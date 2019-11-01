Шестеркин назван лучшим голкипером месяца в Американской хоккейной лиге

Источник: ИТАР-ТАСС

23-летний Шестеркин, выступающий за фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Хартфорд Вулф Пэк», в шести матчах одержал пять побед, пропустив девять шайб. В шести играх он отразил 146 из 155 бросков по воротам (94,2%), в одной встрече Шестеркин сумел отстоять «на ноль».

Лучшим игроком месяца стал американский форвард «Ютика Кометс» (фарм-клуб «Ванкувера») Рид Буше, в восьми матчах 26-летний нападающий набрал 13 (10 шайб + 3 передачи) очков, одержав победы во всех играх. Новичком месяца был признан шведский форвард Лукас Эльвенес из «Чикаго Вулвз» (фарм-клуб «Вегаса»), в его активе 15 (4+11) очков в 10 встречах.