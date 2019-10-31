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12:04 (мск), источник: Sport24

Ковальчук уложил на лед канадца, случайно ударив его в спину. Хорват долго не мог подняться на ноги

В ночь на 31 октября (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 3:5.

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Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук очков в матче не набрал, зато запомнился столкновением с форвардом «Ванкувера» Бо Хорватом.

В одном из игровых эпизодов россиянин не заметил из-за спины одноклубника Дастина Брауна канадца и на скорости врезался ему в спину. В результате столкновения Хорват долго не мог подняться на ноги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Ковальчук на скорости врезался во вратаря «Чикаго Блэкхокс» Робина Ленера, повалив того на лед. Действия Ковальчука не носили предумышленного характера — россиянин не был наказан штрафом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Лос-Анджелес Кингз
3:5
1:2, 1:1, 1:2
Ванкувер Кэнакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 531.10.2019, 05:30 (МСК UTC+3)Staples Center
Главные тренеры
Тодд МаклелланТрэвис Грин
Вратари
Джонатан КуикЯкоб Маркстрем
1-й период
03:53Джефф Картер(Анже Копитар, Алек Мартинес)
06:28Кайл Клиффорд
06:28Майкл Ферланд
09:48Брок Бозер
12:18Тревор Льюис
17:09Адриан Кемпе
17:39Брок Бозер(Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон)
19:24Дрю Даути
19:34Бо Хорват(Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон)
2-й период
20:00Джефф Картер
29:31Джей Бигл
30:06Адриан Кемпе(Дрю Даути, Анже Копитар)
32:05Джош Лейво
35:17Брок Бозер(Элиас Петтерссон)
39:00Остин Вагнер
3-й период
40:55Брок Бозер(Джей.Ти. Миллер, Бо Хорват)
41:42Александр Эдлер
47:07Александр Эдлер
53:13Тайлер Майерс
55:28Тревор Льюис
55:46Элиас Петтерссон(Куинн Хьюз, Брок Бозер)
58:49Джефф Картер(Карл Грундстрем, Дрю Даути)
Лучшие игроки матча
Брок Бозер (Ванкувер Кэнакс), Элиас Петтерссон (Ванкувер Кэнакс), Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
17Штрафное время17
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве4
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес Кингз
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