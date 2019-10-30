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11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Крутой камбэк «Далласа» с 0:3! У Радулова хет-трик и шикарный гол в падении

Россиянин разбудил в себе зверя и провёл лучший матч в сезоне.

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Источник: AP 2019

Лишь один гол и три передачи в 13 матчах сезона — с таким результатом Александр Радулов подошёл к домашней игре «Далласа» с «Миннесотой», которая получилась для Тасманского дьявола лучшей в нынешнем регулярном чемпионате. Неудачи Александра привели к тому, что в недавнем матче с «Анахаймом» он всего во второй раз с 2008 года сыграл менее 13 минут в матче НХЛ и заслужил слова критики от тренера.

«Иногда кажется, что во время матча работаешь, но затем при просмотре видео понимаешь, что не двигаешь ногами и занимаешь не ту позицию. Радулов владеет шайбой, но когда вы в последний раз видели, что он её укрывает и идёт на ворота, заставляет соперника нарушить правила или находит передачей свободного Сегина? Всё это делает Радулов в своей лучшей форме, и он должен вернуться на эти позиции», — отмечал Джим Монтгомери, и его слова возымели действие.

Впрочем, начиналось для «Далласа» всё очень неважно. К середине второго периода хозяева «летели» со счётом 0:3, уступая «дикарям» в реализации созданных моментов, и причин для того, чтобы игра перевернулась, не было никаких — не помогла даже замена Бена Бишопа на Антона Худобина. Первым из техасского окопа встал Радулов, который по-настоящему разбудил своих партнёров, забив гол на последних секундах периода. Россиянин в падении добил шайбу, завершив комбинацию с участием Тайлера Сегина и Тейлора Федуна.

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Почин Александра поддержал финский форвард Роопе Хинц, который в начале третьей двадцатиминутки реализовал численный перевес и сократил отставание «Далласа» до одной шайбы. Вдохновлённые этим успехом, техасцы понеслись вперёд, и ещё через пять минут равновесие было восстановлено, когда Денис Гурьянов здорово отработал в обороне, а игрок «Миннесоты» Гринвей неудачно подставил клюшку под прострел на пятачок в исполнении Джо Павелски.

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«Даллас» ликвидировал отставание в три шайбы за каких-то 10 игровых минут — «дикари» полностью потеряли инициативу и нити игры, чем необходимо было пользоваться. В середине третьего периода Радулов впервые в матче вывел техасцев вперёд — «звёздам» снова помог рикошет, случившийся от конька Юнаса Бродина.

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На предпоследней минуте матча Тайлер Сегин прервал своё девятиматчевое голевое молчание и сделал счёт 5:3, а за 30 секунд до конца Радулов поразил пустые ворота и оформил свой первый в сезоне хет-трик.

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Слабая игра Радулова в предыдущих матчах (лишь 2 передачи в 9 встречах) стала поводом для некоторой обструкции россиянина со стороны болельщиков «Далласа». Александр слышал крики: «Бу-у-у!» в свой адрес, но по старой традиции использовал это как мотивацию для усиления собственной игры.

«Мне нравится, когда мне “букают”. Это звучит ненормально? Но я хочу доказать всем, а не только себе, что играю с эмоциями, с сердцем. Это как раз то, что мы сделали сегодня», — заявил Радулов после матча.


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«Радулов — один из катализаторов для всей нашей команды. Я не знаю, когда он поймал эту волну, но это стремление и страсть заразили нас на площадке», — добавил Тайлер Сегин.

«Да, после первого периода мы слышали крики: “Бу-у!” в свой адрес. Наверное, мы это заслужили, но хорошо, что всё так закончилось», — резюмировал Джейми Бенн.

Максим Замятин

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6:3
0:2, 1:1, 5:0
Миннесота Уайлд
Хоккей, НХЛ, Неделя 530.10.2019, 03:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериБрюс Будро
Вратари
Бен Бишоп(Антон Худобин)Алекс Стэлок(Алекс Стэлок)
1-й период
02:50Джейсон Зукер(Эрик Стаал)
09:46Джордан Гринуэй
10:47Кори Перри
16:15Радек Факса
17:54Эрик Стаал(Брэд Хант, Матс Цуккарелло)
18:47Джаред Сперджен
2-й период
20:44Командный штраф
33:37Радек Факса
34:26Райан Сутер(Джейсон Зукер, Джаред Сперджен)
35:52Джо Павелски
35:52Матс Цуккарелло
39:12Александр Радулов(Тэйлор Федун, Тайлер Сегин)
3-й период
43:41Юнас Бродин
44:09Роопе Хинтс(Александр Радулов, Джо Павелски)
49:36Джо Павелски(Миро Хейсканен)
51:31Александр Радулов(Джейми Олексяк, Миро Хейсканен)
54:20Командный штраф
58:20Тайлер Сегин(Джейми Бенн)
59:30Александр Радулов(Джо Павелски, Тайлер Сегин)
Лучшие игроки матча
Александр Радулов (Даллас Старз), Миро Хейсканен (Даллас Старз), Эрик Стаал (Миннесота Уайлд)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас Старз
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