Ковальчук уложил на лед канадца, случайно ударив его в спину. Хорват долго не мог подняться на ноги
В ночь на 31 октября (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в
В ночь на 31 октября (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук очков в матче не набрал, зато запомнился столкновением с форвардом «Ванкувера» Бо Хорватом.
В одном из игровых эпизодов россиянин не заметил
Ранее Ковальчук на скорости врезался во вратаря «Чикаго Блэкхокс» Робина Ленера, повалив того на лед. Действия Ковальчука не носили предумышленного характера — россиянин не был наказан штрафом.
|Тодд Маклеллан
|Трэвис Грин
|Джонатан Куик
|Якоб Маркстрем
|03:53
|Джефф Картер(Анже Копитар, Алек Мартинес)
|06:28
|Кайл Клиффорд
|06:28
|Майкл Ферланд
|09:48
|Брок Бозер
|12:18
|Тревор Льюис
|17:09
|Адриан Кемпе
|17:39
|Брок Бозер(Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон)
|19:24
|Дрю Даути
|19:34
|Бо Хорват(Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон)
|20:00
|Джефф Картер
|29:31
|Джей Бигл
|30:06
|Адриан Кемпе(Дрю Даути, Анже Копитар)
|32:05
|Джош Лейво
|35:17
|Брок Бозер(Элиас Петтерссон)
|39:00
|Остин Вагнер
|40:55
|Брок Бозер(Джей.Ти. Миллер, Бо Хорват)
|41:42
|Александр Эдлер
|47:07
|Александр Эдлер
|53:13
|Тайлер Майерс
|55:28
|Тревор Льюис
|55:46
|Элиас Петтерссон(Куинн Хьюз, Брок Бозер)
|58:49
|Джефф Картер(Карл Грундстрем, Дрю Даути)
Брок Бозер (Ванкувер Кэнакс), Элиас Петтерссон (Ванкувер Кэнакс), Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз)
|17
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|4
|0
|Голы в меньшинстве
|0