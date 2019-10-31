Познер: Считаю нападки на Малкина из-за американского гражданства позорными
Телеведущий Владимир Познер поделился мнением о том, что у хоккеиста сборной России и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина обнаружилось американское гражданство.
Телеведущий Владимир Познер поделился мнением о том, что у хоккеиста сборной России и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина обнаружилось американское гражданство.
«Я сейчас нахожусь на съемках в Японии, так что не в курсе того, что происходит в наших СМИ; что до соцсетей, то я не читаю их. Однако по характеру задаваемых вопросов я понял, что Малкина осуждают, чуть ли не считают предателем. По этому поводу хотел бы сказать следующее.
Как все, надеюсь, помнят, сборная России победила на зимних Олимпийских играх в Сочи. Наши спортсмены завоевали 13 золотых медалей. На втором месте была Норвегия — 11 золотых. И наша страна страшно гордилась этой победой, правда? Так вот, пять из этих 13 золотых медалей завоевали иностранцы, которые, сохранив свое гражданство, взяли еще и российское. Это гражданин Южной Кореи Виктор Ан (три золотые медали) и гражданин США Вик Уайлд (две золотые медали).
Без них Россия не победила бы в медальном зачете, имела бы восемь золотых, а не 13.
Я считаю нападки на Малкина позорными. Он — выдающийся российский хоккеист, которым следует гордиться и который никогда не играл за
А то, что он живет в США и имеет гражданство этой страны, это его дело, и это не касается никого, кроме него самого, — приводятся слова Познера на его сайте.