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18:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Псевдопатриоты роются в помойке»: Орлов о двойном гражданстве Малкина

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации вокруг американского гражданства у российского хоккеиста Евгения Малкина.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее спортсмен подтвердил наличие у него двойного гражданства.

«Нельзя быть чуть-чуть беременным. Мы открыли границы, сняли занавес. Народ поехал, обрадовался, что может выезжать, может брать другое гражданство. Он (Евгений Малкин) от этого не теряет своей “русскости”, он же русский все равно! Какая разница, сколько у него паспортов? Вдруг кто-то начал вытаскивать, псевдопатриоты, в помойке этой, в интернете, где выступают люди, которые всех ссорят и за всеми следят», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Малкин выступает за «Питтсбург Пингвинз» с 2006 года, с которым трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России хоккеист два раза выигрывал золото на чемпионатах мира.

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30 октября© Ньюстюб
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