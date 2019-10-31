Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Колорадо»

Встреча, прошедшая на льду «Колорадо», завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу «Флориды», в составе которой шайбы забросили Колтон Скевиур (10-я минута), Александр Барков (53) и Жонатан Юбердо (59, 61). Юбердо в случае с первым голом результативный пас отдал российский форвард Евгений Дадонов. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков. У «Колорадо» отличились Мэттью Ньето (7), Йоонас Донской (20) и Нэйтан Маккиннон (48).