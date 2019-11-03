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12:13 (мск), источник: ТАСС

Шайба и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от проигрыша «Торонто» в матче НХЛ

ТАСС, 3 ноября. «Филадельфия» проиграла «Торонто» в серии буллитов со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Каспери Капанен (6-я минута), Джейсон Спецца (38) и Митчелл Марнер (46), победный буллит реализовал Андреас Юнссон. У проигравших отличились российский защитник Иван Проворов (16), Клод Жиру (24) и Трэвис Санхейм (41). Серия буллитов длилась 22 броска.

Проворов забросил третью шайбу в сезоне, также он записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету 9 очков (3 шайбы + 6 передач). Его партнер по команде форвард Герман Рубцов результативными действиями не отметился. Нападающий «Торонто» Илья Михеев сделал голевую передачу и довел количество набранных очков в сезоне до 11 (4+7).

«Филадельфия» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 14 очков после 13 игр. «Торонто» идет восьмым с 17 очками в 15 встречах. В следующем матче «Филадельфия» 6 ноября примет «Каролину», «Торонто» в этот же день дома сыграет с «Лос-Анджелесом».

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В других матчах дня «Бостон» на своей площадке победил «Оттаву» (5:2), а «Калгари» в гостях был сильнее «Коламбуса» (3:0).

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