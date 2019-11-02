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10:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ураган» Свечников! Молодые русские так не врывались в НХЛ со времен Ковальчука

Прямо сейчас Свечников-младший — лучший форвард «Каролины».

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Источник: Reuters

«Каролина Харрикейнз» весьма успешно выступает на своей домашней площадке в Роли. В конце прошлой недели «ураганы» вернулись домой из выездного турне, по ходу которого проиграли три матча из четырёх, и по максимуму зарядились энергией родных стен. Сначала вынесли «Чикаго», затем одолели «Калгари», благодаря фантастическим действиям Андрея Свечникова.

Молодой россиянин, выбранный под вторым номером драфта-2018, пока полностью оправдывает авансы и ожидания. «Мы ещё с прошлого сезона говорим, что Свечников — это новая большая русская звезда. Он одарённый, талантливый мальчишка и играет здорово», — так оценил выступление лидера «Каролины» чемпион мира Андрей Николишин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата». Действительно, Свечникову всего 19 лет, но без него трудно представить современных «ураганов».

Очередной домашний матч «Каролине» предстояло провести с «Детройтом». «Ред Уингз» — худшая команда НХЛ по проценту набранных очков, недавно у «красных крыльев» была серия неудач размеров в восемь матчей, и прервать её удалось только благодаря неожиданной победе над «Эдмонтоном». Но во встрече в Роли «Детройту» всё-таки изначально мало что светило. Кстати, этот матч мог ознаменоваться интересным братским противостоянием, ведь в команде из Города Моторов играет старший брат Андрея Свечникова Евгений. Не обделённый талантом хоккеист, который, правда, уже четвёртый год из-за травм и других причин не может закрепиться в составе «Детройта». Форвард «Каролины» ждал встречи с братом, но не сложилось.


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30 октября «Ред Уингз» снова спустили Свечникова-старшего в АХЛ, мучения Евгения продолжаются.
Но Свечникову-младшему горевать по этому поводу было некогда. Сейчас он на хорошей волне, тащит за собой всю команду, и матч с «Детройтом» был отличной возможностью снова проявить себя. Для этого Андрею понадобилось чуть больше семи минут чистового игрового времени. Россиянин оказался на острие атаки с участием Джейккоба Славина и Даги Хэмилтона и с неудобной руки с пятачка пробил Джимми Ховарда.

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На этот гол «Детройт» сумел ответить шайбой в исполнении Энтони Манты в конце периода, да и вообще «красные крылья» до середины матча старались держаться против одной из лучших команд конференции. В начале второго периода «Каролина» организовала две быстрые шайбы — отличились Себастьян Ахо и Нино Нидеррайтер, но всё тот же Манта сократил разрыв до минимума. Однако на расстоянии одного выстрела от соперника «Ред Уингз» продержались всего 26 секунд. Мартин Нечас забросил четвёртую шайбу «ураганов», а на 32-й минуте свой дубль оформил Ахо. Гол получился достаточно курьёзным, и сначала можно было подумать, что его автором стал Свечников. В результате Андрей по итогу этого эпизода заработал голевую передачу.

Пять пропущенных шайб к середине матча, и Ховард отправился на заслуженный отдых. В воротах «Детройта» его сменил Джонатан Бернье. Интересно, сожалели в этот момент «Ред Уингз», что в своё время отпустили в «Каролину» Петра Мразека? Чех комфортно чувствует себя в Роли, и в этот вечер он совершил 29 сейвов.

Вскоре после выхода Бернье «Детройт» отыграл одну шайбу усилиями Тайлера Бертуцци, но в третьем периоде «ураганы» сразу же добили соперника красивой шайбой в меньшинстве от Брока Макгинна и без проблем довели игру до очередной домашней победы.

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Андрей Свечников не стал главным героем «Каролины» в этом матче, но россиянин был признан третьей звездой матча после Хэмилтона и Ахо. Наш форвард «Каролины» набрал 2 (1+1) очка и заработал «+3» в показатель коэффициента полезности. Также у Свечникова-младшего идёт трёхматчевая серия с заброшенными шайбами и набранными очками, что делает его вторым бомбардиром «ураганов» прямо сейчас (больше результативных баллов только у всё того же Хэмилтона).

19-летний россиянин очень хорош, и Свечникову уже удаётся кое-чего достичь в историческом контексте. В игре с «Детройтом» Андрей набрал 50-е очко в карьере в НХЛ и стал лишь третьим русским хоккеистом, которому покорилось такое достижение до 20 лет.

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Лев Лукин

Каролина Харрикейнз
7:3
1:1, 4:2, 2:0
Детройт Ред Уингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 52.11.2019, 02:30 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморДжефф Блэшилл
Вратари
Петр МразекДжимми Ховард(Джонатан Бернье, Джонатан Бернье)
1-й период
01:08Эрик Хаула
05:43Нино Нидеррайтер
05:43Патрик Немет
07:15Андрей Свечников(Джейкоб Славин, Дуги Хэмилтон)
16:52Энтони Манта(Андреас Атанасиу, Джо Хиккеттс)
17:15Филип Гронек
2-й период
20:27Себастьян Ахо(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
20:27Командный штраф
21:48Нино Нидеррайтер(Джейк Гардинер, Себастьян Ахо)
27:57Себастьян Ахо
28:02Энтони Манта(Андреас Атанасиу, Валттери Филппула)
28:28Мартин Нечас(Райан Дзингел, Тревор ван Римсдайк)
31:03Себастьян Ахо(Дуги Хэмилтон, Андрей Свечников)
36:12Тайлер Бертуцци(Патрик Немет, Дилан Ларкин)
39:24Тайлер Бертуцци
3-й период
40:56Джордан Стаал
41:49Брок Макгинн(Дуги Хэмилтон)
46:43Тревор ван Римсдайк
53:38Дуги Хэмилтон
56:38Теуво Терявяйнен(Джейкоб Славин)
Лучшие игроки матча
Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз)
Статистика
12Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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