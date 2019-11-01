«Псевдопатриоты роются в помойке»: Орлов о двойном гражданстве Малкина

«Нельзя быть чуть-чуть беременным. Мы открыли границы, сняли занавес. Народ поехал, обрадовался, что может выезжать, может брать другое гражданство. Он (Евгений Малкин) от этого не теряет своей “русскости”, он же русский все равно! Какая разница, сколько у него паспортов? Вдруг кто-то начал вытаскивать, псевдопатриоты, в помойке этой, в интернете, где выступают люди, которые всех ссорят и за всеми следят», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».