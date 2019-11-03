Команду Панарина тащит молодой русский вратарь. Георгиев готов отправить Лундквиста на пенсию
В субботу он обыграл «Нэшвилл».
В субботу он обыграл «Нэшвилл».
«Рейнджерс» остаются самой малоиграющей командой этого регулярного чемпионата. До стартового вбрасывания в субботнем выездном матче с «Нэшвиллом», клуб Артемия Панарина по количеству матчей отставал от «Вашингтона», «Анахайма», «Калгари» и «Далласа» на пять пунктов. Октябрьский календарь получился у «Нью-Йорка» очень щадящим, сил у команды перед встречей с «Предаторз» должно было оставаться с запасом. Особенно на фоне соперника, который в последний день второго месяца осени провел тяжелейший матч против «Калгари», проигранный в овертайме со счетом 5:6.
Но никакого преимущества комфортное расписание гостям не дало — работы у российского вратаря Александра Георгиева с первого периода было не меньше, чем у его финского коллеги Юусе Сароса. Справлялись с ней оба вратаря на отлично, а единственный гол в стартовой двадцатиминутке случился, исключительно благодаря вдохновению 20-летнего чешского форварда Филипа Хитила. Он провез шайбу через всю площадку, на паузе заставил распластаться на льду защитника «Нэшвилла» Дэна Хэмьюса и уверенно разобрался с Саросом.
Второй период начался с едва заметным преимуществом «Предаторз», но шайба очень скоро во второй раз оказалась в воротах хозяев. «Рейнджерс» подловили соперника на смене звеньев, Панарин выдал
Получив вторую, команда Питера Лавиолетта включилась на полную, в зоне «Нью-Йорка» полыхнуло несколько пожаров, но гол случился только в неравных составах. Удалился Энтони Деанджело, Филип Форсберг нашел на дальнем пятаке Виктора Арвидссона, а Георгиеву выручить свою команду помешал маячивший перед ним Мэтт Дюшен. 2:1 в пользу «Рейнджерс» после 40 минут, но если бы не 21 спасение российского вратаря ситуация для гостей могла быть не такой оптимистичной.
Главными звездами третьего игрового отрезка, да и всего матча, стали Георгиев и Сарос. Первый ударно потрудился в первой половине периода, а затем выстоял в сумасшедшей концовке (2 большинства «Предаторз»), не дав «Нэшвиллу» отыграться, второй потащил пару мертвых эпизодов, до последнего оставляя хозяев в игре.
В прошлое воскресенье Георгиев заменил 37-летнего Хенрика Лундкиста после второго периода матча с «Бостоном», следующую игру против «Тампы» уже начал в основе, оказался в старте Александр и сегодня. С ним в воротах «Рейнджерс» одержали две победы подряд с общим счетом 6:2, у голкипера 60 сэйвов. Если в понедельник Георгиев окажется первым номером на матч против «Оттавы», можно будет сказать, что молодой россиянин отжал место у легенды НХЛ и готов отправить ее на пенсию. Сейчас именно он, а не многомилионный Панарин или другие суперзвезды, тащит «Нью-Йорк».
Артём Гаев
|Питер Лавиолетт
|Дэвид Куинн
|Юусе Сарос
|Александр Георгиев
|00:49
|Райан Джохансен
|09:25
|Брэди Шей
|16:05
|Филип Хитил(Либор Гаек)
|16:26
|Маттиас Экхольм
|22:38
|Остин Уотсон
|22:38
|Майкл Хэйли
|24:16
|Райан Стром(Артемий Панарин, Йеспер Фаст)
|25:27
|Мэтт Дюшен
|34:02
|Энтони Дианджело
|34:34
|Виктор Арвидссон(Филип Форсберг, Роман Йоси)
|40:00
|Райан Стром
|51:47
|Райан Эллис
|54:43
|Брендан Смит
|57:39
|Либор Гаек
Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс), Филип Хитил (Нью-Йорк Рейнджерс), Виктор Арвидссон (Нэшвилл Предаторз)
|13
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0