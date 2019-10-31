Безумный матч «Нью-Джерси» без Гусева: забил «Тампе» шесть, но все равно проиграл

Источник: AP 2019

Пас

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев лишился уникальной возможности впервые в карьере сыграть на уровне НХЛ против своего старинного друга и тезки из «Тампы» Кучерова. За очередным матчем своей команды новичок «Девилз» наблюдал из ложи прессы в компании бывшей звезды «Дьяволов» Патрик Элиаш. Понять, какие выводы он сделает из этого решения главного тренера Джона Хайнса, можно только в следующих играх. Если, конечно, россиянина вернут в состав. Ситуаций, демонстрирующих, как нельзя играть, Гусев увидел на полгода вперед. Чем он, спрашивается, слабее партнеров? А вот с заброшенными шайбами в его отсутствие дела у команды хуже не стали. Так что нашему форварду скорее не повезло, что без него «Нью-Джерси» сыграл в залихватском, почти дворовом стиле. Он бы почти наверняка в таком хоккее смог бы проявить себя.

Уже в дебюте хозяева получили большинство, которое быстро реализовали. Курс акций Гусева в этот момент начал падать. «Дьяволы» в четвертой встрече подряд реализовали численное преимущество — на пятачке самым шустрым оказался Кайл Палмиери. Он воспользовался неожиданно классной «слепой» передачей от силовика Уэйна Симмондса, стоявшего спиной к месту событий и классно выгрузившего шайбу точно на клюшку партнера.

Контратака

Проводившая вторую встречу за два дня «Тампа» своей игрой меньше всего ассоциировалась со словами «надежность» и «сбалансированность». Смотрится для стороннего наблюдателя этот процесс совсем не скучно — глаз не оторвешь. Бразильский хоккей всем по душе, особенно когда речь идет о заурядном матче регулярного чемпионата. Вот только когда команда избавится от своих дурацких привычек, никто предсказать не готов. Главный тренер Джон Купер «священный Грааль» пытается разыскать который год. Единственным важной деталью, вызвавшей повышенный интерес, стало появление в составе русского новичка Александра Волкова. Купер смело поставил нападающего, проводившего свой первый матч в НХЛ, в ударное звено к Никите Кучерову и Стивену Стэмкосу. Волков, который уже два с лишним года находится на расстоянии вытянутой руки от основного состава, с первых секунд выглядел так, словно играет на этом уровне уже несколько сезонов. Он совсем не терялся. Было бы сказкой, если бы ему удалось сразу же отличиться заброшенной шайбой или голевой передачей. Вытаскивать команду, засучив рукава, принялись другие. Ответный гол был забит в лучших традициях современной «Тампы»: быстрое передвижение шайбы на высоких скоростях и вывод Ондржея Палата на отличную позицию для броска.

Безумие

Хоккеисты «Нью-Джерси» почти в полном составе уже в который раз в нынешнем сезоне занервничали. Видимо, это неуверенность исходит от Хайнса. Он вроде бы старается держаться молодцом, но как только камера выхватывала его лицо, на нем читается глубочайшая обеспокоенность тем, что происходит на льду. Хотя какой смысл переживать, если дела всего лишь немного пошли не так? Игра команды выглядит настолько хрупкой конструкцией, что готова рассыпаться от легкого прикосновения.



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«Тампа» ушла на первый перерыв, ведя в счете, и ближайшее будущее Гусева уже не казалось таким мрачным. Ошибались хоккеисты «Девилз» в любых ситуациях настолько часто и грубо, что вспоминать о посредственном показателе бросковой активности Corsi у россиянина было бы издевательством над здравым смыслом. Однако гости местами больше напоминали цирковую труппу, призванную развлекать зрителей, чем серьезную команду, заточенную на достижение результата. Чего стоит только количество удалений, совершенных на ровном месте. Складывается ощущение, что первую часть нынешнего регулярного чемпионата «Болтс» используют как безграничное поле для экспериментов. Объяснить анархию и безответственность в действиях «Тампы» только отсутствием защитников Виктора Хедмана и Эрика Черняка, получивших небольшие травмы, рука не поднимается.

Описать то, что творилось на льду во втором периоде, можно избитым, но на сто процентов подходящим выражением «американские горки». Шайбы поочередно влетали в разные ворота. Если бы еще защитнику гостей Михаилу Сергачеву, выбежавшему со скамейки штрафников, повезло при выходе «один в ноль», то счет 4:4 после 40 минут не казался чем-то фантастическим. О том, что где-то в ложе прессы сидит Гусев, любящий и умеющий забивать, в эти минуты, уверен, почти никто не вспоминал. Без него впереди у «Нью-Джерси» дела складывались вполне неплохо.

Гол

Интересно, что первый номер драфта Джек Хьюз, результативно игравший в последних матчах, остался в роли наблюдателя. Он напрямую не поучаствовал ни в одной из шести шайб «Нью-Джерси», хотя имел пару отличных возможностей забить. Местами казалось, что команды готовятся в полном составе отправиться на ближайший Матч звезд, чтобы развлекать публику. В данной связи гол защитника Сами Ватанена, который примчался на чужой пятачок с шайбой, смотрелся как хорошая заявка на поездку в Сент-Луис. Именно в этом городе в январе будущего года пройдет звездный уикэнд НХЛ.

Дубль

Волков, к сожалению для себя, перспективное начало игры преобразовать в заброшенные шайбы не сумел. Хотя вопросов к лидерам команды Кучерову и Стэмкосу, потерявшимся на этом голевом празднике жизни и нахватавшим минусы в графе «полезность», было в разы больше. Глубина атаки у «Тампы» такова, что ее звезды иногда могут взять выходной. Команда спасла матч, когда «Нью-Джерси» уже собирался сделать контрольный выстрел и добить своего соперника. Нынешние «Девилз» и инстинкт убийцы — как два однополюсных магнита. Друг к другу никак не притягиваются. Хоть ты тресни. Когда Палат вывел «Лайтнинг» вперед, то на скамейку хозяев было больно смотреть.

Хет-трик

Искать хоть какую-то логику в том, что происходило на площадке, абсолютно бесполезное занятие. Разве что стоит волноваться за здоровье главных тренеров. Им такие валидольные матчи как удар серпом ниже пояса. Лучший матч в чемпионате выдал нападающий «Нью-Джерси» Палмиери, затмивший всех звезд в составе обеих команд. Он за семь с небольшим секунд до окончания третьего периода заковырял с пятачка третью для себя в матче шайбу, когда «Дьяволы» играли в формате «шесть на пять».

Развязка

Высшие силы в нынешнем сезоне словно издеваются над «Девилз» всеми доступными способами. Надо быть железным человеком, болея за эту команду, чтобы подчистую не разрушить собственную нервную систему и посадить самое здоровое сердце. В овертайме все закончилось голом Тайлера Джонсона. Еще пара таких игр и терпение может лопнуть уже у владельцев «Нью-Джерси». Сейчас в клубе всем явно не до будущего Гусева.