Крутой камбэк «Далласа» с 0:3! У Радулова хет-трик и шикарный гол в падении
Россиянин разбудил в себе зверя и провёл лучший матч в сезоне.
Россиянин разбудил в себе зверя и провёл лучший матч в сезоне.
Лишь один гол и три передачи в 13 матчах сезона — с таким результатом Александр Радулов подошёл к домашней игре «Далласа» с «Миннесотой», которая получилась для Тасманского дьявола лучшей в нынешнем регулярном чемпионате. Неудачи Александра привели к тому, что в недавнем матче с «Анахаймом» он всего во второй раз с 2008 года сыграл менее 13 минут в матче НХЛ и заслужил слова критики от тренера.
«Иногда кажется, что во время матча работаешь, но затем при просмотре видео понимаешь, что не двигаешь ногами и занимаешь не ту позицию. Радулов владеет шайбой, но когда вы в последний раз видели, что он её укрывает и идёт на ворота, заставляет соперника нарушить правила или находит передачей свободного Сегина? Всё это делает Радулов в своей лучшей форме, и он должен вернуться на эти позиции», — отмечал Джим Монтгомери, и его слова возымели действие.
Впрочем, начиналось для «Далласа» всё очень неважно. К середине второго периода хозяева «летели» со счётом 0:3, уступая «дикарям» в реализации созданных моментов, и причин для того, чтобы игра перевернулась, не было никаких — не помогла даже замена Бена Бишопа на Антона Худобина. Первым из техасского окопа встал Радулов, который
Почин Александра поддержал финский форвард Роопе Хинц, который в начале третьей двадцатиминутки реализовал численный перевес и сократил отставание «Далласа» до одной шайбы. Вдохновлённые этим успехом, техасцы понеслись вперёд, и ещё через пять минут равновесие было восстановлено, когда Денис Гурьянов здорово отработал в обороне, а игрок «Миннесоты» Гринвей неудачно подставил клюшку под прострел на пятачок в исполнении Джо Павелски.
«Даллас» ликвидировал отставание в три шайбы за
На предпоследней минуте матча Тайлер Сегин прервал своё девятиматчевое голевое молчание и сделал счёт 5:3, а за 30 секунд до конца Радулов поразил пустые ворота и оформил свой первый в сезоне
Слабая игра Радулова в предыдущих матчах (лишь 2 передачи в 9 встречах) стала поводом для некоторой обструкции россиянина со стороны болельщиков «Далласа». Александр слышал крики: «Бу-у-у!» в свой адрес, но по старой традиции использовал это как мотивацию для усиления собственной игры.
«Мне нравится, когда мне “букают”. Это звучит ненормально? Но я хочу доказать всем, а не только себе, что играю с эмоциями, с сердцем. Это как раз то, что мы сделали сегодня», — заявил Радулов после матча.
«Радулов — один из катализаторов для всей нашей команды. Я не знаю, когда он поймал эту волну, но это стремление и страсть заразили нас на площадке», — добавил Тайлер Сегин.
«Да, после первого периода мы слышали крики: “Бу-у!” в свой адрес. Наверное, мы это заслужили, но хорошо, что всё так закончилось», — резюмировал Джейми Бенн.
Максим Замятин
|Джим Монтгомери
|Брюс Будро
|Бен Бишоп(Антон Худобин)
|Алекс Стэлок(Алекс Стэлок)
|02:50
|Джейсон Зукер(Эрик Стаал)
|09:46
|Джордан Гринуэй
|10:47
|Кори Перри
|16:15
|Радек Факса
|17:54
|Эрик Стаал(Брэд Хант, Матс Цуккарелло)
|18:47
|Джаред Сперджен
|20:44
|Командный штраф
|33:37
|Радек Факса
|34:26
|Райан Сутер(Джейсон Зукер, Джаред Сперджен)
|35:52
|Джо Павелски
|35:52
|Матс Цуккарелло
|39:12
|Александр Радулов(Тэйлор Федун, Тайлер Сегин)
|43:41
|Юнас Бродин
|44:09
|Роопе Хинтс(Александр Радулов, Джо Павелски)
|49:36
|Джо Павелски(Миро Хейсканен)
|51:31
|Александр Радулов(Джейми Олексяк, Миро Хейсканен)
|54:20
|Командный штраф
|58:20
|Тайлер Сегин(Джейми Бенн)
|59:30
|Александр Радулов(Джо Павелски, Тайлер Сегин)
Александр Радулов (Даллас Старз), Миро Хейсканен (Даллас Старз), Эрик Стаал (Миннесота Уайлд)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0