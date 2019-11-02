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10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Они играют, как «Русская пятерка»! Команда Овечкина забила 4 гола за период

А Овечкин снова поднялся в историческом хит-параде.

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Источник: Reuters

Победа в предыдущем матче против «Торонто» могла достаться «Вашингтону» дорогой ценой, поскольку сразу два форварда «столичных» рисковали попасть в лазарет. У Ника Дауда диагностировали травму нижней части тела, а Евгений Кузнецов хотя и доиграл встречу, но так неудачно врезался головой в борт, что появился риск сотрясения. «Это было нехорошо. Я ехал к борту и даже не думал применять силовой, но соперник нагнулся и я влетел головой в доски», — сказал Кузнецов. На всякий случай, если челябинец не сможет сыграть с «Баффало», тренерский штаб вызвал из АХЛ нападающего Лиама О’Брайена, но его помощь не потребовалась.

Ещё одним интересным сюжетом стало бурное празднование хоккеистами «Вашингтона» праздника Хеллоуин и победы бейсбольной команды из Вашингтона в мировой серии. «Надеюсь, во время матча их будет мучить похмелье», — выразил надежду форвард «Баффало» Джек Айкел, однако его ожидания не оправдались.

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Несмотря на потрёпанность состава «Вашингтона», самая трудная доля в этот вечер выпала на голкипера «Баффало» Линуса Улльмарка, который уже за первый период сполна ощутил силу атаки «кэпиталз». На седьмой минуте встречи нападающий хозяев Якуб Врана открыл счёт, убежав один на один, а чуть позже форварды четвёртого звена Брендан Лайпсик, Трэвис Бойд и Чендлер Стивенсон сотворили настоящую красоту.

То ли влияние российских звёзд оказалось действенным, то ли канадские парни решили «исполнить русскую пятёрку», но розыгрыш комбинации в касание с поперечными передачами получился просто на загляденье.
«Лично я просто пытаюсь показать, что умею. Хочу остаться в составе и надеюсь, что смогу продолжать играть хорошо», — скромно сказал после матча Бойд.

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Усилиями всё тех же Враны и Лайпсика счёт очень быстро стал крупным. «Вашингтон» забросил четыре шайбы за отрезок в 4 минуты и 27 секунд, после чего вопрос о победителе матча был полностью снят. Не то чтобы «клинки» не старались, но реализация моментов у «Баффало» оставляла желать лучшего, да и Брейден Холтби сыграл великолепно, отразив все 16 бросков за стартовый период.

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В середине второй двадцатиминутки Хенри Йокихарью один гол отыграл, но этим лишь раззадорил Тома Уилсона, которому, очевидно, стало обидно за красивый гол своих приятелей, забитых чуть ранее. Уилсон исполнил потрясающий трюк, подправив дальний выстрел защитника Михала Кемпны, причём сделал это в прыжке, поместив клюшку между ног.
«Конечно, мне немного повезло, но без удачи такие голы не забить. Кемпны здорово бросил», — с улыбкой сказал Уилсон в перерыве. Это была его пятая шайба в сезоне и третья, заброшенная в партнёрстве с Кемпны.

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Удовлетворив свои амбиции, Уилсон принялся за более привычное дело и ближе к концу матча заметно прибавил в своей фирменной силовой активности.

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Таким образом, «Вашингтон» выиграл 7 матчей из последних 8, а Михал Кемпны взял эстафету у Джона Карлсона. Американец, прозванный Овечкиным «Джон Норрис», второй раз за три последних матча остался без набранных очков, но вместо него великолепно сыграл Кемпны, оформивший ассистентский хет-трик.

«Приятно видеть, как у команды формируется “химия”. Особенно приятно это наблюдать в начале сезона. Мы обыграли талантливую команду, которая хорошо стартовала», — резюмировал наставник «Кэпиталз» Тодд Рирден.


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Что же касается Овечкина, то его одно результативное очко, набранное в комбинации с последним голом «столичных», вывело его на 41-е место в списке лучших бомбардиров всех времён (1230 баллов) — россиянин обогнал легенду «Торонто» и «Детройта» Норма Улльмана.

Максим Замятин

Вашингтон Кэпиталз
6:1
4:0, 1:1, 1:0
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 52.11.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденРальф Крюгер
Вратари
Брэйден ХолтбиЛинус Улльмарк
1-й период
02:42Дмитрий Орлов
06:17Якуб Врана(Том Уилсон)
06:59Чендлер Стивенсон(Трэвис Бойд, Брендан Лейпсик)
09:29Якуб Врана(Михал Кемпны, Том Уилсон)
10:44Брендан Лейпсик(Радко Гудас, Трэвис Бойд)
2-й период
30:40Хенри Йокихарью(Расмус Далин, Эван Родригес)
36:53Том Уилсон(Михал Кемпны)
3-й период
51:10Дмитрий Орлов
53:43Ти. Джей. Оши(Михал Кемпны, Александр Овечкин)
58:24Юхан Ларссон
Лучшие игроки матча
Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз), Брендан Лейпсик (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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