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11:43 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» обыграла «Детройт» в матче НХЛ. Бобровский впервые в сезоне отстоял «на ноль»

ТАСС, 3 ноября. «Флорида» победила «Детройт» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

Шайбы забросили Бретт Коннолли (4-я минута), Александр Барков (17) и Джонатан Юбердо (27, 51).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, который перешел в клуб в межсезонье, оформил 34-й шатаут в карьере и первый в сезоне, отразив все 22 броска по своим воротам, и одержал шестую победу в сезоне. Он был признан второй звездой матча, первой стал Юбердо, третьей — Барков. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Флорида» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 14 игр. «Детройт» идет на 15-м месте с девятью очками после 15 встреч.

В следующем матче «Флорида» 8 ноября примет «Вашингтон», «Детройт» 5 ноября дома сыграет с «Нэшвиллом».

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Флорида Пантерз
4:0
2:0, 1:0, 1:0
Детройт Ред Уингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 53.11.2019, 02:00 (МСК UTC+3)BB&T Center, 14411 зрителей
Главные тренеры
Джоэль КенневилльДжефф Блэшилл
Вратари
Сергей БобровскийДжонатан Бернье
1-й период
01:02Тайлер Бертуцци
03:05Бретт Коннолли(Денис Мальгин, Фрэнк Ватрано)
16:42Валттери Филппула
16:54Александр Барков(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
16:58Маккензи Уигар
2-й период
26:45Джонатан Юбердо(Александр Барков, Антон Строльман)
27:47Бретт Коннолли
3-й период
47:26Аарон Экблад
50:46Джонатан Юбердо(Кит Яндл, Аарон Экблад)
Лучшие игроки матча
Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Сергей Бобровский (Флорида Пантерз), Александр Барков (Флорида Пантерз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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