Форвард «Оттавы» Сабурин покинул матч НХЛ против «Бостона» на носилках

В середине первого периода Сабурин хотел провести силовой прием против нападающего «Бостона» Дэвида Бэкеса, однако тот заметил это и жестко встретил соперника. В результате удара тело в тело шея Сабурина резко дернулась и он упал головой на лед. В течение нескольких минут медики оказывали помощь хоккеисту на льду, после чего унесли его на носилках в подтрибунное помещение. В момент покидания площадки Сабурин показал большой палец руки, давая понять, что с ним все в порядке.