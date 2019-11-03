«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» обыграли в овертайме «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» обыграли в овертайме «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). В основное время на гол Колби Кейва (28-я минута) «Пингвинз» ответили шайбой Брайана Дюмулена (54-я). Победу «Ойлерз» на третьей минуте овертайма принес Леон Драйзайтль.
Матч с «Эдмонтоном» стал первым после травмы для российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, который не играл с 5 октября.
|Майк Салливан
|Дэйв Типпетт
|Мэттью Мюррей
|Майк Смит
|27:21
|Колби Кейв(Мэттью Беннинг, Маркус Гранлунд)
|28:42
|Мэттью Беннинг
|30:52
|Мэттью Беннинг
|37:31
|Дарнелл Нерс
|41:27
|Джухар Хайра
|43:31
|Ник Бьюгстад
|52:22
|Джон Марино
|53:14
|Брайан Дюмулин(Брайан Раст)
|53:32
|Зак Кассиан
|62:37
|Леон Драйзайтль
Майк Смит (Эдмонтон Ойлерз), Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0