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11:47 (мск), источник: ТАСС

Шайбы Радулова и Гурьянова принесли «Далласу» победу в матче НХЛ против «Монреаля»

ТАСС, 3 ноября. «Даллас» победил «Монреаль» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили российские форварды Александр Радулов (16-я минута) и Денис Гурьянов (39, 51), а также Миро Хайсканен (56). У проигравших отличился Арттури Лехконен (57).

Радулов забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 9 очков (5 шайб + 4 передачи). Гурьянов забросил третью и четвертую шайбу в сезоне, всего в его активе 6 (4+2) очков.

«Даллас» одержал шестую победу в последних семи матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 15 очков после 16 игр. «Монреаль» идет восьмым на Востоке с 16 очками после 14 встреч.

В следующем матче «Даллас» 6 ноября примет «Колорадо», «Монреаль» в этот же день дома сыграет с «Бостоном».

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В другом матче дня «Каролина» дома проиграла «Нью-Джерси» со счетом 3:5. Российский форвард хозяев Андрей Свечников отметился голевым пасом, всего на его счету в текущем сезоне 15 (6+9) очков, его результативная серия составляет четыре матча.

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