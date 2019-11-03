«Флорида» обыграла «Детройт» в матче НХЛ. Бобровский впервые в сезоне отстоял «на ноль»
ТАСС, 3 ноября. «Флорида» победила «Детройт» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 3 ноября. «Флорида» победила «Детройт» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Бретт Коннолли (4-я минута), Александр Барков (17) и Джонатан Юбердо (27, 51).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, который перешел в клуб в межсезонье, оформил 34-й шатаут в карьере и первый в сезоне, отразив все 22 броска по своим воротам, и одержал шестую победу в сезоне. Он был признан второй звездой матча, первой стал Юбердо, третьей — Барков. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.
«Флорида» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 14 игр. «Детройт» идет на 15-м месте с девятью очками после 15 встреч.
В следующем матче «Флорида» 8 ноября примет «Вашингтон», «Детройт» 5 ноября дома сыграет с «Нэшвиллом».
|Джоэль Кенневилль
|Джефф Блэшилл
|Сергей Бобровский
|Джонатан Бернье
|01:02
|Тайлер Бертуцци
|03:05
|Бретт Коннолли(Денис Мальгин, Фрэнк Ватрано)
|16:42
|Валттери Филппула
|16:54
|Александр Барков(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
|16:58
|Маккензи Уигар
|26:45
|Джонатан Юбердо(Александр Барков, Антон Строльман)
|27:47
|Бретт Коннолли
|47:26
|Аарон Экблад
|50:46
|Джонатан Юбердо(Кит Яндл, Аарон Экблад)
Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Сергей Бобровский (Флорида Пантерз), Александр Барков (Флорида Пантерз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0