«Сент-Луис» в овертайме победил «Миннесоту» в матче НХЛ. Барбашев отметился передачей
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Макензи Макихерн (5-я минута), Карл Гуннарссон (15), Сэмми Блэис (47) и Райан О'Райлли (63). У проигравших отличились Маркус Фолиньо (3), Кевин Фиала (22) и Матч Цукарелло (25).
Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в нынешнем сезоне 4 очка (0 шайб +4 передачи).
«Сент-Луис» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 21 очко после 15 игр. «Миннесота» потерпела третье поражение кряду и идет 13-й с девятью очками после 14 встреч.
В следующем матче «Сент-Луис» 6 ноября в гостях сыграет с «Ванкувером», «Миннесота» в этот же день на выезде встретится с «Сан-Хосе».
Результаты других матчей игрового дня:
«Аризона» — «Колорадо» — 3:0;.
«Вегас» — «Виннипег» — 3:4 (ОТ);.
«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 2:5;.
«Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 4:3 (ОТ).