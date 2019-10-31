Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Колорадо»
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Флорида» обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Флорида» обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая на льду «Колорадо», завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу «Флориды», в составе которой шайбы забросили Колтон Скевиур (10-я минута), Александр Барков (53) и Жонатан Юбердо (59, 61). Юбердо в случае с первым голом результативный пас отдал российский форвард Евгений Дадонов. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков. У «Колорадо» отличились Мэттью Ньето (7), Йоонас Донской (20) и Нэйтан Маккиннон (48).
Результаты других встреч:
«Аризона» — «Монреаль» — 1:4;.
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 3:5.
|Джаред Беднар
|Джоэль Кенневилль
|Филипп Грубауэр
|Сергей Бобровский(Сергей Бобровский)
|00:07
|Натан Маккиннон
|03:36
|Марк Пайсик
|06:05
|Мэтью Нието(Пьер-Эдуард Белльмар, Мэттью Колверт)
|09:59
|Колтон Сивиур(Аарон Экблад, Маккензи Уигар)
|11:42
|Ян Коул
|19:28
|Йоонас Донской(Натан Маккиннон, Самуэль Жирар)
|20:40
|Маккензи Уигар
|37:14
|Ян Коул
|40:00
|Назем Кадри
|40:00
|Маккензи Уигар
|47:37
|Натан Маккиннон(Назем Кадри, Ян Коул)
|51:53
|Никита Задоров
|51:53
|Никита Задоров
|51:53
|Никита Задоров
|51:53
|Драйден Хант
|51:53
|Драйден Хант
|52:04
|Александр Барков(Кит Яндл, Майк I Хоффман)
|58:30
|Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов, Аарон Экблад)
|60:29
|Джонатан Юбердо(Александр Барков)
Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш)
|25
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0