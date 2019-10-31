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11:38 (мск), источник: Sport24

Познер: Считаю нападки на Малкина из-за американского гражданства позорными

Телеведущий Владимир Познер поделился мнением о том, что у хоккеиста сборной России и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина обнаружилось американское гражданство.

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Источник: РИА "Новости"

«Я сейчас нахожусь на съемках в Японии, так что не в курсе того, что происходит в наших СМИ; что до соцсетей, то я не читаю их. Однако по характеру задаваемых вопросов я понял, что Малкина осуждают, чуть ли не считают предателем. По этому поводу хотел бы сказать следующее.

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Как все, надеюсь, помнят, сборная России победила на зимних Олимпийских играх в Сочи. Наши спортсмены завоевали 13 золотых медалей. На втором месте была Норвегия — 11 золотых. И наша страна страшно гордилась этой победой, правда? Так вот, пять из этих 13 золотых медалей завоевали иностранцы, которые, сохранив свое гражданство, взяли еще и российское. Это гражданин Южной Кореи Виктор Ан (три золотые медали) и гражданин США Вик Уайлд (две золотые медали).

Без них Россия не победила бы в медальном зачете, имела бы восемь золотых, а не 13.

Кто-нибудь из наших горячих патриотов тогда возмущался этими спортсменами? Кто-нибудь называл их предателями? Кто-нибудь требовал их исключения из состава сборной Российской Федерации? Вроде бы нет, правда? Не потому ли, что они принесли нам золотые медали?

Я считаю нападки на Малкина позорными. Он — выдающийся российский хоккеист, которым следует гордиться и который никогда не играл за какую-либо сборную, кроме российской.

А то, что он живет в США и имеет гражданство этой страны, это его дело, и это не касается никого, кроме него самого, — приводятся слова Познера на его сайте.

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