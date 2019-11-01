«Псевдопатриоты роются в помойке»: Орлов о двойном гражданстве Малкина
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации вокруг американского гражданства у российского хоккеиста Евгения Малкина.
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации вокруг американского гражданства у российского хоккеиста Евгения Малкина.
Ранее спортсмен подтвердил наличие у него двойного гражданства.
«Нельзя быть
Малкин выступает за «Питтсбург Пингвинз» с 2006 года, с которым трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России хоккеист два раза выигрывал золото на чемпионатах мира.