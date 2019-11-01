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23:12 (мск), источник: ТАСС

Шестеркин назван лучшим голкипером месяца в Американской хоккейной лиге

ТАСС, 1 ноября. Российский вратарь Игорь Шестеркин признан лучшим голкипером месяца в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: ИТАР-ТАСС

23-летний Шестеркин, выступающий за фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Хартфорд Вулф Пэк», в шести матчах одержал пять побед, пропустив девять шайб. В шести играх он отразил 146 из 155 бросков по воротам (94,2%), в одной встрече Шестеркин сумел отстоять «на ноль».

Лучшим игроком месяца стал американский форвард «Ютика Кометс» (фарм-клуб «Ванкувера») Рид Буше, в восьми матчах 26-летний нападающий набрал 13 (10 шайб + 3 передачи) очков, одержав победы во всех играх. Новичком месяца был признан шведский форвард Лукас Эльвенес из «Чикаго Вулвз» (фарм-клуб «Вегаса»), в его активе 15 (4+11) очков в 10 встречах.

Шестеркин подписал контракт с «Рейнджерс» в мае нынешнего года, но пока не сыграл за клуб ни одного официального матча в Национальной хоккейной лиге, российский голкипер является обладателем Кубка Харламова 2014 года в составе московского клуба «Спартак», с петербургским СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), голкипер является олимпийским чемпионом 2018 года.

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