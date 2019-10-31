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12:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Колорадо»

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Флорида» обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на льду «Колорадо», завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу «Флориды», в составе которой шайбы забросили Колтон Скевиур (10-я минута), Александр Барков (53) и Жонатан Юбердо (59, 61). Юбердо в случае с первым голом результативный пас отдал российский форвард Евгений Дадонов. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков. У «Колорадо» отличились Мэттью Ньето (7), Йоонас Донской (20) и Нэйтан Маккиннон (48).

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других встреч:

«Аризона» — «Монреаль» — 1:4;.

«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 3:5.

Колорадо Эвеланш
3:4ОТ
2:1, 0:0, 1:2
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 531.10.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарДжоэль Кенневилль
Вратари
Филипп ГрубауэрСергей Бобровский(Сергей Бобровский)
1-й период
00:07Натан Маккиннон
03:36Марк Пайсик
06:05Мэтью Нието(Пьер-Эдуард Белльмар, Мэттью Колверт)
09:59Колтон Сивиур(Аарон Экблад, Маккензи Уигар)
11:42Ян Коул
19:28Йоонас Донской(Натан Маккиннон, Самуэль Жирар)
2-й период
20:40Маккензи Уигар
37:14Ян Коул
3-й период
40:00Назем Кадри
40:00Маккензи Уигар
47:37Натан Маккиннон(Назем Кадри, Ян Коул)
51:53Никита Задоров
51:53Никита Задоров
51:53Никита Задоров
51:53Драйден Хант
51:53Драйден Хант
52:04Александр Барков(Кит Яндл, Майк I Хоффман)
58:30Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов, Аарон Экблад)
Овертайм
60:29Джонатан Юбердо(Александр Барков)
Лучшие игроки матча
Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш)
Статистика
25Штрафное время21
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Нереализованный буллит
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