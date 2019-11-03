«Сент-Луис» в овертайме победил «Миннесоту» в матче НХЛ. Барбашев отметился передачей

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Макензи Макихерн (5-я минута), Карл Гуннарссон (15), Сэмми Блэис (47) и Райан О'Райлли (63). У проигравших отличились Маркус Фолиньо (3), Кевин Фиала (22) и Матч Цукарелло (25).

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в нынешнем сезоне 4 очка (0 шайб +4 передачи).

«Сент-Луис» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 21 очко после 15 игр. «Миннесота» потерпела третье поражение кряду и идет 13-й с девятью очками после 14 встреч.

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В следующем матче «Сент-Луис» 6 ноября в гостях сыграет с «Ванкувером», «Миннесота» в этот же день на выезде встретится с «Сан-Хосе».

Результаты других матчей игрового дня:

«Аризона» — «Колорадо» — 3:0;.

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«Вегас» — «Виннипег» — 3:4 (ОТ);.

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«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 2:5;.

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«Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 4:3 (ОТ).