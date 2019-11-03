«Флорида» обыграла «Детройт» в матче НХЛ. Бобровский впервые в сезоне отстоял «на ноль»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, который перешел в клуб в межсезонье, оформил 34-й шатаут в карьере и первый в сезоне, отразив все 22 броска по своим воротам, и одержал шестую победу в сезоне. Он был признан второй звездой матча, первой стал Юбердо, третьей — Барков. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.