Ковальчук уложил на лед канадца, случайно ударив его в спину. Хорват долго не мог подняться на ноги

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук очков в матче не набрал, зато запомнился столкновением с форвардом «Ванкувера» Бо Хорватом.

В одном из игровых эпизодов россиянин не заметил из-за спины одноклубника Дастина Брауна канадца и на скорости врезался ему в спину. В результате столкновения Хорват долго не мог подняться на ноги.