«Ураган» Свечников! Молодые русские так не врывались в НХЛ со времен Ковальчука
Прямо сейчас
Прямо сейчас
«Каролина Харрикейнз» весьма успешно выступает на своей домашней площадке в Роли. В конце прошлой недели «ураганы» вернулись домой из выездного турне, по ходу которого проиграли три матча из четырёх, и по максимуму зарядились энергией родных стен. Сначала вынесли «Чикаго», затем одолели «Калгари», благодаря фантастическим действиям Андрея Свечникова.
Молодой россиянин, выбранный под вторым номером драфта-2018, пока полностью оправдывает авансы и ожидания. «Мы ещё с прошлого сезона говорим, что Свечников — это новая большая русская звезда. Он одарённый, талантливый мальчишка и играет здорово», — так оценил выступление лидера «Каролины» чемпион мира Андрей Николишин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата». Действительно, Свечникову всего 19 лет, но без него трудно представить современных «ураганов».
Очередной домашний матч «Каролине» предстояло провести с «Детройтом». «Ред Уингз» — худшая команда НХЛ по проценту набранных очков, недавно у «красных крыльев» была серия неудач размеров в восемь матчей, и прервать её удалось только благодаря неожиданной победе над «Эдмонтоном». Но во встрече в Роли «Детройту»
30 октября «Ред Уингз» снова спустили
Но
На этот гол «Детройт» сумел ответить шайбой в исполнении Энтони Манты в конце периода, да и вообще «красные крылья» до середины матча старались держаться против одной из лучших команд конференции. В начале второго периода «Каролина» организовала две быстрые шайбы — отличились Себастьян Ахо и Нино Нидеррайтер, но всё тот же Манта сократил разрыв до минимума. Однако на расстоянии одного выстрела от соперника «Ред Уингз» продержались всего 26 секунд. Мартин Нечас забросил четвёртую шайбу «ураганов», а на 32-й минуте свой дубль оформил Ахо. Гол получился достаточно курьёзным, и сначала можно было подумать, что его автором стал Свечников. В результате Андрей по итогу этого эпизода заработал голевую передачу.
Пять пропущенных шайб к середине матча, и Ховард отправился на заслуженный отдых. В воротах «Детройта» его сменил Джонатан Бернье. Интересно, сожалели в этот момент «Ред Уингз», что в своё время отпустили в «Каролину» Петра Мразека? Чех комфортно чувствует себя в Роли, и в этот вечер он совершил 29 сейвов.
Вскоре после выхода Бернье «Детройт» отыграл одну шайбу усилиями Тайлера Бертуцци, но в третьем периоде «ураганы» сразу же добили соперника красивой шайбой в меньшинстве от Брока Макгинна и без проблем довели игру до очередной домашней победы.
Андрей Свечников не стал главным героем «Каролины» в этом матче, но россиянин был признан третьей звездой матча после Хэмилтона и Ахо. Наш форвард «Каролины» набрал 2 (1+1) очка и заработал «+3» в показатель коэффициента полезности. Также у
19-летний россиянин очень хорош, и Свечникову уже удаётся
Лев Лукин
|Род Бриндамор
|Джефф Блэшилл
|Петр Мразек
|Джимми Ховард(Джонатан Бернье, Джонатан Бернье)
|01:08
|Эрик Хаула
|05:43
|Нино Нидеррайтер
|05:43
|Патрик Немет
|07:15
|Андрей Свечников(Джейкоб Славин, Дуги Хэмилтон)
|16:52
|Энтони Манта(Андреас Атанасиу, Джо Хиккеттс)
|17:15
|Филип Гронек
|20:27
|Себастьян Ахо(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
|20:27
|Командный штраф
|21:48
|Нино Нидеррайтер(Джейк Гардинер, Себастьян Ахо)
|27:57
|Себастьян Ахо
|28:02
|Энтони Манта(Андреас Атанасиу, Валттери Филппула)
|28:28
|Мартин Нечас(Райан Дзингел, Тревор ван Римсдайк)
|31:03
|Себастьян Ахо(Дуги Хэмилтон, Андрей Свечников)
|36:12
|Тайлер Бертуцци(Патрик Немет, Дилан Ларкин)
|39:24
|Тайлер Бертуцци
|40:56
|Джордан Стаал
|41:49
|Брок Макгинн(Дуги Хэмилтон)
|46:43
|Тревор ван Римсдайк
|53:38
|Дуги Хэмилтон
|56:38
|Теуво Терявяйнен(Джейкоб Славин)
Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз)
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0