«Это решает все проблемы»: зачем Малкин взял паспорт США

Источник: AP 2019

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который накануне признал факт наличия у себя американского гражданства, рассказал, зачем ему потребовался паспорт США. По словам хоккеиста, это помогает ему избежать определенных жизненных трудностей во время проживания за океаном.

«Американский паспорт для меня просто документ, который позволяет мне и моей семье справляться со всеми сложностями, возникающими при рабочих, социальных и бытовых вопросах в США, где я провожу более девяти месяцев в год», — цитирует Малкина РИА «Новости».

Действительно, на территории Штатов хоккеист живет уже более десятка лет — в 2006 году он подписал контракт с «Питтсбургом», который выбрал российского форварда в первом раунде драфта под общим вторым номером за два года до этого. Цвета «пингвинов» Малкин представляет и по сей день. В составе команды он проводит уже 14-й сезон в НХЛ, а вместе с «Питтсбургом» трижды стал обладателем главного трофея лиги — Кубка Стэнли.

Источник: AP

После того, как выяснилось, что у Малкина, оказывается, имеется паспорт гражданина США, многие восприняли данный факт негативно. Существует мнение, согласно которому Евгению теперь якобы должна быть закрыта дорога в национальную сборную. Сам же форвард с момента своего отъезда в НХЛ регулярно вызывался в команду России, выиграв с ней два чемпионата мира. Кроме того, он трижды помогал «Красной машине» подниматься на подиум призеров. Так, на последнем первенстве мира — 2019 в Братиславе, где сборная России заняла третье место, Малкин наряду с Александром Овечкиным являлся альтернативным капитаном.

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Сам же хоккеист, комментируя подобные выпады в свой адрес о том, что ему стоит забыть про свою страну, отреагировал резко, заявив, что не намерен отказываться от российского гражданства.

«Даже мысли об этом не возникало. Ни об отказе от гражданства, ни от выступлений за сборную. Вообще-то я каждое лето свой отпуск провожу в России. Эта страна сформировала меня как личность и как хоккеиста. И ведь именно это является показателем моего отношения к родине», — заявил Малкин.



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Если говорить про отношение хоккеиста к своей родной стране, то в первую очередь в голову приходит ассоциация с Магнитогорском. В этом городе Малкин родился, там же он и начал свою профессиональную карьеру, чуть более трех лет выступая за местный «Металлург», с которым дважды, к слову, становился призером российского первенства. Периодически имя Малкина всплывает на фоне Магнитогорска по различным инфоповодам. Так, хоккеист перечислил $60 тысяч пострадавшим жителям обрушившегося дома в Магнитогорске. Напомним, 31 декабря 2018 года в подъезде одного из зданий произошел взрыв газа, после чего произошло обрушение. В результате трагедии погибли 38 человек. В поддержку пострадавших Малкин также вышел на один из матчей чемпионата в коньках, на одном из которых было написано «Магнитогорск, мы с тобой», а на другом — «Магнитогорск всегда в моем сердце».

Источник: AP 2019

Продолжая тему с американским паспортом, хоккеист также подчеркнул, что российское законодательство не запрещает ему иметь второе гражданство. К тому же, по его словам, у его ребенка тоже имеется паспорт США.

«В этом нет ничего плохого. Я живу в США 13 лет, это уже мой второй дом. И не надо говорить ни о каком противостоянии с Россией, мне это не нравится», — цитирует Малкина Triblive.

Поддержала хоккеиста и его жена, Анна Кастерова, подчеркнувшая, что ее супруг постоянно выступает за российскую сборную, если его не беспокоят травмы.

К слову, о них. Сейчас Малкин продолжает активно восстанавливаться после повреждения мягких тканей ноги. Травму российский форвард «Питтсбурга» получил после столкновения со своим же одноклубником, а также защитником «Коламбус Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым в матче регулярного чемпионата. Малкин с трудом смог подняться со льда, после чего игру прекратил, оставшись в раздевалке.

Согласно прогнозам, возвращение Евгения на лед запланировано на середину ноября, однако это может произойти и раньше.

Уже несколько дней назад Малкин принял участие в тренировке со всей командой, хотя и занимался в бесконтактном свитере. Кроме того, он поучаствовал во второй бригаде большинства. Сам же россиянин утверждает, что в ближайшее время намерен присоединиться к общей группе.

«Чувствую себя нормально. Мне хочется вернуться как можно скорее. На прошлой неделе я катался каждый день. Посмотрим, что будет в ближайшие два дня. Я уже очень соскучился по льду. Пропустил три недели. Это довольно сложно психологически. Но я стараюсь сохранять оптимизм. Я фокусируюсь, работаю и стараюсь по максимуму», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Евгений Малкин принял участие только в двух матчах чемпионата, отметившись одним голом. «Питтсбург» же без российского форварда одержал семь побед в 11 встречах. На данный момент «пингвины» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Андрей Сенченко