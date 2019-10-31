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11:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Русский богатырь разбушевался! Задоров хотел перебить всю команду соперника

Защитник «Колорадо» чуть не пробил игроком «Флориды» борт. Его хотели наказать и стали провоцировать.

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Источник: Reuters

Никита Задоров продолжает быть одним из самых «горячих» хоккеистов «лавин». Не успели болельщики позабыть его перепалку с Миланом Лучичем из «Калгари», как Задоров отличился вновь. В домашнем матче с «Флоридой Пантерз» он вывел из строя форварда соперника.

Пострадавшим от действий Задорова стал форвард «пантер» Джейс Гаврилюк, который активно «задирал» россиянина весь матч. В середине третьего периода Гаврилюк попал под зубодробительный силовой приём Никиты, проведённый по всем правилам. Арбитры не усмотрели в действиях Задорова нарушения, а Гаврилюк далеко не сразу смог подняться со льда, а уходя в раздевалку, держался за травмированное плечо.

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Счёт к тому моменту был 3:1 в пользу «Колорадо», и играть оставалось чуть больше 13 минут. Поступок Задорова болельщикам «Колорадо» можно было бы оценить только с положительной стороны, но вышло так, что Никита невольно разбудил во «Флориде» жадных хищников, и в результате этого игра перевернулась.

Пять минут спустя Задоров поддался на провокации Драйдена Ханта, а перед тем как подраться, зачем-то ударил соперника клюшкой. Уходя в раздевалку, Никита что-то активно показывал и говорил скамейке запасных «Флориды», на языке жестов обещая разобраться с каждым.

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В результате этого «Колорадо» остался в меньшинстве (Задорову дали дополнительных двухминутный щтраф за удар клюшкой), и этот численный перевес реализовал Александр Барков.

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Почувствовав уверенность, «Флорида» ещё добавила, и за полторы минуты до окончания основного времени Джонатан Юбердо сравнял счёт, а на 29-й секунде овертайма он же принёс «пантерам» победу.

«Задоров провёл потрясающий силовой приём. Но в следующую смену соперник “пришёл” за ним, а он поступил глупо, ответил. Это усугубилось спорным решением судьи дать ему две минуты», — отметил обозреватель Denver Sports Эй Джей Хэйфли. «Да, две дополнительные минуты штрафа Задорова стоили команды дорого. Именно благодаря этому “Флорида” сократила отставание в счёте. Такое поведение Никиты не поможет ему в отношениях с главным тренером Джаредом Беднаром», — добавил журналист Colorado Hockey Now Адриан Дейтер.


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Максим Замятин

Колорадо Эвеланш
3:4ОТ
2:1, 0:0, 1:2
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 531.10.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарДжоэль Кенневилль
Вратари
Филипп ГрубауэрСергей Бобровский(Сергей Бобровский)
1-й период
00:07Натан Маккиннон
03:36Марк Пайсик
06:05Мэтью Нието(Пьер-Эдуард Белльмар, Мэттью Колверт)
09:59Колтон Сивиур(Аарон Экблад, Маккензи Уигар)
11:42Ян Коул
19:28Йоонас Донской(Натан Маккиннон, Самуэль Жирар)
2-й период
20:40Маккензи Уигар
37:14Ян Коул
3-й период
40:00Назем Кадри
40:00Маккензи Уигар
47:37Натан Маккиннон(Назем Кадри, Ян Коул)
51:53Никита Задоров
51:53Никита Задоров
51:53Никита Задоров
51:53Драйден Хант
51:53Драйден Хант
52:04Александр Барков(Кит Яндл, Майк I Хоффман)
58:30Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов, Аарон Экблад)
Овертайм
60:29Джонатан Юбердо(Александр Барков)
Лучшие игроки матча
Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш)
Статистика
25Штрафное время21
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида Пантерз
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