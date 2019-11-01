Уральский талант снова играет в НХЛ. Каменева не сломали ни тяжелые травмы, ни копеечный контракт
Очередной камбэк занял у форварда больше 10 месяцев.
Очередной камбэк занял у форварда больше 10 месяцев.
Владислав Каменев уехал в Северную Америку в 2015-м. К тому моменту форвард, родившийся в небольшом уральском городке Орск, провел всего один полноценный сезон в Континентальной хоккейной лиге, но в составе магнитогорского «Металлурга» больше решил не задерживаться. Хоккеист подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз» и следующие пару лет почти полностью отыграл в
В ноябре 2017-го Владислав стал участником трехстороннего обмена и оказался в «Колорадо». Уже через несколько дней после сделки он дебютировал в составе новой команды, но матч против «Вашингтона» закончился для него досрочно. В одном из игровых эпизодов в россиянина врезался опытный защитник Брукс Орпик, у Каменева был диагностирован перелом руки.
Если честно, то к Бруксу вообще нет вопросов. Там же был чистый силовой прием. Просто я очень неудачно упал. Сломал руку, отключился немного. Не помню, ударился я головой об лед или нет, но потом выяснилось, что сотрясения нет. Но рука… Весь сезон получился скомканным
из-заэтого.
После восстановления русский нападающий отправился набирать форму в АХЛ, а в «Колорадо» вернулся только на пару игр в конце сезона, но результативными действиями так и не отметился. Летом 2017-го Каменев был настроен решительно: ему предстояла битва за место в основе «Колорадо» и новый контракт.
Я постараюсь провести год так, чтобы заключить хорошее соглашение с клубом. Возвращение в Россию? Знаете, мне очень нравится в Северной Америке. Вряд ли я готов даже обсуждать такую возможность.
Слова Каменева не разошлись с делом: в октябре он шесть раз попадал в состав «Лавин», хоть и получал в среднем меньше девяти минут айстайма. А в первый день ноября в карьере Владислава случилось событие, к которому хоккеист шел три года: в матче с «Калгари» он забил первый гол в сильнейшей лиге мира. На 4-й минуте второго периода, когда «Колорадо» играл в меньшинстве, россиянин накрыл Мэтта Ткачука, убежал в чужую зону и качественным выстрелом прошил Майка Смита.
Полноценного праздника в тот день у Каменева в итоге не получилось. «Колорадо» после двух периодов вел со счетом 4:1, но в заключительные 20 минут у «Эвеланш» случился адский провал. Гости пропустили 5 шайб и отдали выигранный матч — 5:6.
Следующей шайбы уральского самородка не пришлось ждать так долго, как дебютной — она случилась через три недели. Во встрече с «Лос-Анджелес» Каменев реализовал большинство, поучаствовав в избиении «королей» со счетом 7:3.
Казалось, Влад добился своего: он закрепился в составе клуба Национальной хоккейной лиги. Увы, в дело снова вмешалась травма. В середине второго периода декабрьской игры против «Тампы» российский нападающий повредил руку после столкновения с защитником «Лайтнинг» Дэном Джирарди. Каменев уходил в раздевалку, держась за правую кисть. Через пару дней стало известно, что нападающему «Колорадо» потребуется операция на плече,
В прошедшем межсезонье «Колорадо» дал Владиславу копеечный контракт на $750 тысяч в год, российский форвард предложение принял — мечта заиграть в НХЛ у него никуда не делась. На предсезонке Каменев даже отличился в игре с «Вегасом» — бросок по воротам Малкольма Суббана получился очень симпатичным.
Но ждать официального возвращения в строй пришлось почти месяц. Накануне Каменев попал в состав «Лавин» на матч против «Флориды». Изначально форвард был заявлен в звене с Валерием Ничушкиным и Джейсоном Мегной, но по ходу матча появлялся на льду в компании Тайсона Джоста и Джей Ти Комфера, а в
Закрепится ли Каменев в составе «Колорадо» на этот раз? Многое будет зависеть от того, как быстро вернутся в строй травмированные нападающие «Эвеланш», ну и конечно, от состояния здоровья самого россиянина. Этот парень забивал Канаде на юниорском чемпионате мира, участвовал в двух молодежных первенствах планеты, преодолел кучу трудностей на пути к лучшей лиге мира и вообще остается большим талантом. Талантом, который заслуживает, чтобы его мечта