор
|Билл Питерс
|Петр Мразек
|Давид Риттих
|05:41
|Уоррен Фегеле
|06:44
|Марк Джиордано
|13:04
|Элиас Линдхольм(Джонни Годро, Трэвис Хэмоник)
|29:22
|Брок Макгинн
|46:08
|Марк Джиордано
|49:13
|Андрей Свечников(Лукас Валлмарк)
|52:03
|Мэттью Ткачак
|52:35
|Андрей Свечников(Дуги Хэмилтон, Теуво Терявяйнен)
|57:28
|Дуги Хэмилтон
Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0