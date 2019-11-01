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20:01 (мск), источник: ТАСС

Защитник «Вашингтона» Карлсон признан лучшим игроком месяца в НХЛ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Американский защитник «Вашингтона» Джон Карлсон назван первой звездой октября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В октябре 29-летний Карлсон набрал 23 (7 шайб + 16 голевых передач) очка в 14 матчах и установил рекорд клуба среди защитников по набранным очкам за один месяц, предыдущее достижение принадлежало Сергею Гончару, который в январе 2000 года набрал 22 (10+12) очка в 14 играх.

Источник: AP 2019

Второй звездой признан чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк, набравший 24 (12+12) очка в 12 встречах. 23-летний чех стал третьим игроком в истории «Бостона», сумевшим забросить 12 шайб в октябре, ранее подобное удавалось Филу Эспозито (14 шайб в 1973 году) и Чарли Симмеру (12 шайб в 1985-м).

Источник: AFP

Третьей звездой месяца был признан немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, в активе которого 25 (12+13) очков в 14 играх. 24-летний немец занимает первое место в списке лучших бомбардиров лиги, опережая Пастрняка и Карлсона соответственно. Драйзайтль показал второй результат в истории клуба по заброшенным шайбам в октябре, рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, который дважды забрасывал по 13 шайб в октябре (1981, 1987).

Источник: AFP
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