Шестеркин назван лучшим голкипером месяца в Американской хоккейной лиге
ТАСС, 1 ноября. Российский вратарь Игорь Шестеркин признан лучшим голкипером месяца в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 1 ноября. Российский вратарь Игорь Шестеркин признан лучшим голкипером месяца в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом сообщает
23-летний Шестеркин, выступающий за
Лучшим игроком месяца стал американский форвард «Ютика Кометс» (фарм-клуб «Ванкувера») Рид Буше, в восьми матчах 26-летний нападающий набрал 13 (10 шайб + 3 передачи) очков, одержав победы во всех играх. Новичком месяца был признан шведский форвард Лукас Эльвенес из «Чикаго Вулвз» (фарм-клуб «Вегаса»), в его активе 15 (4+11) очков в 10 встречах.
Шестеркин подписал контракт с «Рейнджерс» в мае нынешнего года, но пока не сыграл за клуб ни одного официального матча в Национальной хоккейной лиге, российский голкипер является обладателем Кубка Харламова 2014 года в составе московского клуба «Спартак», с петербургским СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), голкипер является олимпийским чемпионом 2018 года.