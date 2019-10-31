Русский богатырь разбушевался! Задоров хотел перебить всю команду соперника
Защитник «Колорадо» чуть не пробил игроком «Флориды» борт. Его хотели наказать и стали провоцировать.
Защитник «Колорадо» чуть не пробил игроком «Флориды» борт. Его хотели наказать и стали провоцировать.
Никита Задоров продолжает быть одним из самых «горячих» хоккеистов «лавин». Не успели болельщики позабыть его перепалку с Миланом Лучичем из «Калгари», как Задоров отличился вновь. В домашнем матче с «Флоридой Пантерз» он вывел из строя форварда соперника.
Пострадавшим от действий Задорова стал форвард «пантер» Джейс Гаврилюк, который активно «задирал» россиянина весь матч. В середине третьего периода Гаврилюк попал под зубодробительный силовой приём Никиты, проведённый по всем правилам. Арбитры не усмотрели в действиях Задорова нарушения, а Гаврилюк далеко не сразу смог подняться со льда, а уходя в раздевалку, держался за травмированное плечо.
Счёт к тому моменту был 3:1 в пользу «Колорадо», и играть оставалось чуть больше 13 минут. Поступок Задорова болельщикам «Колорадо» можно было бы оценить только с положительной стороны, но вышло так, что Никита невольно разбудил во «Флориде» жадных хищников, и в результате этого игра перевернулась.
Пять минут спустя Задоров поддался на провокации Драйдена Ханта, а перед тем как подраться,
В результате этого «Колорадо» остался в меньшинстве (Задорову дали дополнительных двухминутный щтраф за удар клюшкой), и этот численный перевес реализовал Александр Барков.
Почувствовав уверенность, «Флорида» ещё добавила, и за полторы минуты до окончания основного времени Джонатан Юбердо сравнял счёт, а на 29-й секунде овертайма он же принёс «пантерам» победу.
«Задоров провёл потрясающий силовой приём. Но в следующую смену соперник “пришёл” за ним, а он поступил глупо, ответил. Это усугубилось спорным решением судьи дать ему две минуты», — отметил обозреватель Denver Sports Эй Джей Хэйфли. «Да, две дополнительные минуты штрафа Задорова стоили команды дорого. Именно благодаря этому “Флорида” сократила отставание в счёте. Такое поведение Никиты не поможет ему в отношениях с главным тренером Джаредом Беднаром», — добавил журналист Colorado Hockey Now Адриан Дейтер.
Максим Замятин
|Джаред Беднар
|Джоэль Кенневилль
|Филипп Грубауэр
|Сергей Бобровский(Сергей Бобровский)
|00:07
|Натан Маккиннон
|03:36
|Марк Пайсик
|06:05
|Мэтью Нието(Пьер-Эдуард Белльмар, Мэттью Колверт)
|09:59
|Колтон Сивиур(Аарон Экблад, Маккензи Уигар)
|11:42
|Ян Коул
|19:28
|Йоонас Донской(Натан Маккиннон, Самуэль Жирар)
|20:40
|Маккензи Уигар
|37:14
|Ян Коул
|40:00
|Назем Кадри
|40:00
|Маккензи Уигар
|47:37
|Натан Маккиннон(Назем Кадри, Ян Коул)
|51:53
|Никита Задоров
|51:53
|Никита Задоров
|51:53
|Никита Задоров
|51:53
|Драйден Хант
|51:53
|Драйден Хант
|52:04
|Александр Барков(Кит Яндл, Майк I Хоффман)
|58:30
|Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов, Аарон Экблад)
|60:29
|Джонатан Юбердо(Александр Барков)
Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш)
|25
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0