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2 ноября, источник: Sport24

Команду Панарина тащит молодой русский вратарь. Георгиев готов отправить Лундквиста на пенсию

В субботу он обыграл «Нэшвилл».

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Источник: AP 2019

«Рейнджерс» остаются самой малоиграющей командой этого регулярного чемпионата. До стартового вбрасывания в субботнем выездном матче с «Нэшвиллом», клуб Артемия Панарина по количеству матчей отставал от «Вашингтона», «Анахайма», «Калгари» и «Далласа» на пять пунктов. Октябрьский календарь получился у «Нью-Йорка» очень щадящим, сил у команды перед встречей с «Предаторз» должно было оставаться с запасом. Особенно на фоне соперника, который в последний день второго месяца осени провел тяжелейший матч против «Калгари», проигранный в овертайме со счетом 5:6.

Но никакого преимущества комфортное расписание гостям не дало — работы у российского вратаря Александра Георгиева с первого периода было не меньше, чем у его финского коллеги Юусе Сароса. Справлялись с ней оба вратаря на отлично, а единственный гол в стартовой двадцатиминутке случился, исключительно благодаря вдохновению 20-летнего чешского форварда Филипа Хитила. Он провез шайбу через всю площадку, на паузе заставил распластаться на льду защитника «Нэшвилла» Дэна Хэмьюса и уверенно разобрался с Саросом.

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Второй период начался с едва заметным преимуществом «Предаторз», но шайба очень скоро во второй раз оказалась в воротах хозяев. «Рейнджерс» подловили соперника на смене звеньев, Панарин выдал чудо-пас на Райана Строума, а тот не стал делать из финского кипера «Нэшвилла» героя.

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Получив вторую, команда Питера Лавиолетта включилась на полную, в зоне «Нью-Йорка» полыхнуло несколько пожаров, но гол случился только в неравных составах. Удалился Энтони Деанджело, Филип Форсберг нашел на дальнем пятаке Виктора Арвидссона, а Георгиеву выручить свою команду помешал маячивший перед ним Мэтт Дюшен. 2:1 в пользу «Рейнджерс» после 40 минут, но если бы не 21 спасение российского вратаря ситуация для гостей могла быть не такой оптимистичной.

Главными звездами третьего игрового отрезка, да и всего матча, стали Георгиев и Сарос. Первый ударно потрудился в первой половине периода, а затем выстоял в сумасшедшей концовке (2 большинства «Предаторз»), не дав «Нэшвиллу» отыграться, второй потащил пару мертвых эпизодов, до последнего оставляя хозяев в игре.

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В прошлое воскресенье Георгиев заменил 37-летнего Хенрика Лундкиста после второго периода матча с «Бостоном», следующую игру против «Тампы» уже начал в основе, оказался в старте Александр и сегодня. С ним в воротах «Рейнджерс» одержали две победы подряд с общим счетом 6:2, у голкипера 60 сэйвов. Если в понедельник Георгиев окажется первым номером на матч против «Оттавы», можно будет сказать, что молодой россиянин отжал место у легенды НХЛ и готов отправить ее на пенсию. Сейчас именно он, а не многомилионный Панарин или другие суперзвезды, тащит «Нью-Йорк».

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Артём Гаев

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Нэшвилл Предаторз
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 52.11.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер ЛавиолеттДэвид Куинн
Вратари
Юусе СаросАлександр Георгиев
1-й период
00:49Райан Джохансен
09:25Брэди Шей
16:05Филип Хитил(Либор Гаек)
16:26Маттиас Экхольм
2-й период
22:38Остин Уотсон
22:38Майкл Хэйли
24:16Райан Стром(Артемий Панарин, Йеспер Фаст)
25:27Мэтт Дюшен
34:02Энтони Дианджело
34:34Виктор Арвидссон(Филип Форсберг, Роман Йоси)
3-й период
40:00Райан Стром
51:47Райан Эллис
54:43Брендан Смит
57:39Либор Гаек
Лучшие игроки матча
Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс), Филип Хитил (Нью-Йорк Рейнджерс), Виктор Арвидссон (Нэшвилл Предаторз)
Статистика
13Штрафное время15
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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