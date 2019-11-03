«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ

Игра в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). В основное время на гол Колби Кейва (28-я минута) «Пингвинз» ответили шайбой Брайана Дюмулена (54-я). Победу «Ойлерз» на третьей минуте овертайма принес Леон Драйзайтль.

Матч с «Эдмонтоном» стал первым после травмы для российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, который не играл с 5 октября.