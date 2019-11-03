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2 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» обыграли в овертайме «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Игра в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). В основное время на гол Колби Кейва (28-я минута) «Пингвинз» ответили шайбой Брайана Дюмулена (54-я). Победу «Ойлерз» на третьей минуте овертайма принес Леон Драйзайтль.

Матч с «Эдмонтоном» стал первым после травмы для российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, который не играл с 5 октября.

Питтсбург Пингвинз
1:2ОТ
0:0, 0:1, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 52.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанДэйв Типпетт
Вратари
Мэттью МюррейМайк Смит
2-й период
27:21Колби Кейв(Мэттью Беннинг, Маркус Гранлунд)
28:42Мэттью Беннинг
30:52Мэттью Беннинг
37:31Дарнелл Нерс
3-й период
41:27Джухар Хайра
43:31Ник Бьюгстад
52:22Джон Марино
53:14Брайан Дюмулин(Брайан Раст)
53:32Зак Кассиан
Овертайм
62:37Леон Драйзайтль
Лучшие игроки матча
Майк Смит (Эдмонтон Ойлерз), Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон Ойлерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
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