Шайбы Радулова и Гурьянова принесли «Далласу» победу в матче НХЛ против «Монреаля»

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили российские форварды Александр Радулов (16-я минута) и Денис Гурьянов (39, 51), а также Миро Хайсканен (56). У проигравших отличился Арттури Лехконен (57).

Радулов забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 9 очков (5 шайб + 4 передачи). Гурьянов забросил третью и четвертую шайбу в сезоне, всего в его активе 6 (4+2) очков.

«Даллас» одержал шестую победу в последних семи матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 15 очков после 16 игр. «Монреаль» идет восьмым на Востоке с 16 очками после 14 встреч.

В следующем матче «Даллас» 6 ноября примет «Колорадо», «Монреаль» в этот же день дома сыграет с «Бостоном».

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-mtl-1-dal-4/t-277753022/c-70098503?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Каролина» дома проиграла «Нью-Джерси» со счетом 3:5. Российский форвард хозяев Андрей Свечников отметился голевым пасом, всего на его счету в текущем сезоне 15 (6+9) очков, его результативная серия составляет четыре матча.