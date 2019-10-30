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10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Америка кайфует от гола Свечникова! Сотворил шедевр броском из-за ворот

Молодой россиянин обманул вратаря шикарным приёмом, а ещё через три минуты принёс «Каролине» победу.

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Источник: Reuters

Кажется, в этом сезоне НХЛ у российских болельщиков появится новый герой. Андрей Свечников, выбранный «Каролиной» под вторым номером на драфте-2018, не стал затягивать с адаптацией в сильнейшей лиге мира. В своём дебютном сезоне Свечников-младший забросил 20 шайб, выбил 37 очков и добавил к этому хорошую игру в плей-офф, а сейчас Андрей и вовсе становится главным форвардов «ураганов». В самом начале сезона голы молодому русскому давались со скрипом, затем была пятиматчевая серия без набранных очков, но в матче с «Чикаго» Свечникова прорвало.

На следующий домашний матч Андрей снова вышел в привычном сочетании с Ахо и Терявяйненом и дал вторую часть концерта, которая по форме оказалась равной первой (всё тот же дубль), а вот по содержанию превзошла вообще все события дня в НХЛ.

Впрочем, перед выступлением Свечникова у «Каролины» почти ничего не получалось во встрече с «Калгари». На 14-й минуте форвард «огоньков» Элиас Линдхольм пробил Петра Мразека, и в матче наступила голевая засуха вплоть до последней десятиминутки основного времени.

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Все страдания зрителей, долгое время ждавших заброшенных шайб (особенно в исполнении «ураганов»), сполна искупил Андрей Свечников. На 50-й минуте игры русский талант сотворил настоящий шедевр. Находясь за воротами, он обманул защитника «Калгари» Чюлингтона, а сам поднял шайбу на крюк и броском из лакросса послал её точно над ухом Давида Риттиха. Просто вау!

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Космический гол Свечников поразил всех своей наглостью и чистотой исполнения. Это было примерно как шайба Шумакова в прошлом плей-офф КХЛ в ворота «Ак Барса». Но тогда форвард «Авангарда» отличился при счёте 5:0 в пользу его команды, а Свечников своим лакросс-стайлом сравнял счёт в тяжелейшем матче. Этот шедевр Андрея сразу же стала крутить с разных ракурсов вся Америка, а официальный «твиттер» НХЛ даже закрепил гол форварда «Каролины».

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Но на этом Свечников и не думал останавливаться. Через три с небольшим минуты россиянин сделал дубль, забросив шайбу в большинстве. Точный бросок из круга вбрасывания уже становится фирменным для Андрея!

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От такого двойного удара по-русски «Калгари» уже не оправился, и «Каролина» довела встречу до победы. Стоит ли говорить, что главным героем встречи стал Андрей Свечников?!

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Америка в восторге от молодого русского таланта, а у «Каролины» после очередной домашней победы — новое представление для болельщиков. На этот раз с угощениями в честь Хеллоуина.

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Кстати, хотя мы уже и успели привыкнуть к голам в стиле лакросса, но вот интересный факт — до Андрея Свечникова в НХЛ так не забрасывал никто! Так что молодой россиянин из «Каролины» не только стал главным творцом победы «ураганов», но и переписал историю сильнейшей лиги мира.

Лев Лукин

Каролина Харрикейнз
2:1
0:1, 0:0, 2:0
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 530.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморБилл Питерс
Вратари
Петр МразекДавид Риттих
1-й период
05:41Уоррен Фегеле
06:44Марк Джиордано
13:04Элиас Линдхольм(Джонни Годро, Трэвис Хэмоник)
2-й период
29:22Брок Макгинн
3-й период
46:08Марк Джиордано
49:13Андрей Свечников(Лукас Валлмарк)
52:03Мэттью Ткачак
52:35Андрей Свечников(Дуги Хэмилтон, Теуво Терявяйнен)
57:28Дуги Хэмилтон
Лучшие игроки матча
Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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Калгари Флэймз
НовостиМатчиСоставСтатистика
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