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10:47 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Оттавы» Сабурин покинул матч НХЛ против «Бостона» на носилках

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Форвард «Оттавы» Скотт Сабурин получил тяжелую травму во время гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».

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Источник: Reuters

В середине первого периода Сабурин хотел провести силовой прием против нападающего «Бостона» Дэвида Бэкеса, однако тот заметил это и жестко встретил соперника. В результате удара тело в тело шея Сабурина резко дернулась и он упал головой на лед. В течение нескольких минут медики оказывали помощь хоккеисту на льду, после чего унесли его на носилках в подтрибунное помещение. В момент покидания площадки Сабурин показал большой палец руки, давая понять, что с ним все в порядке.

В нынешнем сезоне 27-летний Сабурин провел 10 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

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